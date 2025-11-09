- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 302
- Время на прочтение
- 2 мин
Самые популярные имена 2025: BabyCenter опубликовал свежий мировой рейтинг
Конец года — время подводить итоги, поэтому платформа BabyCenter обнародовала свой ежегодный рейтинг самых популярных имен для новорожденных в 2025 году.
Платформа BabyCenter обнародовала свой ежегодный рейтинг самых популярных имен для новорожденных в 2025 году. В списке есть как привычные фавориты, так и несколько неожиданных дебютов.
Об этом говорится в huffpost.
Пятый год подряд первое место среди девочек удерживает Оливия. За ней — Амелия, София, Эмма, Изабелла и Шарлотта, которые немного поменялись местами по сравнению с прошлым годом. Имена Ава и Луна выбыли из десятки, уступив Элиане и Авроре.
Среди мальчиков тройка лидеров неизменна: Ной в третий раз возглавляет рейтинг, за ним следуют Лиам и Оливер. Далее в списке — Илайджа, Матео, Леви, Лукас, Эзра, Ашер и Лука, вернувшийся в топ-10 после годового перерыва.
Специалисты BabyCenter отмечают, что в этом году родители стали смелее выбирать необычные имена, особенно для девочек. Впервые в топ-100 вошли Сиена, Каталина, Элоиз, Джунипер, Малахай, Али, Эмерсин, Оклин и Келани.
«Семь новых женских имен в рейтинге — это редкий случай», — говорит эксперт из имен Ребекка Вальберг.
По ее словам, это свидетельствует о том, что родители все больше стремятся к уникальности.
Рейтинг составлен на основе более 350 тысяч имен, поданных родителями детей, рожденных между 4 ноября 2024 и 5 ноября 2025 года.
Топ-10 имен для девочек
Оливия
Амелия
София
Эмма
Изабелла
Шарлотта
Эллиана
Элли
Аврора
Мия
Топ-10 имен для мальчиков
Ной
Лиам
Оливер
Илайджа
Матео
Леви
Лукас
Эзра
Ашер
Лука
А какие имена для своих детей выбирают украинцы
Тем временем украинцы 2025 чаще всего детей называли Софией, Анной, Марией, Полиной, Евой, Матвеем, Марком, Артемом, Александром, Данилом.
По данным Министерства юстиции Украины, в 2025 году самыми популярными именами среди девочек остаются:
София,
Анна,
Мария,
Полина,
Ева.
А среди мальчиков:
Матвей,
Марк,
Артем,
Александр,
Даниил.
Также растет популярность коротких международных имен — Лия, Мия, Элина, Ник, Алекс, что свидетельствует о влиянии глобальных трендов и желании родителей выбирать простые, но звучные варианты.
Напомним, ранее говорилось, что попытка назвать ребенка иногда может закончиться штрафом. Именно такая история произошла в Швеции, где родителей наказали за попытку зарегистрировать ребенка под странным именем, похожим на «шифр».