Самые стильные женские стрижки на длинные волосы: горячие тренды 2024 года

Шикарные и здоровые локоны по пояс прекрасно дополняют женскую внешность. Длинные волосы всегда будут на пике популярности, несмотря на новомодные тенденции. Но если уж речь зашла о трендах, то стоит заметить, что в моде эхо 80-х, многослойность и непринужденность.

Издание Hairstyles Weekly пишет о модных женских стрижках-2024 на длинные волосы.

Многослойные стрижки

Многослойная стрижка. Фото: Instagram @aesthetic.space_97

Многослойность является трендом 2024 года, эта модная прическа на длинные волосы особенно поражает. Основная идея заключается – волосы, распределенные на слои разной длины, с самым длинным снизу и коротким на верхушке. Прическа не требует постоянных вложений и всегда смотрится увлекательно. Одним из главных преимуществ этой женской стрижки на длинных волосах является ее простота.

Лисий хвост

Лись хвост. Фото: Instagram @inchukm

Лисиный хвост – это интересный вариант стрижки для длинных волос, поражающий своей креативностью. Эта стрижка похожа на лисьий хвост и имеет форму буквы V. Главная особенность состоит в том, что волосы имеют неровный срез — в центре они длинные, а по краям короче. Лисиный хвост выглядит прекрасно на женщинах с любой формой лица и может подчеркнуть разнообразные стили: романтический, яркий или спортивный. Основное преимущество этой женской стрижки состоит в том, что ее не нужно часто корректировать.

Бабочка

Бабочка. Фото: Instagram @velatozdamar

Прическа подойдет для тех, кто желает более нежного подхода к укладке волос. Этот тренд продолжает оставаться актуальным. Эти слои длиннее и роскошнее по сравнению с традиционными и воспроизводят нежный, женственный вид. Это отличный способ придать длинным волосам легкость и объем.

Прямой срез

Прямой срез. Фото: Instagram @beauty_room_kristina_d

Прямой срез остается в тренде в 2024 году. Он идеально подходит для длинных волос и крайне прост. Этот стиль совершенно не ограничен и подходит женщинам всех возрастов и с любой текстурой волос. Эта женская стрижка очень проста в уходе, придает дополнительный объем прическе и легко сочетается с практически любым стилем одежды и формой лица.

Баллояж

Баллояж. Фото: Instagram @emecyerlitass_

И, вдобавок, еще одна вечная тенденция, вернувшаяся в список модных трендов в 2024 году — балаяж. Эта техника покраски настолько проста и не требует особого ухода, что модницы по всему миру не спешат от нее отказываться. Балаяж создает на волосах естественный эффект солнечного загара, что является отличным способом придать волосам объем и глубину с помощью цвета.

Раньше мы писали о стрижке, которая подходит всем женщинам.

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