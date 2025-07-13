Самые распространенные ошибки приготовления пищи на гриле: как не испортить мясо и овощи

Гриль / © Pixabay

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В разгар летнего сезона все больше людей готовят мясо, овощи и другие блюда на гриле. Но даже опытные кулинары часто допускают ошибки, которые портят вкус и качество пищи. Эксперты по кулинарии поделились советами, как избежать типичных ошибок и достичь идеального результата.

Об этом пишет Let Real Simple.

Грязная решетка — залог неудачи

Если не чистить гриль после каждого использования, остатки пищи из прошлого приготовления могут испортить вкус нового блюда. По словам Михаэла Хандала, шеф-повара Института кулинарного образования в Нью-Йорке, остатки превращаются в обгоревший нагар, который не только негигиеничен, но и добавляет неприятный привкус. Кроме того, грязная решетка делает невозможным образование характерной сетки следов от гриля.

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Совет: очищайте гриль сразу после приготовления или перед новой сессией приготовления.

Приготовление без предварительного разогрева

Так же, как духовку, гриль необходимо предварительно разогреть. Иначе пища может прилипать к холодной решетке и не получить должной корочки. Эксперты советуют разогревать гриль не менее 20 минут перед использованием.

Переполненный гриль — враг хрустящей корочки

Перегрузка гриля — одна из самых распространенных ошибок. Из-за недостатка пространства влага не успевает испаряться, и продукты больше варятся на пару, чем жарятся. К тому же это снижает температуру приготовления, удлиняет время и затрудняет создание румяной корочки.

Совет: оставляйте 1-2 см пространства между кусками и готовьте в несколько этапов. Готовые продукты держите в теплой духовке до подачи.

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Чрезмерно высокая температура

По словам Самуэля-Дрейка Джонса, эксперта по живому огню и шефа ресторана Hudson VU, слишком высокая температура подходит только для быстрой обжарки, например, стейка. Для остальных блюд она может привести к подгоревшей корочке и сырой серединке или высушить мясо.

Совет: большие куски мяса, такие как лопатка или ребра, лучше готовить медленно на умеренном огне.

Одна лопатка — два риска

Использование одних и тех же щипцов для сырого и приготовленного мяса — серьезная ошибка, которая может привести к пищевому отравлению. Бактерии из сырого мяса могут остаться на щипцах и попасть в уже приготовленное блюдо.

Совет: используйте отдельные инструменты для сырого и готового мяса, а также убирайте посуду, которая контактировала с сырым продуктом.

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Частое открывание крышки

Постоянно заглядывая под крышку гриля, вы снижаете температуру и нарушаете равномерность готовки. Хотя любопытство понятно, лучше оставить продукты в покое и не нарушать температурный баланс.

Совет: доверяйте рецептам, таймеру и собственному опыту. Со временем научитесь лучше контролировать процесс без необходимости часто открывать гриль.

Напомним, ранее мы писали о том, что как выбрать гриль, а также о том, как сделать шашлык на минеральной воде