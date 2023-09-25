Самые модные кардиганы осени 2023 года: как создать элегантный образ для пышных форм

Осень нуждается в теплой уютной одежде, поэтому здесь никак не обойтись без кардигана. Какие кардиганы вошли в моду этой осенью, а какие нужно заменить альтернативными? На самом деле нужно носить то, что вам нравится и в чем комфортно. Например, такой популярный ранее кардиган-водопад осенью 2023 года больше не актуален. Но его можно дополнить джинсами-скинни или легкими широкими брюками. Если захочется приобрести новый кардиган, то в этом сезоне на пике модного олимпа есть три самых главных варианта. Какие кардиганы следует носить в 2023 году и как выбрать уютную одежду для пышных форм – читайте дальше.

Главные тенденции моды осени 2023 года: какие кардиганы носить

Трендовый кардиган 2023

Нынешняя мода очень изменчива, поэтому главный совет стилистов – носить то, что приносит счастье. Это будет самое правильное решение. Но все же законодатели моды не оставили нас без своих рекомендаций.

Кардиганы до пола и колена были фаворитами в течение нескольких сезонов. Подавляющее большинство этих вещей открыто спереди и без пуговиц. Эти кардиганы также актуальны в 2023 году и с успехом могут заменить плащ или тонкое пальто.

были фаворитами в течение нескольких сезонов. Подавляющее большинство этих вещей открыто спереди и без пуговиц. Эти кардиганы также актуальны в 2023 году и с успехом могут заменить плащ или тонкое пальто. Тяжелый кардиган с открытой передней частью также актуален несколько сезонов подряд. Он значительно короче предыдущего, часто имеет накладные карманы и пояс. Это очень хорошая альтернатива блейзеру, а также может стать домашней любимой одеждой.

также актуален несколько сезонов подряд. Он значительно короче предыдущего, часто имеет накладные карманы и пояс. Это очень хорошая альтернатива блейзеру, а также может стать домашней любимой одеждой. Свитера-блейзеры также остаются в моде осенью 2023 года. Их можно сочетать с джинсами-скинни и брюками пикси. Такой образ отлично подойдет для работы на дому или для непринужденной офисной атмосферы 2023 года.

также остаются в моде осенью 2023 года. Их можно сочетать с джинсами-скинни и брюками пикси. Такой образ отлично подойдет для работы на дому или для непринужденной офисной атмосферы 2023 года. Кардиганы с декорированными воротниками являются классическим вариантом, но их нужно носить застегнутыми, как рубашку или поверх футболки или блузки. Этот кардиган в 2023 году будет несколько короче: от укороченного до уровня бедер.

являются классическим вариантом, но их нужно носить застегнутыми, как рубашку или поверх футболки или блузки. Этот кардиган в 2023 году будет несколько короче: от укороченного до уровня бедер. Укороченный кардиган с V-образным вырезом остается в моде: открыты спереди, имеют пуговицы и два накладных кармана. Также есть вариант этого кардигана к бедру.

Модные кардиганы 2023 / Фото: pixabay.com

Какие кардиганы в моде 2023 года: как и с чем носить эту одежду

Трендовый кардиган 2023 / Фото: pixabay.com

Этой осенью есть три самые главные модели кардиганов, которые будут на пике моды не один сезон.

Кардиган-бойфренд 2023 / Фото: pixabay.com

Укороченный кардиган с V-образным вырезом. Осенью 2023 года вы их увидите повсюду на любой вкус и кошелек. Этот кардиган стал ключевым в 2023 году: его можно надевать с брюками, юбками и джинсами. Он рассчитан на достаточно высокий рост, и делает упор на верхнюю часть образа, при этом подчеркивает изгибы ягодиц. Цвет можно выбирать любой, но наиболее популярным остается осенний трендовый – кремовый или бежевый. Этот кардиган можно носить как рубашку, поверх майки, топа или футболки. А также подойдет под рубашки или блузки на пуговицах. Для создания многослойных образов укороченный кардиган можно надеть под пиджак, если он не очень объемен.

