Самые популярные имена 2025: BabyCenter опубликовал свежий мировой рейтинг

ТопП имен 2025 / © Freepik

Реклама

Платформа BabyCenter обнародовала свой ежегодный рейтинг самых популярных имен для новорожденных в 2025 году. В списке есть как привычные фавориты, так и несколько неожиданных дебютов.

Об этом говорится в huffpost.

Пятый год подряд первое место среди девочек удерживает Оливия. За ней — Амелия, София, Эмма, Изабелла и Шарлотта, которые немного поменялись местами по сравнению с прошлым годом. Имена Ава и Луна выбыли из десятки, уступив Элиане и Авроре.

Реклама

Среди мальчиков тройка лидеров неизменна: Ной в третий раз возглавляет рейтинг, за ним следуют Лиам и Оливер. Далее в списке — Илайджа, Матео, Леви, Лукас, Эзра, Ашер и Лука, вернувшийся в топ-10 после годового перерыва.

Специалисты BabyCenter отмечают, что в этом году родители стали смелее выбирать необычные имена, особенно для девочек. Впервые в топ-100 вошли Сиена, Каталина, Элоиз, Джунипер, Малахай, Али, Эмерсин, Оклин и Келани.

«Семь новых женских имен в рейтинге — это редкий случай», — говорит эксперт из имен Ребекка Вальберг.

По ее словам, это свидетельствует о том, что родители все больше стремятся к уникальности.

Реклама

Рейтинг составлен на основе более 350 тысяч имен, поданных родителями детей, рожденных между 4 ноября 2024 и 5 ноября 2025 года.

Топ-10 имен для девочек

Оливия

Амелия

София

Эмма

Изабелла

Шарлотта

Эллиана

Элли

Аврора

Мия

Топ-10 имен для мальчиков

Ной

Лиам

Оливер

Илайджа

Матео

Леви

Лукас

Эзра

Ашер

Лука

А какие имена для своих детей выбирают украинцы

Тем временем украинцы 2025 чаще всего детей называли Софией, Анной, Марией, Полиной, Евой, Матвеем, Марком, Артемом, Александром, Данилом.

По данным Министерства юстиции Украины, в 2025 году самыми популярными именами среди девочек остаются:

София,

Анна,

Мария,

Полина,

Ева.

А среди мальчиков:

Реклама

Матвей,

Марк,

Артем,

Александр,

Даниил.

Также растет популярность коротких международных имен — Лия, Мия, Элина, Ник, Алекс, что свидетельствует о влиянии глобальных трендов и желании родителей выбирать простые, но звучные варианты.

Напомним, ранее говорилось, что попытка назвать ребенка иногда может закончиться штрафом. Именно такая история произошла в Швеции, где родителей наказали за попытку зарегистрировать ребенка под странным именем, похожим на «шифр».