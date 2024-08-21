Самые модные сапоги осеннего сезона 2024: хоть одна такая пара должна быть в вашем гардеробе

Уже конец лета, поэтому пора позаботиться об осенней обуви. В этом сезоне в трендах остается классика, поэтому стилисты рекомендуют вытаскивать свои коробки с обувью, ведь там обязательно будет хоть одна пара трендовых сапог или ботильонов. Рассказываем, какая обувь будет на пике популярности этой осенью, с чем ее лучше носить.

Ковбойские сапоги

Какие сапоги в трендах осеннего сезона 2024 года / Фото: pixabay.com

Их еще называют сапогами-казаками. Они вернулись на модный олимп в прошлом году и не собираются сходить еще очень долго. Такая обувь легко комбинируется с одеждой, ее можно носить со всем. Чтобы создать элегантный образ, сапоги-казаки можно одевать под юбки и платья, из верхней одежды лучше выбирать длинное пальто.

Стильные ботфорты

Какие сапоги в трендах осеннего сезона 2024 года / Фото: Freepik

Эта обувь перешла в разряд классической, поэтому она есть в гардеробе каждой модницы. Одним из топовых вариантов стали сапоги-чулки, они могут быть из замши, лаковых материалов или эко-кожи. Такая обувь выразит любой аутфит и сделает его по-настоящему совершенным. Стилисты рекомендуют носить ботфорты с короткими платьями, в такой одежде вы будете выглядеть роскошно.

Массивные ботильоны

Какие сапоги в трендах осеннего сезона 2024 года / Фото: Freepik

Такая обувь очень удобна и комфортна, она подходит практически под все. Ботильоны уверенно держатся на пике модного олимпа уже года три и не собираются сходить оттуда. Лучше всего сочетать такую обувь с юбками и джинсами, создавая повседневные образы. С верхней одежды под ботильоны подойдут широкие жакеты, куртки-бомберы и тренчи.

Высокие сапоги для верховой езды

Какие сапоги в трендах осеннего сезона 2024 года / Фото: pixabay.com

Еще одна классическая модель обуви, полюбившаяся всем модницам мира. Такие сапоги лучше подойдут для женщин высокого роста, они будут подчеркивать стройность ног и будут удлинять фигуру. Для женщин более низкого роста лучше выбирать высокие сапоги на каблуке, которые бы удлиняли общий образ. Сапоги для верховой езды подходят буквально под все, их можно обувать на работу или деловую встречу, на свидание или на праздничное мероприятие. В такой элегантной обуви каждая женщина будет чувствовать себя прекрасной и совершенной.

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