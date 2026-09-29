Самый модный боб сезона: как выглядит flicked bob и кому подойдет эта стрижка

Самый модный боб

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Боб уже несколько сезонов остается одной из самых популярных коротких стрижек, а осенью 2026 года, как утверждают эксперты, особенно актуальна его вариация — flicked bob. Ее также называют kicked bob или turned out bob. Главная особенность такой прически — кончики волос, подкрученные вверх и наружу, что придает образу легкое ретро-настроение.

Основание стрижки — четкий, преимущественно ровный срез без выраженной каскадности. Благодаря этому волосы выглядят более плотными, а форма — аккуратной и графической.

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Как выглядит flicked bob

Это боб до подбородка или чуть ниже, хотя возможный и удлиненный вариант — lob, доходящий до плеч.

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Его характерная деталь — нижний край волос, который не загибается внутрь, как в классическом каре, а наоборот отворачивается наружу. Именно это создает узнаваемый силуэт.

Самый модный боб

Как стрижется модный боб

Для такого боба важна плотная линия среза. Волосы стригут примерно на одну длину, без большого количества слоев и сильной градуировки.

Такая форма особенно удачно смотрится на тонких волосах, поскольку ровный нижний край визуально придает им густоту.

Если хочется именно flicked bob, мастеру лучше показать пример и уточнить, что нужен не рваный или текстурированный боб, а более гладкая форма.

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Как укладывать flicked bob

После сушки волосы выравнивают, а кончики подкручивают наружу с помощью выпрямителя или круглого браша.

Перед горячей укладкой следует нанести термозащиту. Для фиксации достаточно легкого лака или текстуровочного средства, чтобы волосы сохраняли подвижность.

На прямых волосах такая укладка делается проще всего. Если волосы волнистые или вьющиеся, их сначала придется выровнять.

Кому будет подходить flicked bob

Лучше всего эта стрижка работает на прямых и слегка волнистых волосах.

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Она может быть хорошим вариантом для тонких волос благодаря плотному срезу, а длину легко адаптировать под особенности лица и желаемый образ.

Более короткий вариант выглядит более графически, а удлиненный — мягче и универсальнее.

Почему этот боб стал модным

Flicked bob сочетает простую форму с выразительной деталью. Он не нуждается в сложной многослойной стрижке, но благодаря подкрученному нижнему краю выглядит заметно и современно.

Эту прическу легко менять: с прямыми кончиками она выглядит сдержанно, а с подкрученными наружу — более трендово и динамично.

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