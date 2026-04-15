Самые сладкие сорта моркови: какую посадить для щедрого и вкусного урожая

Есть немало сортов моркови, которые плохо всходят и нуждаются в тщательном уходе. Чтобы не тратить драгоценное время на огороде, рассказываем, какой сорт моркови самый вкусный.

Самые вкусные сорта моркови: какую выбрать на посадку

Садовники определились с пятью самыми вкусными и сладкими сортами моркови, которые стоит каждый год сажать на огороде и покупать в магазинах.

Если вы планируете посадить морковь и ищете удачные сорта, которые не будут пресными и мелкими, следует обратить внимание на эту подборку.

Сорт «Флакке»

Морковь этого сорта вырастает длинной, большой и очень сладкой. Она идеально подходит для тех, кто любит похрустеть сладкими овощами.

В сыром виде ее можно добавлять в салаты и есть как гарнир. Также сорт морковь «Флакке» славится долгими сроками хранения — может лежать даже во влажной среде до весны.

Сорт моркови «Каротан»

«Каротан» — позднеспелый сорт моркови. Эта морковь очень полезна, ведь имеет высокое содержание каротина. Такую морковь стоит выращивать для своих детей и внуков, а также употреблять в пищу для улучшения здоровья.

Морковь «Каротан» устойчива к большинству заболеваний и погодным колебаниям, что гарантирует высокую урожайность. Этот сорт моркови может похвастаться насыщенным оранжевым цветом, плотностью и ярким вкусом. Из таких морковок хорошо делать сок и пюре.

Сорт моркови «Лакомка»

Этот сорт среднеспелый, но дает очень высокую урожайность. Морковь сорта «Лакомка» вырастает очень сладкой и вкусной. А еще на ней чаще всего нет внешних дефектов — морковь ровная, гладкая и имеет ярко-оранжевый цвет. «Лакомка» почти никогда не трескается.

Морковь «Королева осени»

Морковь сорта «Королева осени» является позднеспелой. Она имеет длинные и тонкие плоды. Этот сорт не боится заморозков и осадков. Такая морковь обладает насыщенным вкусом и умеренной сладостью.

Сорт моркови «Император»

Морковь сорта «Император» говорит сама за себя. С этим сортом существует парадокс: чем дольше она хранится, тем слаще становится. Максимальный срок хранения этого сорта моркови — девять месяцев. Она подойдет для тех, кто хочет есть свежую морковь круглый год.

Самые вкусные сорта свеклы и лука для высадки

Также мы делились, какие сорта свеклы самые вкусные. Опытный фермер рассказал, какие сорта свеклы самые надежные. Среди них гибрид Зеппо (Zeppo RZ F1), содержащий много сахаров. Такую свеклу можно добавлять в борщ и салаты в сыром виде.

Огородникам, которые хотят быстрого результата, стоит обратить внимание на сорт Водан (Wodan F1). Этот сорт свеклы ранний, поэтому его можно высаживать даже в июле.

А если хочется употреблять больше овощей, стоит обратить внимание на следующие виды полезного лука.