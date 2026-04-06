Самые популярные мифы о молочке, в которые не стоит верить

Десятилетиями молоко считалось универсальным продуктом, подходящим всем / © Credits

Реклама

Молочные продукты популярны среди украинцев, однако вокруг них до сих пор немало спорных советов и устаревших представлений.

Ведущие специалисты по питанию объяснили The New York Times, о которых из них стоит забыть.

Молоко — обязательная часть здорового рациона

Современный человек может получить кальций, витамин B12, белок и другие питательные вещества из рыбы, зеленых овощей и обогащенных продуктов без ежедневного употребления молока.

Реклама

Нежирные молочные продукты всегда полезнее

Долгое время эксперты советовали выбирать молоко с низким содержанием жира, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но новые обзоры показывают: убедительных доказательств в пользу такого выбора нет. Обычное или обезжиренное — решайте в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями и потребностями в калориях.

Растительные напитки питательнее коровьего молока

Миндальное, овсяное или другое растительное молоко не всегда содержит достаточное количество белка, кальция и витаминов, а иногда имеет добавленный сахар и соль.

Соевое молоко — исключение, ведь оно обеспечивает «полноценный» белок, подобно коровьему.

В молоке — опасные гормоны

Реальность такая, что в каждом продукте есть гормоны, но наша пищеварительная система отлично справляется с их переработкой и выведением. А на половые гормоны человека молоко вообще никак не влияет.

Реклама

Раньше мы писали о том, почему молоко полезно не всем.