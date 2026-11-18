Землетрясения в Украине

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Украина не относится к странам с высокой сейсмической активностью, однако в ее истории были землетрясения, которые приводили к значительным разрушениям или ощущались одновременно во многих областях. У некоторых из них были эпицентры на территории современной Украины, другие — в соседних странах.

Наибольшую сейсмическую опасность для Украины представляют землетрясения в Крымско-Черноморском регионе и румынской зоне Вранча. Толчки из Крымско-Черноморского региона оказывают большое влияние на Крым и прилегающие территории, тогда как землетрясения из зоны Вранча могут ощущаться в Одесской, Черновицкой, Винницкой, Киевской и других областях Украины. Во время особо мощных землетрясений сейсмические волны могут достигать даже отдаленных регионов страны.

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Очередное землетрясение украинцы почувствовали в ночь на 18 ноября 2026 года.

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Вспоминаем самые мощные землетрясения, которые происходили в Украине и ощущались на ее территории, а также выясняем, какие регионы больше всего подвержены сейсмической активности.

Самое сильное землетрясение в Крыму 1927 года

Одним из самых разрушительных землетрясений с эпицентром вблизи территории современной Украины стало Крымское землетрясение 11 сентября 1927 года. Его эпицентр располагался в Черном море примерно в 20 километрах от Ялты. Магнитуда составляла 6,8, а интенсивность толчков на побережье достигала 8 баллов.

Землетрясение вызвало значительные повреждения зданий на Южном берегу Крыма. Наиболее сильно пострадали населенные пункты вблизи эпицентра.

Землетрясение 1940 года: мощные толчки из Румынии

10 ноября 1940 года в румынской зоне Вранча произошло одно из сильнейших землетрясений XX века в этом регионе. Его магнитуду оценивают примерно в 7,7, хотя показатели могут отличаться в зависимости от сейсмологического каталога.

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Землетрясение повлекло за собой значительные разрушения в Румынии. Подземные толчки ощущались далеко за пределами страны, в частности, на территории Украины.

Особенность зоны Вранча состоит в том, что очаги землетрясений здесь часто расположены на большой глубине. Поэтому сейсмические волны могут распространяться на значительные расстояния.

Землетрясение 1977 года: одно из самых разрушительных в Восточной Европе

4 марта 1977 года в Румынии произошло мощное землетрясение, повлекшее масштабные разрушения и многочисленные человеческие жертвы. Его магнитуду разные сейсмологические источники оценивают примерно в 7,2-7,5.

Больше всего пострадала столица Румынии — Бухарест. В городе обрушились многоэтажные дома, повреждены дороги и другая инфраструктура.

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Землетрясение ощущали и в Украине. В Киеве интенсивность толчков составляла около 5 баллов, в Одессе — 6 баллов, а в Измаиле, Рене и Болграде Одесской области достигала 7 баллов. В Одессе в некоторых зданиях появились трещины, осыпалась штукатурка и повреждены дымовые трубы. В Киеве колебались дома, из-за чего напуганные жители выходили на улицы.

Землетрясение 1986 года: толчки почувствовали в Украине

30 августа 1986 года в сейсмической зоне Вранча произошло очередное сильное землетрясение. Его магнитуда составляла примерно 7,1.

Подземные колебания ощущались в Румынии, Молдове и Украине. Благодаря значительной глубине очага сейсмические волны распространились далеко от эпицентра.

Хотя основная зона влияния находилась в Румынии, это землетрясение также вошло в число сильнейших, которые ощущались на украинской территории.

Землетрясения 1990 года

В 1990 году в зоне Вранча произошла серия мощных подземных толчков. Самое известное землетрясение произошло 30 мая. Его магнитуда составляла примерно 6,9.

Колебания распространились на соседние страны, включая Украину. Толчки ощущали жители разных регионов, особенно юго-западной части страны. Эти события еще раз показали, что сейсмическая активность Румынии имеет непосредственное значение для Украины.

Крупнейшие землетрясения, которые ощущались в Украине

Дата Где был эпицентр Магнитуда 11 сентября 1927 года Черное море, вблизи Ялты 6,8 10 ноября 1940 года Румыния, зона Вранча около 7,7 4 марта 1977 года Румыния, зона Вранча около 7,2–7,5 30 августа 1986 года Румыния, зона Вранча около 7,1 30 мая 1990 года Румыния, зона Вранча около 6,9 18 ноября 2026 года Румыния, зона Вранча 5,6 по украинским данным

Землетрясение в Украине 18 ноября 2026 года: что произошло сегодня ночью

В ночь на среду, 18 ноября, жители многих областей Украины почувствовали подземные толчки.

По данным Главного центра специального контроля, землетрясение было зарегистрировано в 02:48:53 по киевскому времени.

Его эпицентр располагался на территории Румынии, а центр — на глубине 134 километра. Магнитуда составила 5,6.

Сейсмологи сообщили, что во многих украинских населенных пунктах интенсивность колебаний достигала 4-5 баллов по шкале MSK-64.

О толчках сообщали жители Одесской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областей. В отдельных домах люди замечали дрожь мебели, движение люстр и вибрацию окон.

В то же время, землетрясение магнитудой 5,6 не относится к самым мощным историческим событиям, которые ощущались в Украине.

Где в Украине чаще всего бывают землетрясения

Сейсмическая активность на территории Украины распределена неравномерно. Некоторые регионы чаще других подвергаются подземным толчкам.

Крым и Черноморское побережье. Это одна из наиболее сейсмически активных территорий Украины. Именно здесь в 1927 году произошло разрушительное землетрясение вблизи Ялты.

Закарпатье. В регионе регулярно фиксируют небольшие землетрясения. Их очаги иногда расположены на небольшой глубине, поэтому даже умеренные толчки могут хорошо ощущаться вблизи эпицентра.

Прикарпатье и Черновицкая область. Эти территории находятся под влиянием карпатской сейсмической активности и землетрясений из румынской зоны Вранча.

Одесская область. Из-за близости к Румынии регион может ощущать сильные толчки от землетрясений в зоне Вранча.

В то же время, небольшие землетрясения фиксируют и в центральных областях Украины.

Возможны ли в Украине сильные землетрясения в будущем

Полностью исключать мощные землетрясения в Украине невозможно. Исторические события подтверждают, что разрушительные толчки могут возникать в Крымско-Черноморском регионе, а землетрясения из румынской зоны Вранча ощущаться на значительной части украинской территории.

Однако современная наука не позволяет достоверно определить точный день, время и магнитуд будущего землетрясения. Поэтому сообщения о якобы неизбежных сильных толчках в ближайшие дни не следует воспринимать как научно подтвержденные прогнозы.

Землетрясение 18 ноября 2026 года стало очередным напоминанием о сейсмической активности региона. Однако по мощности он был значительно слабее крупнейших исторических землетрясений, последствия которых ощущались в Украине.

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