Самые вкусные чаи, которые помогают успокоиться и быстро снимают головную боль

В современном мире головная боль и нервное напряжение стали привычными спутниками повседневной жизни. Однако вместо того, чтобы принимать успокаивающие лекарства, можно воспользоваться природными средствами, ведь многие чаи обладают успокаивающими и обезболивающими свойствами. Главное подобрать правильный напиток, который не только облегчит общее состояние, но и подарит приятный вкус и аромат.

Лимонно-мятный чай. Этот напиток помогает расслабить сосуды головного мозга, снять спазмы и усталость. Мята содержит ментол, который естественно понижает напряжение, а лимон провоцирует кровообращение и увеличивает уровень энергии. Как приготовить напиток? Залейте кипятком 5 листочков мяты, добавьте ломтик лимона и чайную ложку меда. Настаивайте 10 минут. Затем выпейте медленно, и боль отступит через несколько минут.

Лавандовый чай. Лаванда — это не только аромат для улучшения сна, но и мощный природный антидепрессант. Напиток с цветов снимает напряжение, успокаивает нервы и помогает справиться даже с мигренью. Рецепт: чайная ложка сушеной лаванды на стакан кипятка, настаивать 7-8 минут. Лаванда гармонизирует эмоциональное состояние и дарит мягкое, глубокое расслабление.

Горячее какао с корицей. Какао содержит магний и триптофан — вещества, способствующие выработке серотонина — гормона счастья. Корица усиливает кровообращение и помогает снять сосудистый спазм. Рецепт: 1 ст. ложка какао, 1 ч. ложка меда, щепотка корицы и теплое молоко. Такой напиток не только снимает боль, но и улучшает настроение.

Имбирный напиток. Имбирь стимулирует кровообращение, уменьшает воспаление и устраняет головные боли, вызванные переутомлением или простудой. Как приготовить: натереть 1 чайную ложку свежего корня имбиря, залить крутым кипятком и добавить немного меда. Напиток необходимо пить теплым, эффект ощутим уже через 15 минут.