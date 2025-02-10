Самые сладкие и лучшие сорта красной свеклы, которые дают максимально большой урожай

Эту культуру в европейских странах начали выращивать не так давно – в XVI веке. У каждого украинца есть грядка красной свеклы на приусадебном участке, потому что без нее не сваришь национальное блюдо – украинский борщ. К тому же свекла очень полезна, она содержит 2% белка, 1% клетчатки и 10 мг витамина С. Кроме того, овощ богат на соли кальция и железа, органические кислоты (яблочная, щавелевая, лимонная, винная), которые отвечают за вкус, а также имеет небольшое количество витаминов группы В и каротина. Итак, рассказываем, какие сорта красной свеклы самые сладкие и дают самый богатый урожай, а плоды всегда вырастают большими.

Какие сорта красной свеклы самые лучшие: содержат больше всего сахара, а плоды крупные и сочные

Винегретный. Этот сорт свеклы не только сладкий, но и имеет хорошую темную насыщенную окраску. Плоды могут выростать среднего или большого размера, шаровидной формы с длинными хвостиками. Вес может достигать 500 граммов. Свекла очень сладкая, после варки не теряет насыщенного бордового цвета, идеально подходит для приготовления борща, салатов, разнообразных закусок.

Этот сорт свеклы не только сладкий, но и имеет хорошую темную насыщенную окраску. Плоды могут выростать среднего или большого размера, шаровидной формы с длинными хвостиками. Вес может достигать 500 граммов. Свекла очень сладкая, после варки не теряет насыщенного бордового цвета, идеально подходит для приготовления борща, салатов, разнообразных закусок. Бордо. Период созревания плодов этого сорта – до 115 дней. Овощ имеет круглую немного приплюснутую форму, вес плода колеблется от 230 до 500 граммов. Свекла очень сладкая, плотная по структуре, равномерно окрашена одним цветом как снаружи, так и внутри.

Период созревания плодов этого сорта – до 115 дней. Овощ имеет круглую немного приплюснутую форму, вес плода колеблется от 230 до 500 граммов. Свекла очень сладкая, плотная по структуре, равномерно окрашена одним цветом как снаружи, так и внутри. Египетский плоский. Этот сорт имеет высокую урожайность, хорошо хранится, имеет овальной формы, приплюснутую к центру. Плоды хорошо хранятся, имеют равномерную красно-фиолетовую окраску. Мякоть отличается розовым оттенком, с хорошими вкусовыми данными, нежная и сочная. Вес может достигать до 500 граммов, плоды созревают через 80-100 дней.

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