Самые вкусные вафли из кабачков: два простых рецепта на каждый день, которые нужно приготовить

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Сезон кабачков — отличная возможность разнообразить домашнее меню. Один из самых удачных способов использовать молодые овощи — приготовить ароматные вафли. Они получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи и отлично сочетаются со сметаной, йогуртовым соусом, сливочным сыром или свежими овощами.

Главные секреты удачных кабачковых вафель — рассказываем в материале ТСН.ua.

Классические вафли с кабачками и сыром.

Этот рецепт станет отличной альтернативой дерунам. Твердый сыр придает блюду насыщенный вкус и обеспечивает румяную корочку.

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Ингредиенты

2 средние молодые кабачки;

2 яйца;

120 г твердого сыра;

120 г пшеничной муки;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. разрыхлителя;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

несколько веточек укропа или петрушки;

1 ст. л. растительного масла.

Как приготовить

Кабачки натрите на большой терке, слегка посолите и оставьте на 10–15 минут. Выделенную жидкость тщательно отожмите руками или через марлю.

Сыр натрите на мелкой терке, зелень измельчите, а чеснок пропустите через пресс. К кабачковой массе добавьте яйца, сыр, зелень и чеснок.

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Всыпьте просеянную муку вместе с разрыхлителем, приправьте перцем и перемешайте до однородности. В конце влейте ложку растительного масла и еще раз перемешайте.

Как выпекать

Хорошо разогрейте вафельницу и слегка смажьте поверхность маслом. Выложите по 2–3 столовых ложки теста на каждую секцию. Закройте крышку и выпекайте примерно 5–7 минут до золотистого цвета.

Подавайте горячими со сметаной, чесночным соусом или натуральным йогуртом.

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Диетические кабачковые вафли с овсяной мукой

Если хочется сделать блюдо полегче, обычную муку можно заменить овсяной. Такие вафли получаются более питательными и отлично подходят даже без соуса.

Ингредиенты

2 молодые кабачки;

2 яйца;

80 г овсяной муки;

40 г натертого пармезана или любого сыра;

1 ч. л. сушеного чеснока;

1 ч. л. итальянских трав;

соль;

черный перец;

свежая зелень.

Пошаговое приготовление

Натрите кабачки и оставьте их с небольшим количеством соли на 10 минут. Максимально отожмите овощную массу. Добавьте яйца, сыр, специи и зелень.

Всыпьте овсяную муку и тщательно вымешайте. Если смесь получилась слишком жидкой, добавьте еще 1–2 ложки муки. Дайте тесту постоять около 5 минут, чтобы овсяная мука впитала влагу.

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Выпекание

Готовьте вафли в хорошо разогретой вафельнице 6–8 минут. Они должны быть румяными и легко отделяться от поверхности. Подавать можно с греческим йогуртом, слабосоленым лососем, авокадо, свежими томатами или салатом из зелени.

Полезные советы

Лучше всего использовать молодые кабачки с тонкой кожурой и мелкими семенами. Чем тщательнее отжать овощи, тем более хрустящей будет корочка. К тесту можно добавить натертую морковь, кукурузу, шпинат или зеленый лук. Если вафли кажутся слишком мягкими, оставьте их на решетке на несколько минут после выпечки — так они станут более хрустящими.

Блюдо отличное по вкусу как горячим, так и после охлаждения, поэтому его удобно брать с собой на работу или в дорогу.

Если хочется сделать блюдо полегче, обычную муку можно заменить овсяной. Такие вафли получаются более питательными и отлично подходят даже без соуса.

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Ингредиенты

2 молодые кабачки;

2 яйца;

80 г овсяной муки;

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40 г натертого пармезана или любого сыра;

1 ч. л. сушеного чеснока;

1 ч. л. итальянских трав;

соль;

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черный перец;

свежая зелень.

Пошаговое приготовление

Натрите кабачки и оставьте с небольшим количеством соли на 10 минут.

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Максимально отожмите овощную массу.

Добавьте яйца, творог, специи и зелень.

Всыпьте овсяную муку и тщательно вымешайте. Если смесь получилась слишком редкой, добавьте еще 1–2 ложки муки.

Дайте тесту постоять около 5 минут, чтобы овсяная мука впитала влагу.

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Выпекание

Готовьте вафли в хорошо разогретой вафельнице 6–8 минут. Они должны быть румяными и легко отделяться от поверхности.

Подавать можно с греческим йогуртом, слабосоленым лососем, авокадо, свежими томатами или салатом из зелени.

Полезные советы

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Лучше всего использовать молодые кабачки с тонкой кожурой и мелкими семенами.

Чем тщательнее отжать овощи, тем более хрустящей будет корочка.

К тесту можно добавить натертую морковь, кукурузу, шпинат или зеленый лук.

Если вафли кажутся слишком мягкими, оставьте их на решетке на несколько минут после выпечки — так они станут более хрустящими.

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Блюдо хорошо подходит как горячим, так и после охлаждения, поэтому его удобно брать с собой на работу или в дорогу.

Нежные кабачковые вафли — это простой способ разнообразить сезонное меню. Классический вариант с сыром понравится любителям сытных блюд, а рецепт с овсяной мукой станет отличным выбором для тех, кто предпочитает более легкое питание.

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