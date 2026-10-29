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Категория
Разное
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Самые преданные породы собак: 5 четырехлапых, которые сильно привязываются к хозяевам

Некоторые породы собак отличаются особенно сильной привязанностью к хозяевам. Эксперты назвали пять пород, представители которых известны своей преданностью, хотя и проявляют её по-разному.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Самые преданные породы собак — топ-5 по версии экспертов

Самые преданные породы собак — топ-5 по версии экспертов / © pixabay.com

Преданность хозяину — одна из черт, за которые люди особенно ценят собак. В то же время у некоторых пород привязанность к семье выражена особенно сильно: они стремятся оставаться рядом с человеком, внимательно следят за ним или демонстрируют защитное поведение.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Эксперты по домашним животным назвали пять пород собак, известных крепкой привязанностью к своим хозяевам. В список вошли как крупные служебные собаки, так и гораздо более мелкие и независимые породы.

  • Шиба-ину

Шиба-ину славятся своим независимым характером, однако это не мешает им сильно привязываться к хозяевам. Породу вывели в Японии для охоты, а её представители обычно ведут себя сдержанно, особенно с незнакомыми людьми.

Ветеринар Эйми Уорнер отмечает, что привязанность шиба-ину не обязательно проявляется в постоянном стремлении к физическому контакту. Собака может просто находиться с хозяином в одной комнате или стараться постоянно держать его в поле зрения.

В то же время шиба-ину нуждаются в ежедневной физической активности, умственной стимуляции и ранней социализации. Из-за их независимого характера дрессировка может потребовать терпения и последовательности.

  • Бернский зенненхунд

Несмотря на внушительные размеры и силу, бернские зенненхунды славятся спокойным характером и привязанностью к семье. В Швейцарии этих собак использовали для различных работ на фермах: они помогали пасти скот, тянули повозки и охраняли имущество.

По словам клинического директора Абеля Гонсалеса, долгая история взаимодействия с людьми способствовала формированию прочной связи между представителями этой породы и их хозяевами.

Бернские зенненхунды любят находиться рядом с людьми и могут быть ласковыми в общении с детьми. Однако будущим хозяевам следует учитывать, что крупным собакам необходимы регулярные физические нагрузки, уход за шерстью и достаточное пространство.

  • Немецкая овчарка

Немецкие овчарки отличаются умственными способностями, уверенностью в себе и умением тесно сотрудничать с людьми. Изначально их использовали в качестве пастушьих собак, а впоследствии эти качества сделали породу востребованной в полиции, армии и других службах.

Такие собаки способны устанавливать прочную эмоциональную связь с хозяевами, особенно если регулярно тренируются и выполняют задания вместе с человеком.

В то же время немецким овчаркам требуется не только внимание и забота. Им необходимы физическая активность, занятия для умственного развития, ранняя социализация и ответственная дрессировка.

  • Бордер-терьер

Бордер-терьеры значительно меньше немецких овчарок или бернских зенненхундов, однако также известны своей привязанностью к людям. Породу вывели в Великобритании для работы вместе с охотниками и фермерами, что требовало от собак выносливости, надёжности и способности приспосабливаться к различным условиям.

Эти собаки активны и ласковы, поэтому подойдут людям, готовым уделять достаточно времени прогулкам и играм. Бордер-терьерам также необходимы регулярная дрессировка и позитивное подкрепление.

  • Акита

Еще одна порода, известная своей сильной преданностью семье, — акита. Эти собаки отличаются независимым и уверенным характером, могут быть бдительными и защищать близких им людей.

В то же время акиты часто ведут себя сдержанно с незнакомцами. Эксперты подчеркивают важность правильной социализации и последовательного воспитания представителей этой породы.

Акитам необходимы регулярные физические нагрузки, четкие правила и позитивное воспитание. В силу особенностей характера они могут лучше подойти опытным владельцам, которые понимают потребности независимых собак.

Напомним, что некоторые породы собак, по мнению кинолога, настолько хорошо подходят для семейной жизни, что с ними смогут справиться даже неопытные владельцы. Специалист назвал пятерых фаворитов и объяснил, кому бы он доверил своих внуков.

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