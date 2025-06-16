Самые красивые цитаты о любви / © unsplash.com

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«Любовь — это единственная реальность, все остальное — иллюзия.»

— Руми

«Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен».

— Антуан де Сент-Экзюпери

«Любить — значит смотреть не друг на друга, а вместе в одном направлении.»

— Антуан де Сент-Экзюпери

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«Сердце имеет свои причины, которых разум не знает.»

— Блез Паскаль

«Любовь — это состояние души, в котором даже молчание становится красноречивым.»

— Виктор Гюго

«Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кем я становлюсь рядом с тобой.»

— Габриель Гарсия Маркес

«Ты — мой сегодня, мое завтра, мое всегда.»

— Уинстон Черчилль

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«Есть только одно счастье в жизни — любить и быть любимым.»

— Жорж Санд

«Любовь — это когда чужие счастья становятся твоими.»

— Генрих Гейне

Цитаты о любви / © ТСН

«Любовь — это поэзия чувств, музыка души.»

— Лорд Байрон

«Любовь — это не что-то, что ты находишь. Любовь — это нечто, что находит тебя.»

— Лоретта Янг

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«Любовь — это ответ, и вы точно знаете это, если хоть раз по-настоящему любили.»

— Джон Леннон

«Настоящая любовь — это когда даже молчание между вами имеет смысл».

— Эрих Мария Ремарк

«Мы любим не тех, кто идеален, а тех, без кого невозможно представить жизнь.»

— Гарпер Ли

«Любовь — единственная сила, способная превратить врага в друга.»

— Мартин Лютер Кинг

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«Любовь — это волшебная игра двух сердец, которые дерутся в унисон.»

— Пьер Бомарше

«В любви — как в войне: легко начать, трудно кончить, и невозможно забыть».

— Г. Лонгфелло

«Любовь — это ответственность, которая приносит радость.»

— Уильям Шекспир

Цитаты о любви / © ТСН

«Не выбирают, кого любить. Любовь как гром: молнией в сердце.»

— Карлос Кастанеда

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«Любовь — это жизнь. А если вы не любили — вы еще не жили.»

— Лео Бускалья

«Любовь — это душа, которая родилась во второй раз.»

— Платон

«Все, что я понимаю в жизни, я понимаю только потому, что люблю.»

— Пауло Коэльо

«Когда я рядом с тобой, весь мир перестает существовать — остаемся только мы».

— Франсуа де Ларошфуко

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«Самое большое счастье в жизни — быть уверенным, что тебя любят.»

— Виктор Гюго

«Любовь — это когда чье-то счастье важнее твоей собственной.»

— Ганс Кристиан Андерсен

«Любовь — это не найти идеального человека. Это увидеть идеальность в несовершенном.»

— Семь Кин

Цитаты о любви / © ТСН

«Любовь — это не то, что вы чувствуете. Это то, что вы делаете.

– Дэвид Уиллис

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«Любить кого-то — видеть все его недостатки и принимать их.»

— Франсуаза Саган

«Любовь — это самый мощный эликсир на свете.»

— Ошо

«Любовь — это свобода вместе, а не тюрьма эмоций.»

— Пауло Коэльо

«Настоящая любовь не всегда счастлива, но всегда вечна.»

— Коко Шанель

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«Мы любим тех, кто может сломить нас — и все равно доверяем им.»

— Мэрилин Монро

«Самое печальное в любви — знать, что она прошла.»

— Оскар Уайльд

«Даже боль от любви — это все еще часть любви.»

— Курт Воннегут

«Любовь — это самая сладкая боль.»

— Робиндранат Тагор

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«Любовь — это доверие, уважение и желание заботиться о ком-то каждый день».

— Барбара де Анджелис

«Любовь — это лучший учитель: она учит быть лучше».

— Иоганн Вольфганг фон Гете

«Любовь — это мост между двумя душами.»

— Халиль Джебран

«Любовь — это духовная сила, питающая все живое.»

— Никола Тесла

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«Любить — это уметь молчать вместе.»

— Эрнест Хемингуэй

«Любовь — это не эмоция, а решение.»

— Стивен Кови

«Любовь — не то, что вы найдете. Оно найдет вас.

— Маргарет Этвуд

«Настоящая любовь — это когда тебя принимают полностью.»

— Элизабет Гилберт

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«Любовь — это когда ты дома, даже не выходя из дома.»

— Майя Анджелоу

«Нет ничего более ценного, чем выбравшее тебя сердце».

— Наполеон Гилл

«Любовь — это когда рядом с человеком хочется быть лучшей версией себя.»

— Мишель Обама

«В любви важно не находить, а создавать.»

— Брене Браун

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«Любить — значит позволить другому быть собой.»

— Джим Моррисон

«Любовь — это действие. Это выбор. Это путь.»

— Джеймс Болдвин

«Любовь — это единственная магия, которую не разрушить.»

— Робин Шарма