Осенью 2023 года вы их увидите повсюду на любой вкус и кошелек. Этот кардиган стал ключевым в 2023 году: его можно надевать с брюками, юбками и джинсами. Он рассчитан на достаточно высокий рост, и делает упор на верхнюю часть образа, при этом подчеркивает изгибы ягодиц. Цвет можно выбирать любой, но наиболее популярным остается осенний трендовый – кремовый или бежевый. Этот кардиган можно носить как рубашку, поверх майки, топа или футболки. А также подойдет под рубашки или блузки на пуговицах. Для создания многослойных образов укороченный кардиган можно надеть под пиджак, если он не очень объемен. Кардиган-бойфренд уже давно в моде, поэтому будет актуален и осенью 2023 года. Его также называют дедушкиным кардиганом, поскольку он довольно тяжелый, имеет V-образный вырез, с пуговицами на полоске. Часто имеет накладные карманы, длина колеблется от меди до середины колен, он также прямой без тесьмы снизу.

уже давно в моде, поэтому будет актуален и осенью 2023 года. Его также называют дедушкиным кардиганом, поскольку он довольно тяжелый, имеет V-образный вырез, с пуговицами на полоске. Часто имеет накладные карманы, длина колеблется от меди до середины колен, он также прямой без тесьмы снизу. Кардиган-жакет а-ля Chanel. Это основной тренд осени 2023 года, хотя в этом году можно наблюдать множество других модных кардиганов. Это кардиган без воротника, длиной до талии или чуть ниже. Может быть расстегнут спереди, иногда двубортный, преимущественно с большими пуговицами в два ряда. Но кроме вещей в стиле Chanel можно наблюдать кардиганы, имитирующие бомберы, мотокуртки и джинсовые куртки. Такие вещи достаточно объемны и фактурны, имеют карманы и воротники, большие пуговицы. Эти кардиганы не так изящны, они более грубы, поэтому прекрасно могут дополнить платье или объединить верхнюю и нижнюю часть одежды.

Трендовые кардиганы 2023 / Фото: pixabay.com

Как выбрать кардиган для полных женщин осенью 2023 года: стильные образы

Трендовые кардиганы для полных женщин 2023 / Фото: pixabay.com

Как выбрать. Стилисты рекомендуют женщинам с пышными формами выбирать кардиганы-трансформеры длины миди или до колена, которые могут изменять стиль и форму в зависимости от настроения женщины. Очень важно подобрать оптимальный размер и длину изделия, чтобы создать эффект стройной фигуры. Поэтому очень большую роль играет материал, благодаря которому можно визуально снизить объем. Эластичность и утяжку фигуры обеспечит трикотаж, шерсть, кашемир с синтетическими добавками – эластан, нейлон и полиакрил.

Стилисты рекомендуют женщинам с пышными формами выбирать кардиганы-трансформеры длины миди или до колена, которые могут изменять стиль и форму в зависимости от настроения женщины. Очень важно подобрать оптимальный размер и длину изделия, чтобы создать эффект стройной фигуры. Поэтому очень большую роль играет материал, благодаря которому можно визуально снизить объем. Эластичность и утяжку фигуры обеспечит трикотаж, шерсть, кашемир с синтетическими добавками – эластан, нейлон и полиакрил. Как носить Для женщин с пышными формами стилисты советуют носить модели без молний и пуговиц, которые очень актуальны в 2023 году. Незастегнутый кардиган зрительно создает эффект изящной фигуры. Идеально подойдут стильные вязаные кардиганы с V-образным вырезом, поскольку именно они создают сексуальный образ. Дополнить кардиган можно обувью на каблуке, это придаст изысканности и вкусу любому образу.

Модные кардиганы 2023 для полных женщин / Фото: pixabay.com

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