Самые модные кардиганы осени 2023 года: как создать элегантный образ для пышных форм

Модные тенденции осенью 2023 года: какие кардиганы в моде и как подобрать кардиган для полных женщин.
Осень нуждается в теплой уютной одежде, поэтому здесь никак не обойтись без кардигана. Какие кардиганы вошли в моду этой осенью, а какие нужно заменить альтернативными? На самом деле нужно носить то, что вам нравится и в чем комфортно. Например, такой популярный ранее кардиган-водопад осенью 2023 года больше не актуален. Но его можно дополнить джинсами-скинни или легкими широкими брюками. Если захочется приобрести новый кардиган, то в этом сезоне на пике модного олимпа есть три самых главных варианта. Какие кардиганы следует носить в 2023 году и как выбрать уютную одежду для пышных форм – читайте дальше.
Главные тенденции моды осени 2023 года: какие кардиганы носить
Нынешняя мода очень изменчива, поэтому главный совет стилистов – носить то, что приносит счастье. Это будет самое правильное решение. Но все же законодатели моды не оставили нас без своих рекомендаций.
- Кардиганы до пола и колена были фаворитами в течение нескольких сезонов. Подавляющее большинство этих вещей открыто спереди и без пуговиц. Эти кардиганы также актуальны в 2023 году и с успехом могут заменить плащ или тонкое пальто.
- Тяжелый кардиган с открытой передней частью также актуален несколько сезонов подряд. Он значительно короче предыдущего, часто имеет накладные карманы и пояс. Это очень хорошая альтернатива блейзеру, а также может стать домашней любимой одеждой.
- Свитера-блейзеры также остаются в моде осенью 2023 года. Их можно сочетать с джинсами-скинни и брюками пикси. Такой образ отлично подойдет для работы на дому или для непринужденной офисной атмосферы 2023 года.
- Кардиганы с декорированными воротниками являются классическим вариантом, но их нужно носить застегнутыми, как рубашку или поверх футболки или блузки. Этот кардиган в 2023 году будет несколько короче: от укороченного до уровня бедер.
- Укороченный кардиган с V-образным вырезом остается в моде: открыты спереди, имеют пуговицы и два накладных кармана. Также есть вариант этого кардигана к бедру.
Какие кардиганы в моде 2023 года: как и с чем носить эту одежду
Этой осенью есть три самые главные модели кардиганов, которые будут на пике моды не один сезон.
- Укороченный кардиган с V-образным вырезом. Осенью 2023 года вы их увидите повсюду на любой вкус и кошелек. Этот кардиган стал ключевым в 2023 году: его можно надевать с брюками, юбками и джинсами. Он рассчитан на достаточно высокий рост, и делает упор на верхнюю часть образа, при этом подчеркивает изгибы ягодиц. Цвет можно выбирать любой, но наиболее популярным остается осенний трендовый – кремовый или бежевый. Этот кардиган можно носить как рубашку, поверх майки, топа или футболки. А также подойдет под рубашки или блузки на пуговицах. Для создания многослойных образов укороченный кардиган можно надеть под пиджак, если он не очень объемен.
- Кардиган-бойфренд уже давно в моде, поэтому будет актуален и осенью 2023 года. Его также называют дедушкиным кардиганом, поскольку он довольно тяжелый, имеет V-образный вырез, с пуговицами на полоске. Часто имеет накладные карманы, длина колеблется от меди до середины колен, он также прямой без тесьмы снизу.
- Кардиган-жакет а-ля Chanel. Это основной тренд осени 2023 года, хотя в этом году можно наблюдать множество других модных кардиганов. Это кардиган без воротника, длиной до талии или чуть ниже. Может быть расстегнут спереди, иногда двубортный, преимущественно с большими пуговицами в два ряда. Но кроме вещей в стиле Chanel можно наблюдать кардиганы, имитирующие бомберы, мотокуртки и джинсовые куртки. Такие вещи достаточно объемны и фактурны, имеют карманы и воротники, большие пуговицы. Эти кардиганы не так изящны, они более грубы, поэтому прекрасно могут дополнить платье или объединить верхнюю и нижнюю часть одежды.
Как выбрать кардиган для полных женщин осенью 2023 года: стильные образы
- Как выбрать. Стилисты рекомендуют женщинам с пышными формами выбирать кардиганы-трансформеры длины миди или до колена, которые могут изменять стиль и форму в зависимости от настроения женщины. Очень важно подобрать оптимальный размер и длину изделия, чтобы создать эффект стройной фигуры. Поэтому очень большую роль играет материал, благодаря которому можно визуально снизить объем. Эластичность и утяжку фигуры обеспечит трикотаж, шерсть, кашемир с синтетическими добавками – эластан, нейлон и полиакрил.
- Как носить Для женщин с пышными формами стилисты советуют носить модели без молний и пуговиц, которые очень актуальны в 2023 году. Незастегнутый кардиган зрительно создает эффект изящной фигуры. Идеально подойдут стильные вязаные кардиганы с V-образным вырезом, поскольку именно они создают сексуальный образ. Дополнить кардиган можно обувью на каблуке, это придаст изысканности и вкусу любому образу.
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