Самые модные цвета для ванной комнаты: дизайнеры назвали тренд 2026 года
Дизайнеры назвали новые трендовые цвета для ванной комнаты 2026 — шалфейный, бдительно-розовый и приглушенный желтый.
Серый цвет ванных комнат, годами остававшийся символом «дорогого минимализма», постепенно теряет популярность. В 2026 году ему на смену приходят теплые и мягкие оттенки, которые создают чувство уюта и помогают расслабиться.
Об этом рассказала эксперт по дизайну кухонь и ванных комнат, консультант Беки-Энн Уильямс, передает dailymail.
По ее словам, современная ванная больше не воспринимается только как функциональное пространство.
«В 2026 году ванные комнаты — это уже не просто практичное помещение, а личное пространство для отдыха и восстановления. Этот тренд связан с ростом популярности интерьеров, ориентированных на благополучие и комфорт», — пояснила Уильямс.
Какие цвета становятся трендом
Эксперты отмечают, что холодные серые оттенки, популярные с 2010-х годов, постепенно вытесняются более спокойными и живыми цветами.
Среди главных фаворитов 2026 года:
шалфейно-зеленый;
приглушенный желтый;
бдительно-розовый.
Шалфейный оттенок считают одним из самых универсальных, ведь он ассоциируется с природой и спокойствием. Особенно успешно он сочетается с деревом и латунными деталями.
Бдительно-розовый дизайнеры называют новой нейтральной классикой. Благодаря мягким серым и коричневым тонам он добавляет тепла и делает помещение более уютным, особенно если в ванной мало природного света.
Приглушенный желтый — от сливочных до охристых тонов — добавляет энергии и визуально «оживляет» пространство, не перегружая его.
Как обновить свою ванную комнату
Дизайнеры советуют не ограничиваться только окрашиванием стен. Новые цвета можно использовать в плитке, мебели, текстиле и аксессуарах.
По словам Уильямс, даже небольшие изменения способны быстро обновить пространство.
«Если в этом году сделать только одну смену в интерьере, я бы советовала добавить в ванную мягкие и теплые цвета — это самый простой способ мгновенно сделать пространство более приятным и поднять настроение», — отметила эксперт.
Среди простых способов обновления интерьера:
окрасить одну акцентную стену;
добавить цветную плитку;
заменить полотенца и шторки;
использовать цветные тумбы или полки;
добавить декор в природных текстурах — дерево, камень или ротанг.
Какие детали делают ванну «дороже»
Эксперты также советуют обратить внимание на мелкие акценты, которые могут сделать интерьер зрительно более дорогим.
Среди актуальных решений:
золотистые или латунные смесители;
текстурированные держатели для полотенец;
декоративная подсветка;
зеркала с акцентным дизайном;
открытые полки с натуральной отделкой.
Такие элементы особенно хорошо сочетаются с мягкими пастельными цветами и помогают создать современный, уютный и более «живой» интерьер ванной комнаты.
