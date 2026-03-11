Самые надежные породы собак: эксперты назвали 7 преданных и послушных компаньонов

Пудель / © Pixabay

Выбор собаки — ответственное решение, ведь владельцы обычно ищут не просто домашнего любимца, а верного компаньона со стабильным характером. Дрессировщики назвали семь пород, которые считаются особенно надежными благодаря уравновешенному темпераменту, способности к обучению и сильной связи с человеком.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

По словам профессиональной дрессировщицы и консультанта по поведению собак Али Смит, надежность собаки не означает идеальность. Речь идет о стабильности поведения, быстром обучении и способности спокойно реагировать на различные жизненные ситуации.

В список пород, которые чаще всего демонстрируют такие качества, эксперты отнесли:

Лабрадор-ретривер.

Эту породу часто называют одной из самых надежных. Лабрадоры исторически работали рядом с охотниками, поэтому их разводили для тесного взаимодействия с человеком. Они быстро адаптируются к различным условиям, легко обучаются и известны дружелюбным характером.

Немецкая овчарка.

Порода формировалась как рабочая — для охраны, службы и выпаса скота. Немецкие овчарки известны умом, смелостью и высокой обучаемостью, поэтому их часто используют в полиции, спасательных службах и армии.

Пудель.

Несмотря на репутацию выставочной собаки, пудели обладают высоким интеллектом и быстро усваивают сложные задачи. Эксперты отмечают, что эта порода требует постоянной умственной активности, но благодаря этому становится послушным и преданным компаньоном.

Колли.

Эти собаки традиционно помогали пасти скот, поэтому имеют хорошо развитые инстинкты контроля, внимательность и самоконтроль. Колли известны мягким характером и способностью формировать сильную связь с семьей.

Бернский зенненхунд.

Порода происходит из Швейцарских Альп, где собаки помогали фермерам перевозить грузы и работать со скотом. Сегодня их ценят за спокойный характер, терпеливость и преданность семье.

Золотистый ретривер.

Эти собаки известны дружелюбным темпераментом и желанием угодить владельцу. Именно поэтому золотистых ретриверов часто используют как собак-помощников и терапевтических животных.

Ньюфаундленд.

Большие, но очень ласковые собаки, которых исторически использовали для спасательных работ на воде. Ньюфаундленды славятся терпеливостью, силой и природным инстинктом защищать людей.

Напомним, не все породы соба кодинаково подходят для семейной жизни. Ветеринары определили шесть наименее агрессивных пород, известных дружелюбностью и терпеливым характером.