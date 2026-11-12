Самые крутые стрижки этой осени: названы трендовые варианты

Стрижка микси. / © ТСН

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Со сменой сезона приходит время присмотреться к новым тенденциям в прическах. Если весной и летом этого года в моде преобладали естественность и минимализм, то в сезоне осень-зима стилисты и дизайнеры предлагают более смелые решения.

Эксперты Vogue México назвали стрижки, попавшие в список самых заметных трендов года.

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2026-го волосы становятся не просто частью образа, а полноценным способом самовыражения. На смену сдержанным формам приходят интересные силуэты, необычные детали и прически, помогающие подчеркнуть индивидуальность.

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Длинные волосы

Этой осенью короткий боб уступает место роскошным длинным волосам. Стрижка XXL стала одним из основных трендов сезона. Такая длина подходит многим и позволяет экспериментировать с разными прически, но требует регулярного ухода.

Стрижка микси

Микси — это сочетание двух популярных стрижек: короткого пикси и многослойного малета. Она имеет короткие текстурированные пряди спереди и более длинные сзади — это вариант с легкой ноткой ретро. Стрижка подойдет тем, кто хочет смелого, элегантного и немного дерзкого образа.

Текстурированная челка

Вместо ровной короткой челки стилисты предлагают расслабленный, немного небрежный вариант с неровными прядями. Такая челка придает образу легкости и богемного настроения. Тренд напоминает прически 1970-х годов, которые в свое время носили Джейн Биркин и Фарра Фосетт.

Косая челка

Мода на прически 2000-х возвращается — на этот раз в более элегантном исполнении. Косая челка, или side-swept bangs, спадает на одну сторону лица и обычно частично прикрывает его. Ранее его популяризировали Дженнифер Энистон, Джессика Альба и Пэрис Гилтон.

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Стрижка меди с длинными слоями

Длинные волосы этой осенью предлагают дополнять длинными слоями, придающими прическе объема, движения и выразительности. Главное преимущество стрижки — она позволяет освежить образ, не жертвуя длиной волос, и не нуждается в частых походах к парикмахеру.

Французская челка

Французская челка остается одним из самых женских вариантов для тех, кто хочет сменить прическу без кардинальных экспериментов. Он имеет естественную текстуру, мягко обрамляет лицо и плавно переходит в волосы благодаря слоям. Такая челка гармонично сочетается как с распущенными волосами, так и собранными прически.

Стрижка бикси

Бикси — это сочетание пикси и боба, которое возвращается в моду после популярности коротких мальчишеских стрижек. Она сочетает легкость короткой прически с более мягкими формами боба. Это удачный выбор для тех, кто стремится к заметным изменениям и в то же время хочет сохранить женственный силуэт прически.

Стрижка шегги

Шегги снова набирает популярность, но теперь возвращается в более выразительной, многослойной версии. Ее характерные черты — небрежная челка, рваные слои и текстурированные пряди, создающие эффект легкой растрепанности. Эта стрижка напоминает о культовых прически 1970-х годов, которые в свое время носили Джейн Фонда и Линда Маккартни.

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Напомним, мы писали о том, какая прическа с новой силой возвращается этой осенью.

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