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Самые распространенные ошибки приготовления пищи на гриле: как не испортить мясо и овощи
Неправильная подготовка и использование инструментов портит вкус и текстуру блюда, которое готовят на гриле.
В разгар летнего сезона все больше людей готовят мясо, овощи и другие блюда на гриле. Но даже опытные кулинары часто допускают ошибки, которые портят вкус и качество пищи. Эксперты по кулинарии поделились советами, как избежать типичных ошибок и достичь идеального результата.
Об этом пишет Let Real Simple.
Грязная решетка — залог неудачи
Если не чистить гриль после каждого использования, остатки пищи из прошлого приготовления могут испортить вкус нового блюда. По словам Михаэла Хандала, шеф-повара Института кулинарного образования в Нью-Йорке, остатки превращаются в обгоревший нагар, который не только негигиеничен, но и добавляет неприятный привкус. Кроме того, грязная решетка делает невозможным образование характерной сетки следов от гриля.
Совет: очищайте гриль сразу после приготовления или перед новой сессией приготовления.
Приготовление без предварительного разогрева
Так же, как духовку, гриль необходимо предварительно разогреть. Иначе пища может прилипать к холодной решетке и не получить должной корочки. Эксперты советуют разогревать гриль не менее 20 минут перед использованием.
Переполненный гриль — враг хрустящей корочки
Перегрузка гриля — одна из самых распространенных ошибок. Из-за недостатка пространства влага не успевает испаряться, и продукты больше варятся на пару, чем жарятся. К тому же это снижает температуру приготовления, удлиняет время и затрудняет создание румяной корочки.
Совет: оставляйте 1-2 см пространства между кусками и готовьте в несколько этапов. Готовые продукты держите в теплой духовке до подачи.
Чрезмерно высокая температура
По словам Самуэля-Дрейка Джонса, эксперта по живому огню и шефа ресторана Hudson VU, слишком высокая температура подходит только для быстрой обжарки, например, стейка. Для остальных блюд она может привести к подгоревшей корочке и сырой серединке или высушить мясо.
Совет: большие куски мяса, такие как лопатка или ребра, лучше готовить медленно на умеренном огне.
Одна лопатка — два риска
Использование одних и тех же щипцов для сырого и приготовленного мяса — серьезная ошибка, которая может привести к пищевому отравлению. Бактерии из сырого мяса могут остаться на щипцах и попасть в уже приготовленное блюдо.
Совет: используйте отдельные инструменты для сырого и готового мяса, а также убирайте посуду, которая контактировала с сырым продуктом.
Частое открывание крышки
Постоянно заглядывая под крышку гриля, вы снижаете температуру и нарушаете равномерность готовки. Хотя любопытство понятно, лучше оставить продукты в покое и не нарушать температурный баланс.
Совет: доверяйте рецептам, таймеру и собственному опыту. Со временем научитесь лучше контролировать процесс без необходимости часто открывать гриль.
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