Самые популярные имена в Украине 2025 года: как назвать ребенка
Как назвать ребенка: список самых популярных имен 2025 года
Сегодня выбор имени для ребенка в Украине стал чем больше, чем просто юридической процедурой. Это решение отражает, как родители видят будущее своей семьи и страны в целом. Несмотря на сложные обстоятельства, рождаемость держится на уровне около 200 тысяч младенцев в год. Вместе с этим меняются и вкусы: в списках имен теперь чаще можно увидеть как возвращение к старым корням, так и влияние глобальных трендов.
Самые популярные имена мальчиков и девочек
Статистические данные Министерства юстиции за первую половину 2025 года свидетельствуют о том, что, несмотря на все внешние обстоятельства, в Украине появилось на свет около 200 тысяч детей. Анализ официальных реестров позволил определить имена, которые родители выбирали чаще всего.
Бесспорным лидером среди мальчиков стал Александр. Это имя получили более 4100 младенцев. Его популярность объясняется не только традицией, но тем, что оно звучит одинаково уверенно в любом возрасте и хорошо сочетается с большинством украинских фамилий.
В рейтинге женских имен первую строчку уверенно заняла София. Это имя зарегистрировали более 5200 раз. Родители все чаще предпочитают этот вариант из-за его мягкого произношения и глубокого смыслового значения, которое в переводе с греческого означает мудрость.
Популярные имена для мальчиков
Кроме лидера Александра, в список самых распространенных имен вошли варианты, сочетающие в себе европейскую лаконичность и украинскую энергетику. Настоящим хитом 2025 стал Марк — это имя уверенно занимает второе место во многих регионах. Также родители часто предпочитают Тимофея и Матфея, что свидетельствует о возвращении интереса к традиционным формам.
Интересно, что Марк и Тимофей продемонстрировали стремительный рост популярности. За последние несколько лет эти имена совершили наибольший скачок в рейтингах, превратившись из относительно редких в лидеров симпатий в большинстве регионов Украины.
Имя Макар, ранее считавшееся редким, теперь прочно закрепилось среди фаворитов, особенно в центральных областях Украины.
Итак, десятку самых популярных имен среди мальчиков составляют следующие имена:
Александр
Марк
Тимофей
Матвей
Максим
Артем
Богдан
Даниил
Дмитрий
Макар
Популярные имена для девочек
Ситуация с женскими именами демонстрирует похожую тенденцию: сочетание привычных вариантов с только недавно вошедшими в активное потребление. Первое место по количеству регистраций стабильно занимает София. Рядом с ней в рейтинге закрепилась Соломия — это имя стало особенно востребованным в западных областях Украины.
Родители также часто выбирают имена Мария и Анастасия, десятилетиями остающиеся в топах. Более современные запросы представлены именами Злата и Эмилия. Завершают список популярных женских имен Виктория, Анна, Полина и Екатерина, которые составляют основу классического именослова.
Итак, десятку самых популярных имен среди девочек составляют следующие имена:
София
Соломия
Мария
Анастасия
Злато
Эмилия
Виктория
Анна
Полина
Екатерина
Региональные особенности выбора имен
По-прежнему существуют определенные географические отличия в выборе имен. В частности, в мегаполисах, таких как Киев или Львов, жители чаще предпочитают короткие имена, понятные за пределами страны. К примеру, Марк или Эмилия популярны благодаря своей универсальности и легкости произношения в международной среде.
Для западных областей, особенно для Галиции, характерным стал значительный спрос по имени Соломия. Оно рассматривается как маркер местной культуры и традиций. В центральной части Украины и на востоке родители чаще выбирают классические славянские имена, которые передаются от поколения к поколению и ассоциируются с семейной историей.
Основные тренды в именах
Тенденции по выбору имен напрямую зависят от событий в стране. Если в 2022–2023 годах родители часто выбирали необычные патриотические имена, например Кий, Мечта или Джавелина, то по состоянию на 2025 год этот всплеск постепенно утих. Сейчас родители больше ориентируются на практичность и длительную актуальность, выбирая имена, которые будут уместны для ребенка и через многие десятилетия. Предпочтение все чаще отдается «устойчивой классике».