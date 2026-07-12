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Самые вкусные вафли из кабачков: два простых рецепта на каждый день, которые нужно приготовить
Приготовить вафли из кабачков быстро и вкусно помогут два проверенных рецепта.
Сезон кабачков — отличная возможность разнообразить домашнее меню. Один из самых удачных способов использовать молодые овощи — приготовить ароматные вафли. Они получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи и отлично сочетаются со сметаной, йогуртовым соусом, сливочным сыром или свежими овощами.
Главные секреты удачных кабачковых вафель — рассказываем в материале ТСН.ua.
Классические вафли с кабачками и сыром.
Этот рецепт станет отличной альтернативой дерунам. Твердый сыр придает блюду насыщенный вкус и обеспечивает румяную корочку.
Ингредиенты
2 средние молодые кабачки;
2 яйца;
120 г твердого сыра;
120 г пшеничной муки;
2 зубчика чеснока;
1 ч. л. разрыхлителя;
соль и черный молотый перец — по вкусу;
несколько веточек укропа или петрушки;
1 ст. л. растительного масла.
Как приготовить
Кабачки натрите на большой терке, слегка посолите и оставьте на 10–15 минут. Выделенную жидкость тщательно отожмите руками или через марлю.
Сыр натрите на мелкой терке, зелень измельчите, а чеснок пропустите через пресс. К кабачковой массе добавьте яйца, сыр, зелень и чеснок.
Всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем, приправьте перцем и перемешайте до однородности. В конце влейте ложку растительного масла и еще раз перемешайте.
Как выпекать
Хорошо разогрейте вафельницу и слегка смажьте поверхность маслом. Выложите по 2–3 столовых ложки теста на каждую секцию. Закройте крышку и выпекайте примерно 5–7 минут до золотистого цвета.
Подавайте горячими со сметаной, чесночным соусом или натуральным йогуртом.
Диетические кабачковые вафли с овсяной мукой
Если хочется сделать блюдо полегче, обычную муку можно заменить овсяной. Такие вафли получаются более питательными и отлично подходят даже без соуса.
Ингредиенты
2 молодые кабачки;
2 яйца;
80 г овсяной муки;
40 г натертого пармезана или любого сыра;
1 ч. л. сушеного чеснока;
1 ч. л. итальянских трав;
соль;
черный перец;
свежая зелень.
Пошаговое приготовление
Натрите кабачки и оставьте их с небольшим количеством соли на 10 минут. Максимально отожмите овощную массу. Добавьте яйца, сыр, специи и зелень.
Всыпьте овсяную муку и тщательно вымешайте. Если смесь получилась слишком жидкой, добавьте еще 1–2 ложки муки. Дайте тесту постоять около 5 минут, чтобы овсяная мука впитала влагу.
Выпекание
Готовьте вафли в хорошо разогретой вафельнице 6–8 минут. Они должны быть румяными и легко отделяться от поверхности. Подавать можно с греческим йогуртом, слабосоленым лососем, авокадо, свежими томатами или салатом из зелени.
Полезные советы
Лучше всего использовать молодые кабачки с тонкой кожурой и мелкими семенами.
Чем тщательнее отжать овощи, тем более хрустящей будет корочка.
К тесту можно добавить натертую морковь, кукурузу, шпинат или зеленый лук.
Если вафли кажутся слишком мягкими, оставьте их на решетке на несколько минут после выпечки — так они станут более хрустящими.
Блюдо отличное по вкусу как горячим, так и после охлаждения, поэтому его удобно брать с собой на работу или в дорогу.
Если хочется сделать блюдо полегче, обычную муку можно заменить овсяной. Такие вафли получаются более питательными и отлично подходят даже без соуса.
Ингредиенты
2 молодые кабачки;
2 яйца;
80 г овсяной муки;
40 г натертого пармезана или любого сыра;
1 ч. л. сушеного чеснока;
1 ч. л. итальянских трав;
соль;
черный перец;
свежая зелень.
Пошаговое приготовление
Натрите кабачки и оставьте с небольшим количеством соли на 10 минут.
Максимально отожмите овощную массу.
Добавьте яйца, творог, специи и зелень.
Всыпьте овсяную муку и тщательно вымешайте. Если смесь получилась слишком редкой, добавьте еще 1–2 ложки муки.
Дайте тесту постоять около 5 минут, чтобы овсяная мука впитала влагу.
Выпекание
Готовьте вафли в хорошо разогретой вафельнице 6–8 минут. Они должны быть румяными и легко отделяться от поверхности.
Подавать можно с греческим йогуртом, слабосоленым лососем, авокадо, свежими томатами или салатом из зелени.
Полезные советы
Лучше всего использовать молодые кабачки с тонкой кожурой и мелкими семенами.
Чем тщательнее отжать овощи, тем более хрустящей будет корочка.
К тесту можно добавить натертую морковь, кукурузу, шпинат или зеленый лук.
Если вафли кажутся слишком мягкими, оставьте их на решетке на несколько минут после выпечки — так они станут более хрустящими.
Блюдо хорошо подходит как горячим, так и после охлаждения, поэтому его удобно брать с собой на работу или в дорогу.
Нежные кабачковые вафли — это простой способ разнообразить сезонное меню. Классический вариант с сыром понравится любителям сытных блюд, а рецепт с овсяной мукой станет отличным выбором для тех, кто предпочитает более легкое питание.