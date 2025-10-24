Самые умные породы собак в мире: кого эксперты считают настоящими гениями

Бордер-колли / © Getty Images

Некоторые собаки не просто послушные — они способны мыслить, понимать команды с первого раза и даже принимать самостоятельные решения. Специалисты составили рейтинг пяти самых умных пород, которые отличаются высоким интеллектом, внимательностью и сообразительностью.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты объясняют: ум собаки — это не только способность выполнять команды. Самые умные животные умеют быстро учиться, запоминают новые сигналы, решают задачи и демонстрируют независимость в поведении.

Доберман-пинчер

Доберманы — это энергичные, умные и преданные собаки, которые легко поддаются дрессировке. Благодаря своей дисциплинированности они прекрасно проявляют себя в полицейской и военной службе. При этом нуждаются в активном образе жизни и постоянных тренировках.

Золотистый ретривер

Эта популярная порода сочетает игривость и исключительный интеллект. Золотистые ретриверы не только замечательные домашние любимцы, но и успешные служебные собаки — их часто обучают быть поводырями. Они легко усваивают новые команды и охотно выполняют задания.

Немецкая овчарка

Символ преданности и силы. Немецкие овчарки отличаются высоким уровнем интеллекта, наблюдательностью и работоспособностью. Они идеальны для службы в полиции или спасательных подразделениях, а также подходят активным семьям.

Пудель

Под своим элегантным видом пудель скрывает незаурядный ум. Эта порода часто занимает призовые места в соревнованиях по послушанию, демонстрируя быструю реакцию и способность к логическому мышлению.

Бордер-колли

Лидером списка стал бордер-колли — собака, которую называют самой умной в мире. Она способна усвоить новую команду после нескольких повторений и выполнять ее почти безошибочно. Выведенная для выпаса овец, эта порода сочетает наблюдательность, выносливость и феноменальную память.

По словам известного психолога Стэнли Корена, бордер-колли — это настоящие стратеги среди собак, которые способны мыслить логически и действовать самостоятельно.

Напомним, самая популярная порода собак — чихуахуа часто может быть «сварливой» и лаять на незнакомцев или других животных. Кроме того, эти четвероногие часто пытаются укусить своего ветврача во время осмотра.