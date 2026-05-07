Самые модные цвета для ванной комнаты: дизайнеры назвали тренд 2026 года

Какой цвет ванной сейчас в тренде

Серый цвет ванных комнат, годами остававшийся символом «дорогого минимализма», постепенно теряет популярность. В 2026 году ему на смену приходят теплые и мягкие оттенки, которые создают чувство уюта и помогают расслабиться.

Об этом рассказала эксперт по дизайну кухонь и ванных комнат, консультант Беки-Энн Уильямс, передает dailymail.

По ее словам, современная ванная больше не воспринимается только как функциональное пространство.

«В 2026 году ванные комнаты — это уже не просто практичное помещение, а личное пространство для отдыха и восстановления. Этот тренд связан с ростом популярности интерьеров, ориентированных на благополучие и комфорт», — пояснила Уильямс.

Какие цвета становятся трендом

Эксперты отмечают, что холодные серые оттенки, популярные с 2010-х годов, постепенно вытесняются более спокойными и живыми цветами.

Среди главных фаворитов 2026 года:

шалфейно-зеленый;

приглушенный желтый;

бдительно-розовый.

Шалфейный оттенок считают одним из самых универсальных, ведь он ассоциируется с природой и спокойствием. Особенно успешно он сочетается с деревом и латунными деталями.

Бдительно-розовый дизайнеры называют новой нейтральной классикой. Благодаря мягким серым и коричневым тонам он добавляет тепла и делает помещение более уютным, особенно если в ванной мало природного света.

Приглушенный желтый — от сливочных до охристых тонов — добавляет энергии и визуально «оживляет» пространство, не перегружая его.

Как обновить свою ванную комнату

Дизайнеры советуют не ограничиваться только окрашиванием стен. Новые цвета можно использовать в плитке, мебели, текстиле и аксессуарах.

По словам Уильямс, даже небольшие изменения способны быстро обновить пространство.

«Если в этом году сделать только одну смену в интерьере, я бы советовала добавить в ванную мягкие и теплые цвета — это самый простой способ мгновенно сделать пространство более приятным и поднять настроение», — отметила эксперт.

Среди простых способов обновления интерьера:

окрасить одну акцентную стену;

добавить цветную плитку;

заменить полотенца и шторки;

использовать цветные тумбы или полки;

добавить декор в природных текстурах — дерево, камень или ротанг.

Какие детали делают ванну «дороже»

Эксперты также советуют обратить внимание на мелкие акценты, которые могут сделать интерьер зрительно более дорогим.

Среди актуальных решений:

золотистые или латунные смесители;

текстурированные держатели для полотенец;

декоративная подсветка;

зеркала с акцентным дизайном;

открытые полки с натуральной отделкой.

Такие элементы особенно хорошо сочетаются с мягкими пастельными цветами и помогают создать современный, уютный и более «живой» интерьер ванной комнаты.

