Самые сладкие и лучшие сорта красной свеклы, которые дают максимально большой урожай

Некоторые сорта свеклы считаются лучшими, ведь обладают более выраженными вкусовыми качествами, повышенным содержанием сахара и дают наибольший урожай.
Эту культуру в европейских странах начали выращивать не так давно – в XVI веке. У каждого украинца есть грядка красной свеклы на приусадебном участке, потому что без нее не сваришь национальное блюдо – украинский борщ. К тому же свекла очень полезна, она содержит 2% белка, 1% клетчатки и 10 мг витамина С. Кроме того, овощ богат на соли кальция и железа, органические кислоты (яблочная, щавелевая, лимонная, винная), которые отвечают за вкус, а также имеет небольшое количество витаминов группы В и каротина. Итак, рассказываем, какие сорта красной свеклы самые сладкие и дают самый богатый урожай, а плоды всегда вырастают большими.
Какие сорта красной свеклы самые лучшие: содержат больше всего сахара, а плоды крупные и сочные
- Винегретный. Этот сорт свеклы не только сладкий, но и имеет хорошую темную насыщенную окраску. Плоды могут выростать среднего или большого размера, шаровидной формы с длинными хвостиками. Вес может достигать 500 граммов. Свекла очень сладкая, после варки не теряет насыщенного бордового цвета, идеально подходит для приготовления борща, салатов, разнообразных закусок.
- Бордо. Период созревания плодов этого сорта – до 115 дней. Овощ имеет круглую немного приплюснутую форму, вес плода колеблется от 230 до 500 граммов. Свекла очень сладкая, плотная по структуре, равномерно окрашена одним цветом как снаружи, так и внутри.
- Египетский плоский. Этот сорт имеет высокую урожайность, хорошо хранится, имеет овальной формы, приплюснутую к центру. Плоды хорошо хранятся, имеют равномерную красно-фиолетовую окраску. Мякоть отличается розовым оттенком, с хорошими вкусовыми данными, нежная и сочная. Вес может достигать до 500 граммов, плоды созревают через 80-100 дней.
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