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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
158
Время на прочтение
3 мин

Самые красивые цитаты о любви: берут за душу и заставляют сердце ускориться — на все случаи жизни

Слова обладают особой силой, ведь они могут утешить, успокоить, подарить положительные эмоции. У всех есть любимые цитаты, которые помогли найти выход из запутанной ситуации. Мы предлагаем 50 высказываний о любви, которые берут за душу после первого же прочтения.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Самые красивые цитаты о любви

Самые красивые цитаты о любви / © unsplash.com

«Любовь — это единственная реальность, все остальное — иллюзия.»
 — Руми

«Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен».
 — Антуан де Сент-Экзюпери

«Любить — значит смотреть не друг на друга, а вместе в одном направлении.»
 — Антуан де Сент-Экзюпери

«Сердце имеет свои причины, которых разум не знает.»
 — Блез Паскаль

«Любовь — это состояние души, в котором даже молчание становится красноречивым.»
 — Виктор Гюго

«Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кем я становлюсь рядом с тобой.»
 — Габриель Гарсия Маркес

«Ты — мой сегодня, мое завтра, мое всегда.»
 — Уинстон Черчилль

«Есть только одно счастье в жизни — любить и быть любимым.»
 — Жорж Санд

«Любовь — это когда чужие счастья становятся твоими.»
 — Генрих Гейне

Цитаты о любви / © ТСН

Цитаты о любви / © ТСН

«Любовь — это поэзия чувств, музыка души.»
 — Лорд Байрон

«Любовь — это не что-то, что ты находишь. Любовь — это нечто, что находит тебя.»
 — Лоретта Янг

«Любовь — это ответ, и вы точно знаете это, если хоть раз по-настоящему любили.»
 — Джон Леннон

«Настоящая любовь — это когда даже молчание между вами имеет смысл».
 — Эрих Мария Ремарк

«Мы любим не тех, кто идеален, а тех, без кого невозможно представить жизнь.»
 — Гарпер Ли

«Любовь — единственная сила, способная превратить врага в друга.»
 — Мартин Лютер Кинг

«Любовь — это волшебная игра двух сердец, которые дерутся в унисон.»
 — Пьер Бомарше

«В любви — как в войне: легко начать, трудно кончить, и невозможно забыть».
 — Г. Лонгфелло

«Любовь — это ответственность, которая приносит радость.»
 — Уильям Шекспир

Цитаты о любви / © ТСН

Цитаты о любви / © ТСН

«Не выбирают, кого любить. Любовь как гром: молнией в сердце.»
 — Карлос Кастанеда

«Любовь — это жизнь. А если вы не любили — вы еще не жили.»
 — Лео Бускалья

«Любовь — это душа, которая родилась во второй раз.»
 — Платон

«Все, что я понимаю в жизни, я понимаю только потому, что люблю.»
 — Пауло Коэльо

«Когда я рядом с тобой, весь мир перестает существовать — остаемся только мы».
 — Франсуа де Ларошфуко

«Самое большое счастье в жизни — быть уверенным, что тебя любят.»
 — Виктор Гюго

«Любовь — это когда чье-то счастье важнее твоей собственной.»
 — Ганс Кристиан Андерсен

«Любовь — это не найти идеального человека. Это увидеть идеальность в несовершенном.»
 — Семь Кин

Цитаты о любви / © ТСН

Цитаты о любви / © ТСН

«Любовь — это не то, что вы чувствуете. Это то, что вы делаете.
Дэвид Уиллис

«Любить кого-то — видеть все его недостатки и принимать их.»
 — Франсуаза Саган

«Любовь — это самый мощный эликсир на свете.»
 — Ошо

«Любовь — это свобода вместе, а не тюрьма эмоций.»
 — Пауло Коэльо

«Настоящая любовь не всегда счастлива, но всегда вечна.»
 — Коко Шанель

«Мы любим тех, кто может сломить нас — и все равно доверяем им.»
 — Мэрилин Монро

«Самое печальное в любви — знать, что она прошла.»
 — Оскар Уайльд

«Даже боль от любви — это все еще часть любви.»
 — Курт Воннегут

«Любовь — это самая сладкая боль.»
 — Робиндранат Тагор

«Любовь — это доверие, уважение и желание заботиться о ком-то каждый день».
 — Барбара де Анджелис

«Любовь — это лучший учитель: она учит быть лучше».
 — Иоганн Вольфганг фон Гете

«Любовь — это мост между двумя душами.»
 — Халиль Джебран

«Любовь — это духовная сила, питающая все живое.»
 — Никола Тесла

«Любить — это уметь молчать вместе.»
 — Эрнест Хемингуэй

«Любовь — это не эмоция, а решение.»
 — Стивен Кови

«Любовь — не то, что вы найдете. Оно найдет вас.
 — Маргарет Этвуд

«Настоящая любовь — это когда тебя принимают полностью.»
 — Элизабет Гилберт

«Любовь — это когда ты дома, даже не выходя из дома.»
 — Майя Анджелоу

«Нет ничего более ценного, чем выбравшее тебя сердце».
 — Наполеон Гилл

«Любовь — это когда рядом с человеком хочется быть лучшей версией себя.»
 — Мишель Обама

«В любви важно не находить, а создавать.»
 — Брене Браун

«Любить — значит позволить другому быть собой.»
 — Джим Моррисон

«Любовь — это действие. Это выбор. Это путь.»
 — Джеймс Болдвин

«Любовь — это единственная магия, которую не разрушить.»
 — Робин Шарма

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Дата публикации
Количество просмотров
158
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