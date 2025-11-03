Самые старые эмалированные кастрюли будут, как новые: быстрые способы очистки от нагара и жира

Эмалированные кастрюли — любимая посуда многих хозяек. Они хорошо держат тепло, не взаимодействуют с едой и служат десятилетиями. Но со временем даже самая качественная эмаль темнеет, покрывается нагаром и теряет блеск. Очищать обычной губкой бесполезно, а агрессивная химия может повредить покрытие. Впрочем, есть простые народные методы, которые быстро вернут вашим эмалированным кастрюлям первоначальную белизну и блеск.

Сода, соль и уксус. В кастрюлю налейте горячую воду, добавьте 2 столовых ложки соды, 1 столовую ложку соли и полстакана уксуса. После реакции, когда появится легкое шипение, оставьте смесь на 15–20 минут. Затем осторожно протрите поверхность губкой, нагар будет буквально отходить сам. Этот способ безопасен для эмали, поскольку не царапает поверхность и не оставляет запаха.

«Молочная ванна» для глубокой очистки. Если внутри кастрюли темные пятна или серый налет, налейте примерно на 2–3 см молоко и доведите до кипения. Дайте остыть, белки молока сцепятся с грязью и легко отшелушатся вместе с налетом. После этого достаточно промыть кастрюлю теплой водой — и она снова будет блестеть, как новая.

Горчичный порошок и сода. Смешайте столовую ложку горчичного порошка и столовую ложку соды, разведите водой до состояния пасты. Нанесите на все загрязненные участки и оставьте на 10 минут. Затем потрите мягкой губкой, жир исчезает мгновенно, даже если он очень старый и пригоревший.