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Самые красивые цитаты о любви: берут за душу и заставляют сердце ускориться — на все случаи жизни
Слова обладают особой силой, ведь они могут утешить, успокоить, подарить положительные эмоции. У всех есть любимые цитаты, которые помогли найти выход из запутанной ситуации. Мы предлагаем 50 высказываний о любви, которые берут за душу после первого же прочтения.
«Любовь — это единственная реальность, все остальное — иллюзия.»
— Руми
«Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен».
— Антуан де Сент-Экзюпери
«Любить — значит смотреть не друг на друга, а вместе в одном направлении.»
— Антуан де Сент-Экзюпери
«Сердце имеет свои причины, которых разум не знает.»
— Блез Паскаль
«Любовь — это состояние души, в котором даже молчание становится красноречивым.»
— Виктор Гюго
«Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кем я становлюсь рядом с тобой.»
— Габриель Гарсия Маркес
«Ты — мой сегодня, мое завтра, мое всегда.»
— Уинстон Черчилль
«Есть только одно счастье в жизни — любить и быть любимым.»
— Жорж Санд
«Любовь — это когда чужие счастья становятся твоими.»
— Генрих Гейне
«Любовь — это поэзия чувств, музыка души.»
— Лорд Байрон
«Любовь — это не что-то, что ты находишь. Любовь — это нечто, что находит тебя.»
— Лоретта Янг
«Любовь — это ответ, и вы точно знаете это, если хоть раз по-настоящему любили.»
— Джон Леннон
«Настоящая любовь — это когда даже молчание между вами имеет смысл».
— Эрих Мария Ремарк
«Мы любим не тех, кто идеален, а тех, без кого невозможно представить жизнь.»
— Гарпер Ли
«Любовь — единственная сила, способная превратить врага в друга.»
— Мартин Лютер Кинг
«Любовь — это волшебная игра двух сердец, которые дерутся в унисон.»
— Пьер Бомарше
«В любви — как в войне: легко начать, трудно кончить, и невозможно забыть».
— Г. Лонгфелло
«Любовь — это ответственность, которая приносит радость.»
— Уильям Шекспир
«Не выбирают, кого любить. Любовь как гром: молнией в сердце.»
— Карлос Кастанеда
«Любовь — это жизнь. А если вы не любили — вы еще не жили.»
— Лео Бускалья
«Любовь — это душа, которая родилась во второй раз.»
— Платон
«Все, что я понимаю в жизни, я понимаю только потому, что люблю.»
— Пауло Коэльо
«Когда я рядом с тобой, весь мир перестает существовать — остаемся только мы».
— Франсуа де Ларошфуко
«Самое большое счастье в жизни — быть уверенным, что тебя любят.»
— Виктор Гюго
«Любовь — это когда чье-то счастье важнее твоей собственной.»
— Ганс Кристиан Андерсен
«Любовь — это не найти идеального человека. Это увидеть идеальность в несовершенном.»
— Семь Кин
«Любовь — это не то, что вы чувствуете. Это то, что вы делаете.
– Дэвид Уиллис
«Любить кого-то — видеть все его недостатки и принимать их.»
— Франсуаза Саган
«Любовь — это самый мощный эликсир на свете.»
— Ошо
«Любовь — это свобода вместе, а не тюрьма эмоций.»
— Пауло Коэльо
«Настоящая любовь не всегда счастлива, но всегда вечна.»
— Коко Шанель
«Мы любим тех, кто может сломить нас — и все равно доверяем им.»
— Мэрилин Монро
«Самое печальное в любви — знать, что она прошла.»
— Оскар Уайльд
«Даже боль от любви — это все еще часть любви.»
— Курт Воннегут
«Любовь — это самая сладкая боль.»
— Робиндранат Тагор
«Любовь — это доверие, уважение и желание заботиться о ком-то каждый день».
— Барбара де Анджелис
«Любовь — это лучший учитель: она учит быть лучше».
— Иоганн Вольфганг фон Гете
«Любовь — это мост между двумя душами.»
— Халиль Джебран
«Любовь — это духовная сила, питающая все живое.»
— Никола Тесла
«Любить — это уметь молчать вместе.»
— Эрнест Хемингуэй
«Любовь — это не эмоция, а решение.»
— Стивен Кови
«Любовь — не то, что вы найдете. Оно найдет вас.
— Маргарет Этвуд
«Настоящая любовь — это когда тебя принимают полностью.»
— Элизабет Гилберт
«Любовь — это когда ты дома, даже не выходя из дома.»
— Майя Анджелоу
«Нет ничего более ценного, чем выбравшее тебя сердце».
— Наполеон Гилл
«Любовь — это когда рядом с человеком хочется быть лучшей версией себя.»
— Мишель Обама
«В любви важно не находить, а создавать.»
— Брене Браун
«Любить — значит позволить другому быть собой.»
— Джим Моррисон
«Любовь — это действие. Это выбор. Это путь.»
— Джеймс Болдвин
«Любовь — это единственная магия, которую не разрушить.»
— Робин Шарма