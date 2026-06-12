Самый длинный день в 2026 году: дата летнего солнцестояния в Украине

Когда самый длинный день года 2026 / © pexels.com

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В этот момент день становится самым длинным, а ночь — самой короткой.

Когда будет летнее солнцестояние в 2026 году

В 2026 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 11:25 по киевскому времени. В этот момент Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом для Северного полушария.

Поэтому этот день считается:

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самым длинным световым днем года;

моментом кратчайшей ночи;

астрономическим началом лета.

После этой даты продолжительность дня постепенно начинает уменьшаться, хотя жаркая погода обычно длится несколько месяцев.

Что такое летнее солнцестояние простыми словами

Летнее солнцестояние происходит из-за наклона оси Земли примерно на 23,5°. В июне Северное полушарие максимально наклонено к Солнцу, поэтому получает наибольшее количество света.

Это не просто «самый длинный день», а точный астрономический момент, когда:

Солнце находится в самой высокой точке над горизонтом;

продолжительность светового дня максимальна;

тень от предметов становится самой короткой.

Интересные факты о летнем солнцестоянии

Это не самый жаркий день года

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Несмотря на максимальное количество солнечного света, самая высокая температура обычно фиксируется в июле или даже в августе. Это связано с тем, что Земля накапливает тепло постепенно.

Дата может немного изменяться

Летнее солнцестояние обычно приходится на 20-22 июня в зависимости от года и часового пояса.

В древности это был сакральный праздник

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Многие народы считали этот день магическим. Его связывали с:

очищением и обновлением;

силой Солнца;

плодородием земли;

исполнением желаний.

В день солнцестояния Солнце «замирает»

Сам термин «солнцестояние» означает, что видимое движение Солнца по небу словно останавливается на несколько дней до смены направления.

Самый длинный день — не везде одинаковый

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Чем дальше на север, тем длиннее становится световой день. В некоторых странах у полярного круга в это время вообще наступает «полярный день».

Как праздновали летнее солнцестояние в древности

Наши предки связывали этот день с природными циклами и считали его временем максимальной силой природы.

Традиционно:

разжигали костер;

плели венки из трав;

проводили обряды очищения;

встречали рассвет.

Считалось, что в этот день природа заряжает человека энергией на весь год.

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Сколько длится самый длинный день

Продолжительность светового дня зависит от географии. В Украине 21 июня обычно:

день длится около 16-17 часов;

ночь становится самой короткой в году.

FAQ

Когда будет летнее солнцестояние в 2026 году?

В 2026 году оно наступит 21 июня в 11:25 по киевскому времени.

Почему 21 июня — самый длинный день?

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Потому что Северное полушарие в этот момент максимально наклонено к Солнцу и получает больше света.

Всегда ли летнее солнцестояние выпадает на 21 июня?

Нет. Оно может проходить 20, 21 или 22 июня в зависимости от года и астрономических расчетов.

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