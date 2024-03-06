Самые модные ароматы 2024 года: парфюмеры назвали семь трендов, которые покорят ваши сердца

Тренды в парфюмерии меняются не так часто, но в 2024 году парфюмеры выделили семь основных ноток, на которые следует обратить особое внимание.

Для настоящих гурманов

Гурманское направление ароматов становится все более популярным в последние годы, а потому, если вы ищете, какой тренд в парфюмерии 2024 года попробовать, можете остановиться на этом. Гурманские сочетания воплощают в себе те ноты, которые вызывают положительные, часто ностальгические воспоминания с детства. Ключевыми ароматами являются мед, сладкая вата, десерты, выпечка и пирожные.

Любителям чаепития

Особую позицию 2024 занимают духи, которые наделены разнообразными чайными нотками. Да, зеленый чай с его свежим и несколько терпким вкусом, напоминает полную энергией молодость. Его свежесть и чистота переносят в мир природы, создавая чувство покоя и гармонии. Можно попробовать духи с разными нотками: от травянистых и цветочных до фруктовых и цитрусовых.

А вот черное время олицетворяет в себе выразительность и особый характер. Его терпкие и насыщенные ноты создают ощущение умиротворенности и защищенности. В зависимости от вариации парфюма с ароматом черного чая может иметь пряные или фруктовые нотки. А особенной популярностью 2024 года будут отличаться ароматы шоколада и карамели.

Устойчивые ароматы

Какой тренд в парфюмерии 2024 года / Фото: Unsplash

По мере того как приоритеты потребителей менялись из-за экономических условий, индустрия духов все чаще предлагает долговечные и стойкие ароматы. Сегодня пользователи готовы инвестировать в продукты, которые они еще не пробовали, если они обещают им стойкость запаха. Здесь нотки могут быть любыми, однако важно, чтобы они продолжались звучать, что и является приоритетным критерием при выборе.

Священный уд

Уд — агаровое дерево, особым символизмом наделенное в ближневосточных культурах. Здесь его аромат широко использовался не только в парфюмерии, но и традиционной медицине. Его также использовали для проведения всевозможных религиозных церемоний и ритуальных обрядов. Уд на Ближнем Востоке считается величественным и священным. Его аромат погружает в глубину веков, даря духовную чистоту.

Уд стал символом культурного богатства и роскоши. Такой букет сочетает в себе дымность, теплоту, сложность, создавая завораживающие композиции с первой ноты. Если вы ищете, какие сейчас самые модные духи, стоит обратить внимание именно на запахи дерева уд. Они могут быть как древесными, так и пряными, как сладкими, так и цветочными. Такое сочетание очаровывает людей по всему миру.

Алкогольный коктейль

Эти ароматы уже вызвали чрезвычайный интерес несколько лет назад, однако сегодня они вернулись и стали еще более мощными и привлекательными для потребителей. Если ищете, какой лучший аромат духов для мужчин, выбирайте ставшие более крепкими и интригующими алкогольные нотки. Главными героями сегодня выступают коньяк, ром и другие алкогольные напитки.

Какой самый лучший запах для мужчин / Фото: Unsplash

Ром является символом похождений, свободы, его аромат раскрывается постепенно и отличается чувственными нотками дуба, специй и сахара. А смешение тонких оттенков рома с другими компонентами создает по-настоящему уникальные композиции.

Коньяк можно назвать вершиной роскоши и статуса. Он наполнен дерзкой силой и мужеством, имеет оттенки специй и дубовой бочки. Если вы любите классику, следует попробовать именно коньячные ароматы. Ведь они придают аристократичность каждой капле.

Наслоение ароматов

Благодаря наслаиванию ароматов парфюмеры создают уникальные образы запахов. Это означает комбинирование нескольких парфюмерных продуктов. Чтобы не наносить несколько слоев разных духов, можно их соединить, нанося один на одежду, а другой на кожу. Так можно добиться индивидуального, по-настоящему уникального запаха.

Метод наслоения ароматов также помогает улучшить стойкость духов, поскольку разные ноты раскрываются постепенно, создавая длительный и насыщенный аромат. Это отличная возможность для тех, кто любит экспериментировать.

Зеленая революция

Зеленые ароматы продолжают быть в трендах. Выбирайте запахи эвкалипта, мяты, базилика, которые придадут ощущение легкости и свежести. Если же говорить о самых модных духах именно весеннего сезона 2024 года, лучше природных ароматов не найти.

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