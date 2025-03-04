Самый быстрый способ убрать очень грязную квартиру: вам хватит и 15 минут

Эксперты утверждают, что для того чтобы квартира всегда была чистой и комфортной, достаточно тратить всего 15 минут ежедневно на уборку.

Иногда уборка становится сложной задачей, особенно если у вас есть основная работа и желание вечером отдохнуть. Предлагаем эффективный способ экономии времени, при этом сохраняя чистоту в доме. Для этого следует применять рекомендации по оптимальной уборке, что позволит значительно снизить затраты времени на этот процесс.

Как быстро навести порядок в квартире за 15 минут

Профессиональные горничные рекомендуют применять метод, состоящий из трех этапов. Начать следует с самого загрязненного места, а это, как правило, кухня. Используйте универсальные средства для уборки и не повторяйте одни и те же действия. Исследования показали, что этот подход может сэкономить до 35% времени.

Сначала распылите очищающее средство на все поверхности и дайте ему постоять 2-3 минуты, пока, например, заправляете кровать. Затем протрите все одним движением. Для ванной комнаты специалисты советуют использовать гель с кислородным отбеливателем. Нанесите его на ванную и плитку, а спустя несколько минут смойте горячей водой, что повысит эффективность средства.

Сохраняйте средства для уборки в каждой комнате отдельно, чтобы не тратить время на их поиски. К примеру, на кухне под раковиной можно держать спрей для борьбы с пылью и жиром, а в ванной – средства для этой зоны и салфетки из микрофибры. Это поможет значительно сэкономить время.

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