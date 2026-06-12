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Самый длинный день в 2026 году: дата летнего солнцестояния в Украине
Летнее солнцестояние — это одно из важнейших астрономических событий года, символизирующее пик света, тепла и начало настоящего летнего сезона.
В этот момент день становится самым длинным, а ночь — самой короткой.
Когда будет летнее солнцестояние в 2026 году
В 2026 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 11:25 по киевскому времени. В этот момент Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом для Северного полушария.
Поэтому этот день считается:
самым длинным световым днем года;
моментом кратчайшей ночи;
астрономическим началом лета.
После этой даты продолжительность дня постепенно начинает уменьшаться, хотя жаркая погода обычно длится несколько месяцев.
Что такое летнее солнцестояние простыми словами
Летнее солнцестояние происходит из-за наклона оси Земли примерно на 23,5°. В июне Северное полушарие максимально наклонено к Солнцу, поэтому получает наибольшее количество света.
Это не просто «самый длинный день», а точный астрономический момент, когда:
Солнце находится в самой высокой точке над горизонтом;
продолжительность светового дня максимальна;
тень от предметов становится самой короткой.
Интересные факты о летнем солнцестоянии
Это не самый жаркий день года
Несмотря на максимальное количество солнечного света, самая высокая температура обычно фиксируется в июле или даже в августе. Это связано с тем, что Земля накапливает тепло постепенно.
Дата может немного изменяться
Летнее солнцестояние обычно приходится на 20-22 июня в зависимости от года и часового пояса.
В древности это был сакральный праздник
Многие народы считали этот день магическим. Его связывали с:
очищением и обновлением;
силой Солнца;
плодородием земли;
исполнением желаний.
В день солнцестояния Солнце «замирает»
Сам термин «солнцестояние» означает, что видимое движение Солнца по небу словно останавливается на несколько дней до смены направления.
Самый длинный день — не везде одинаковый
Чем дальше на север, тем длиннее становится световой день. В некоторых странах у полярного круга в это время вообще наступает «полярный день».
Как праздновали летнее солнцестояние в древности
Наши предки связывали этот день с природными циклами и считали его временем максимальной силой природы.
Традиционно:
разжигали костер;
плели венки из трав;
проводили обряды очищения;
встречали рассвет.
Считалось, что в этот день природа заряжает человека энергией на весь год.
Сколько длится самый длинный день
Продолжительность светового дня зависит от географии. В Украине 21 июня обычно:
день длится около 16-17 часов;
ночь становится самой короткой в году.
FAQ
Когда будет летнее солнцестояние в 2026 году?
В 2026 году оно наступит 21 июня в 11:25 по киевскому времени.
Почему 21 июня — самый длинный день?
Потому что Северное полушарие в этот момент максимально наклонено к Солнцу и получает больше света.
Всегда ли летнее солнцестояние выпадает на 21 июня?
Нет. Оно может проходить 20, 21 или 22 июня в зависимости от года и астрономических расчетов.