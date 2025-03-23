Самые умные собаки в мире: 10 пород с высоким интеллектом (фото)

Начинающие собачники, которые хотят завести собаку, выбирают ее за разными критериями — одним нужны самые маленькие собаки, самые тихие, другим, наоборот — самые большие. Некоторые хотят иметь редкую собаку, а кто-то — самую умную.

Собаки — одни из самых умных животных на планете, они все умны, но есть и особенно выдающиеся в этом плане породы. Как определить особую "умность" собаки? |

Один из методов оценки интеллекта собак разработан канадским психологом и кинологом Стэнли Кореном. Корен исследовал более 200 пород собак, разработал ряд тестов по измерению рабочего интеллекта животного и составил рейтинг пород.

По мнению ученого, интеллект у животных нужно рассматривать с точки зрения генетической предрасположенности, способности к адаптации к внешним условиям и обучаемости. При составлении рейтинга самых умных пород именно последний аспект был взят за основу. Поэтому даже если собака не попала в топ-10, это не значит, что она не умная, просто другая, со своими уникальными способностями.

В список самых умных пород собак составленный Кореном входят те, которые лучше поддаются дрессировке — в 95% случаях новые команды выполняются ими с первого раза и для их заучивания нужно всего лишь 5 повторов. Для сравнения, собакам, которые по "умности" находятся на 80-70 местах списка, нужно около 100 повторов команды, и с первой попытки они выполняют то, что нужно, лишь в 25% случаев.

Топ-10 самых умных пород собак в мире

Бордер-колли именно эта порода находится на первом месте в списке. Собаки этой породы энергичны, бдительны, добры, способны к обучению. Они могут запоминать названия предметов и решать математические задачи. Но собаки этой породы требуют слишком внимания, поэтому специалисты не рекомендуют заводить их в семьях с маленькими детьми.

бордер-колли

Пудели отличаются не только кудрявой шерстью, но и умом, преданностью и внимательностью к своему хозяину. Эти собачки обладают артистическими способностями и быстро учатся, они буквально способны "читать по губам" своего хозяина и предвосхищать его желания. Поэтому пудели являются отличными цирковыми артистами.

пудели

Немецкая овчарка – это собака с высокими умственными способностями, преданностью и послушанием. Эти собаки были выведены для роли пастуха, но их универсальность позволяет им успешно работать и на службе, например в полиции или военных ведомствах, а также участвовать в поисково-спасательных операциях. Немецкая овчарка – идеальный выбор для людей, ищущих верного друга.

Немецкая овчарка

На четвертом месте – золотистый ретривер. Эта порода собак создана для охоты на водоплавающую дичь. Ретриверы – любящие, доброжелательные и верные животные, идеально подходящие для семей с детьми и другими домашними животными. Золотистые ретриверы способны помогать человеку в разных ситуациях, они выполняют работу собак-поводырей, терапевтов, спасателей и спортсменов. Золотистые ретриверы очень общительны и не любят находиться в одиночестве.

золотистый ретривер

Доберманы специально созданы для обеспечения охраны и защиты людей порода собак. Они верны, храбры, если вокруг все в порядке, спокойны, но если хозяин в опасности, от доброжелательности не останется и следа. Кто-то может бояться их агрессивности, но все зависит от воспитания собаки.

Доберман

Шелти или шотландская овчарка – эту умную породу собак часто путают с колли, но все же шелти – это отдельная порода. Животные привязаны к людям, но следует уважать их чувство собственного достоинства. Они отличаются быстрой реакцией, независимы, бережны, умеют с помощью разных звуков передавать эмоции и настроение, совершать осмысленные действия.

Шелти

Лабрадор-ретривер – порода, популярная во всем мире. Они отличаются своей доброжелательностью, жизнерадостностью и социальностью, идеально подходят для жизни в семье. Эти собаки широко используются как собаки-поводыри, терапевты и спасатели.

Лабрадор-ретривер

Континентальный тот-спаниель (папильон). Большие уши, лисья мордашка, мягкая шерсть, небольшой размер делают папильона любимцем детей и взрослых. У них легкий характер, хорошая память, быстро привязываются к своей семье, умеют подстраиваться под настроение хозяина. Собака требует правильного ухода и регулярного посещения грумера, а также физической активности и дрессировки. Серьезной проблемой может быть ревность относительно хозяина, требующая корректировки поведения с кинологом. Эту породу обычно заводят одинокие люди или пожилые пары.

папильон

Ротвейлеры на девятом месте самых умных собак. Эти собаки обладают высоким чувством ответственности, храбростью и преданностью, они нуждаются в твердом и справедливом воспитании, а также регулярной физической и умственной нагрузке. Ротвейлеры способны выполнять различные задачи, связанные с поиском и спасением, службой полиции и армии.

ротвейлер

Австралийская овчарка на десятом месте в рейтинге умных собак. Это энергичная порода, выведенная для выпаса скота. Эти собаки отличаются высокой работоспособностью, лояльностью к хозяину и любознательностью. Она удивляет пестрой окраской, очень ласковая, послушная, ловкая и трудолюбивая.

Австралийская овчарка

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