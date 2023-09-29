Самый мистический день года: когда будет Хэллоуин-2023, история и традиции

Хэллоуин — один из самых таинственных, мистических и древних праздников в истории. Празднование зародилось еще при кельтах, получило широкую популярность в США и в конце 1990-х годов попало в Украину.

Ежегодно Хэллоуин празднуют в ночь на 1 ноября. В 2023 году это будет ночь на среду. Впервые это слово упоминается в XVI веке как шотландское сокращение от английской фразы "All Hallows Even", то есть "Вечер Всех Святых". Геловин уходит своими корнями дохристианского периода, а именно времен, когда на территории современных Шотландии и Ирландии проживали древние кельты. Здесь стоит упомянуть об одном из важнейших кельтских праздников – Самайне.

Начало "темного года": Самайн

Самайн / Фото: commons.wikimedia.org

Кельты делили год на две половины: темную (зиму) и светлую (лето). Считалось, что темная начинается в конце октября, ведь именно в этот период заканчивали уборку. Празднование проводилось семь дней, но главные события приходились на ночь на 1 ноября.

Самайн был широко распространен среди народов Британских островов. Историки утверждают, что этот день имел не только сезонное или сельскохозяйственное значение, но и тесно связано с сверхъестественным и смертью. На Самайн прыгали через костер или проходили между двумя высокими кострами, что символизировало очищение. Друиды в эти дни предсказывали будущее по костям животных и птиц.

Ситуация кардинально поменялась с приходом христианства. Из-за сочетания католических обрядов и гельских традиций в VIII веке языческий Самайн постепенно перерос в религиозный Праздник Всех Святых. Тогда же начали формироваться зачатки современного Геловина.

Хэллоуин и христианство

Хэллоуин 2023 года / Фото: Unsplash

Важную роль в том, что Самайн не исчез бесследно, сыграл папа Римский Григорий I. В 601 году он дал миссионерам приказ не искоренять языческие праздники полностью, а превращать их в христианские. Папа считал, что это поможет в процессе христианизации Северной Европы. К концу VIII века Самайн практически полностью слился с Днем Всех Святых, который католики отмечают 1 ноября.

С точки зрения религии общение с душами покойников в этот день не считалось табуированным сначала. Лишь через два столетия (на рубеже X-XI веков) в трудах некоторых христиан начинают появляться изменения в восприятии Самайна, смещаемого в сторону темного языческого праздника.

Тем не менее, из-за политики папы Григория I образовался Хэллоуин, соединивший в себе традиции Самайна и Дня Всех Святых. Интересно, что в Шотландии и Ирландии Хэллоуин все еще часто называют "Oidhche Samhna", особенно носители гельских языков.

"Конфеты или жизнь" — откуда взялась известная фраза

Конфеты или жизнь / Фото: Unsplash

Особенно популярной традиция переодеваться в разные костюмы и выпрашивать сладости (trick-or-treat) остается в США. Но она сформировалась еще в Средние века. В Англии и Ирландии в День Всех Святых бедняки ходили от дома к дому, выпрашивая "духовные пирожные", а за это обещали помолиться за души усопших родственников.

Историки утверждают, что сама фраза trick-or-treat впервые начала использоваться в США в 30-х годах прошлого столетия. Однако само явление ассоциировалось с Хэллоуином старательно раньше. Переодеваться в ведьм на другую нечистую силу было популярно еще в XVI веке. Интересно, что этим занимались не только дети, но и взрослые. А вот носить с собой фонарь Джека (тыкву с отверстиями и свечой внутри) начали в Шотландии в 1895 году. Дети в масках ходили по улицам города и получали за это конфеты.

Впрочем, эхо этой традиции также ведут к Самайну. Тогда кельты наряжались в кости животных, чтобы отпугнуть нечисть. Считалось, что в ночь на 1 ноября злые силы собираются и ходят по земле.

Что такое фонарь Джека

Фонарь Джека / Фото: Pexels

Одним из основных символов Хэллоуина в Европе и США является тыква, которую называют "фонарь Джека". Даже те, кто не празднует День Всех Святых, с легкостью узнают этот атрибут. На тыкве обычно вырезают гримасы, а внутри оставляют зажженную свечу. В древности считалось, что такой "фонарь" помогает оградить дом от темных сил.

Об этом символе праздника рассказывает очень интересная легенда, впервые напечатанная в дублинском журнале 1835 года. Как-то жил на свете кузнец-проходимец по имени Джек, который не любил работать, но часто ходил в корчму, чтобы там пропустить пару стаканов с чертом. Как-то встретил Джек сатану и предложил ему выпить вместе, а в конце, чтобы не платить за выпивку, заставил сатану обернуться монеткой. Когда тот послушал, хитрый ирландец сразу же положил монету в карман, где лежал серебряный крест.

Чтобы выбраться, сатане пришлось идти на уступки. Он пообещал Джеку, что не будет претендовать на его душу после смерти. Когда Джек умер, его душа оказалась не нужна ни черту, ни Богу. С тех пор он ходит по земле, освещая себе путь адским пламенем, которое ему дал сатана. А чтобы огонек не погас от ветра, Джек поместил его в пустую тыкву.

Гадание на Хэллоуин

Гадание на Хэллоуин / Фото: Pexels

В Шотландии на Хэллоуин было очень популярно гадание на жениха с помощью кожуры от яблока. Девушки срезали шкурку с яблок, стараясь, чтобы она была очень длинной, а затем бросали ее через плечо. Упавшая кожа принимала вид первой буквы имени будущего мужа.

Другое гадание заключалось в том, что девушка в темном доме с зажженной свечой в руках должна была подняться по лестнице спиной вперед. После этого нужно было провести свечой перед зеркалом. На его поверхности должен был появиться жених. Но нужно было быть осторожным, потому что можно было увидеть и свою смерть.