Самые полезные перекусы: 10 лучших способов утолить голод и оставаться в форме

Быстрый перекус / © Freepik

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Исследования показывают, что частые перекусы сладостями и выпечкой повышают риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. В то же время правильно подобранные перекусы помогают утолить голод, поддержать уровень энергии и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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По данным опроса YouGov, около 80% британцев регулярно перекусывают между основными приёмами пищи, а почти треть фактически заменяет ими полноценный завтрак, обед или ужин. При этом половина любителей перекусов выбирает сладкие продукты — шоколад, пирожные, печенье и конфеты. Такие продукты быстро повышают уровень сахара в крови, но вскоре он резко падает, что только усиливает чувство голода.

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Нутрициолог Роб Гобсон отмечает, что сама культура перекусов вряд ли исчезнет, поэтому главное — правильно выбирать продукты. По его словам, «нет ничего плохого, если делать это правильно», ведь перекусы могут стать дополнительным источником питательных веществ.

Протеиновый батончик Barebells Cookies and Cream

Диетолог Ро Гантрисс рекомендует этот батончик как один из лучших магазинных перекусов. Он содержит около 20 граммов белка, минимальное количество сахара и менее 200 калорий. В то же время эксперт советует не употреблять такие батончики ежедневно, поскольку они содержат искусственные подсластители, которые могут вызывать расстройства пищеварения у чувствительных людей.

Яблоко с арахисовым маслом

Одним из лучших домашних перекусов эксперты называют ломтики яблока со столовой ложкой натурального арахисового масла. По словам главного нутрициолога компании ZOE Федерики Амати, яблоки содержат пектин, который действует как пребиотик и поддерживает здоровую микрофлору кишечника. В то же время ореховая паста добавляет белок и помогает дольше сохранять чувство сытости. Специалист советует выбирать пасту без добавления сахара.

Мини-средиземноморская тарелка

Еще одним полезным вариантом является набор из помидоров черри, огурцов, сладкого перца, хумуса, оливок и сыра фета. Такой перекус снабжает организм клетчаткой, белком, полезными жирами и антиоксидантами. В то же время эксперты советуют не увеличивать порции, поскольку фета, оливки и магазинный хумус могут содержать немало соли.

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Овсяные хлебцы с зернистым творогом и ананасом

Роб Гобсон называет этот вариант одним из самых сбалансированных. Цельнозерновые хлебцы обеспечивают клетчатку, зернистый творог — значительное количество белка и кальция, а свежий ананас добавляет естественную сладость и витамин С. Эксперт рекомендует использовать именно свежий фрукт, а не консервированный в сиропе.

Вареные яйца и овощные палочки

Нутрициолог Марк Гилберт советует обратить внимание на простой перекус, состоящий из двух вареных яиц, моркови и сельдерея. Яйца содержат много белка и холина, который важен для работы мозга и печени, а овощи снабжают организм витаминами. Единственным недостатком такого набора он называет относительно низкое содержание клетчатки.

Эдамаме с зернами граната

Соевые бобы эдамаме в сочетании с гранатом обеспечивают примерно четверть суточной потребности в клетчатке и содержат много белка. Кроме того, эдамаме является источником магния, который поддерживает энергетический обмен и помогает регулировать артериальное давление. Специалисты рекомендуют употреблять натуральный гранат без добавления сахара.

Греческий йогурт с семенами чиа

По словам Марка Гилберта, греческий йогурт может стать хорошей альтернативой сладостям, ведь он не вызывает резких скачков уровня сахара в крови. Семена чиа добавляют клетчатку, а какао улучшает вкус без значительного увеличения калорийности. Перед употреблением семена рекомендуется замочить примерно на 15 минут.

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Сыр Babybel

Несмотря на небольшой размер, сырки Babybel содержат немало белка. Эксперты советуют съедать два-три сырка, чтобы получить около 10 граммов белка и эффективно утолить голод. Кроме того, молочные продукты снабжают организм кальцием и могут благотворно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Авокадо на ржаных хлебцах

Доктор Федерика Амати рекомендует сочетать ржаные хлебцы с половиной авокадо. Такой перекус содержит значительное количество клетчатки, ненасыщенных жиров и калия, который помогает поддерживать нормальное артериальное давление. Медленные углеводы из цельнозерновых хлебцев также обеспечивают длительное чувство сытости.

Протеиновый батончик Misfits Caramel Fudge

Самую высокую оценку среди магазинных перекусов — 9,5 балла из 10 — эксперты присвоили веганскому батончику Misfits Caramel Fudge. Он содержит 15 граммов белка, много клетчатки, минимум сахара и изготовлен на основе горохового и соевого белка. Диетологи отмечают, что именно такие батончики являются лучшей альтернативой сладостям благодаря более высокой пищевой ценности и способности надолго утолять голод.

Напомним, что в течение длительного времени сливочное масло находилось в «черном списке» диетологов из-за высокого содержания насыщенных жиров и холестерина. Эксперты рассказали, как сливочное масло на самом деле влияет на организм и сколько его можно употреблять без вреда для здоровья.

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