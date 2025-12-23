Самые популярные имена в Украине 2025 года: как назвать ребенка

Самые популярные имена

Сегодня выбор имени для ребенка в Украине стал чем больше, чем просто юридической процедурой. Это решение отражает, как родители видят будущее своей семьи и страны в целом. Несмотря на сложные обстоятельства, рождаемость держится на уровне около 200 тысяч младенцев в год. Вместе с этим меняются и вкусы: в списках имен теперь чаще можно увидеть как возвращение к старым корням, так и влияние глобальных трендов.

Самые популярные имена мальчиков и девочек

Статистические данные Министерства юстиции за первую половину 2025 года свидетельствуют о том, что, несмотря на все внешние обстоятельства, в Украине появилось на свет около 200 тысяч детей. Анализ официальных реестров позволил определить имена, которые родители выбирали чаще всего.

Бесспорным лидером среди мальчиков стал Александр . Это имя получили более 4100 младенцев. Его популярность объясняется не только традицией, но тем, что оно звучит одинаково уверенно в любом возрасте и хорошо сочетается с большинством украинских фамилий.

В рейтинге женских имен первую строчку уверенно заняла София. Это имя зарегистрировали более 5200 раз. Родители все чаще предпочитают этот вариант из-за его мягкого произношения и глубокого смыслового значения, которое в переводе с греческого означает мудрость.

Популярные имена для мальчиков

Кроме лидера Александра, в список самых распространенных имен вошли варианты, сочетающие в себе европейскую лаконичность и украинскую энергетику. Настоящим хитом 2025 стал Марк — это имя уверенно занимает второе место во многих регионах. Также родители часто предпочитают Тимофея и Матфея, что свидетельствует о возвращении интереса к традиционным формам.

Интересно, что Марк и Тимофей продемонстрировали стремительный рост популярности. За последние несколько лет эти имена совершили наибольший скачок в рейтингах, превратившись из относительно редких в лидеров симпатий в большинстве регионов Украины.

Имя Макар, ранее считавшееся редким, теперь прочно закрепилось среди фаворитов, особенно в центральных областях Украины.

Итак, десятку самых популярных имен среди мальчиков составляют следующие имена:

Александр

Марк

Тимофей

Матвей

Максим

Артем

Богдан

Даниил

Дмитрий

Макар

Популярные имена для девочек

Ситуация с женскими именами демонстрирует похожую тенденцию: сочетание привычных вариантов с только недавно вошедшими в активное потребление. Первое место по количеству регистраций стабильно занимает София. Рядом с ней в рейтинге закрепилась Соломия — это имя стало особенно востребованным в западных областях Украины.

Родители также часто выбирают имена Мария и Анастасия, десятилетиями остающиеся в топах. Более современные запросы представлены именами Злата и Эмилия. Завершают список популярных женских имен Виктория, Анна, Полина и Екатерина, которые составляют основу классического именослова.

Итак, десятку самых популярных имен среди девочек составляют следующие имена:

София

Соломия

Мария

Анастасия

Злато

Эмилия

Виктория

Анна

Полина

Екатерина

Региональные особенности выбора имен

По-прежнему существуют определенные географические отличия в выборе имен. В частности, в мегаполисах, таких как Киев или Львов, жители чаще предпочитают короткие имена, понятные за пределами страны. К примеру, Марк или Эмилия популярны благодаря своей универсальности и легкости произношения в международной среде.

Для западных областей, особенно для Галиции, характерным стал значительный спрос по имени Соломия. Оно рассматривается как маркер местной культуры и традиций. В центральной части Украины и на востоке родители чаще выбирают классические славянские имена, которые передаются от поколения к поколению и ассоциируются с семейной историей.

Основные тренды в именах

Тенденции по выбору имен напрямую зависят от событий в стране. Если в 2022–2023 годах родители часто выбирали необычные патриотические имена, например Кий, Мечта или Джавелина, то по состоянию на 2025 год этот всплеск постепенно утих. Сейчас родители больше ориентируются на практичность и длительную актуальность, выбирая имена, которые будут уместны для ребенка и через многие десятилетия. Предпочтение все чаще отдается «устойчивой классике».