Самые популярные фрукты в мире находятся на грани исчезновения: что известно

Тропики.

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Климатический кризис грозит в будущем самых популярных фруктах в мире - бананов. По новым исследованиям почти две трети земель в Латинской Америке и Карибском бассейне могут перестать быть пригодными для выращивания бананов до 2080 года.

Об этом говорится в новом отчете Christian Aid "Как изменение климата угрожает любимым фруктам мира", - пишет The Guardian.

В статье говорится, что повышение температуры, экстремальные погодные условия и климатически обусловленные вредители уменьшают урожайность в странах-производителях. В частности, в Гватемале, Коста-Рике и Колумбии. Это приводит к серьезным потерям для сельских общин, которые зависят от банановых плантаций.

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Заметим, что бананы являются наиболее употребляемым фруктом в мире и четвертой по важности продовольственной культурой в мире после пшеницы, риса и кукурузы. Около 80% этих фруктов, выращенных в мире, предназначены для местного потребления. Более того, более 400 млн человек в мире получают от бананов 15–27% суточной нормы калорий.

По оценкам, 80% экспорта бананов, которыми поставляют супермаркеты по всему миру, поступает из Латинской Америки и Карибского бассейна, а эти регионы являются одними из самых уязвимых к экстремальным погодным условиям и климатическим катастрофам.

"Изменение климата убивает наш урожай. Это значит, что нет дохода, потому что мы ничего не можем продать. Моя плантация погибает. Так что происходит смерть", - высказалась 53-летняя фермерка Аурелия Поп Хо из Гватемалы.

Бананы, а особенно сорт Кавендиш, очень чувствительны к изменениям условий. Они растут в температурном диапазоне от 15 до 35°C, требуют умеренного количества влаги, но не избытка. Ураганы и бури повреждают листья растений, нарушая процесс фотосинтеза.

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Несмотря на сотни сортов бананов, именно Кавендиш составляет большинство мирового экспорта благодаря высокой урожайности и выносливости. Впрочем, отсутствие генетического разнообразия делает этот сорт особенно уязвимым к изменению климата.

Климатические изменения также способствуют распространению грибковых болезней, уже сейчас уничтожающих целые плантации. Так, черная пятнистость процветает во влажной среде и может снизить фотосинтез на 80%. Кроме того, изменения в дождевых режимах также приводят к вспышке тропической фузариозной болезни расы 4, которая способна уничтожать всю плантацию Кавендиша.

Поэтому исследователи призывают наиболее загрязняющие страны мира отказаться от ископаемого топлива и выполнить свои финансовые обязательства по поддержке пострадавших общин.

"Бананы - это не только любимый фрукт мира, но и важный продукт для миллионов людей. Мы должны осознать опасность, которую изменение климата несет этой культуре", - подчеркнула Осай Оджиго, директор по политике и кампаниям Christian Aid.

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Как сообщалось, ученые разработали метод, позволяющий обеспечить едой более 136 миллиардов человек. Да, электросельское хозяйство поможет выращивать растения без солнечного света и почвы.