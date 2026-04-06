- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 212
- Время на прочтение
- 1 мин
Самые популярные мифы о молочке, в которые не стоит верить
Молоко — уникальный продукт, не имеющий аналогов по полезности и необходимости для организма. Правда, мифы заставляют многих отказываться от молочных продуктов, чтобы не навредить себе.
Молочные продукты популярны среди украинцев, однако вокруг них до сих пор немало спорных советов и устаревших представлений.
Ведущие специалисты по питанию объяснили The New York Times, о которых из них стоит забыть.
Молоко — обязательная часть здорового рациона
Современный человек может получить кальций, витамин B12, белок и другие питательные вещества из рыбы, зеленых овощей и обогащенных продуктов без ежедневного употребления молока.
Нежирные молочные продукты всегда полезнее
Долгое время эксперты советовали выбирать молоко с низким содержанием жира, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но новые обзоры показывают: убедительных доказательств в пользу такого выбора нет. Обычное или обезжиренное — решайте в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями и потребностями в калориях.
Растительные напитки питательнее коровьего молока
Миндальное, овсяное или другое растительное молоко не всегда содержит достаточное количество белка, кальция и витаминов, а иногда имеет добавленный сахар и соль.
Соевое молоко — исключение, ведь оно обеспечивает «полноценный» белок, подобно коровьему.
В молоке — опасные гормоны
Реальность такая, что в каждом продукте есть гормоны, но наша пищеварительная система отлично справляется с их переработкой и выведением. А на половые гормоны человека молоко вообще никак не влияет.
