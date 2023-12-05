Самый модный цвет волос зимы 2023-2024: подходит абсолютно всем женщинам

Эксперты по волосам поделились, в какой оттенок стоит покрасить свои волосы уже сейчас, чтобы быть самой модной зимой 2023-2024 года. Его любят все знаменитости.

Если вы решили изменить цвет волос к Новому году, советуем обратить свое внимание на оттенок, который, по мнению экспертов, самый модный этой зимой. Речь идет о "горячем шоколаде". Главное, что этот цвет подойдет практически всем, независимо от возраста или типа внешности.

Совладелица салона красоты в Голливуде и стилистка Никки Ли так описала этот цвет изданиюGlamour : темный насыщенный цвет с объемностью и насыщенными тонами. Она также сравнила его с "горячим шоколадом со льдом". Никки указывает, что именно этот оттенок так любят такие знаменитости, как Энн Хетевэй, Камилла Кабельо, Белла Хадид, Эмили Ратаковски.

По мнению Ника Стенсона, являющегося арт-директором Matrix, подобные насыщенные темные оттенки волос этой зимой станут одними из самых востребованных. Это довольно модный цвет, который отличается здоровым блеском и склоняется к теплой гамме, но не слишком ярким, поэтому подходит всем.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Эмили Ратаковский / Фото: Associated Press

Энн Гетевей / Фото: Associated Press

Камилла Кабельо / Фото: Associated Press

Лорена М. Вальдес, колористка, также сравнила этот оттенок с теплым каштановым цветом, который обладает легкими рыжими вкраплениями. Поэтому, когда вы идете в салон на покраску, не просите просто темно-коричневый. Вы не получите того результата, о котором мечтаете. Эксперт рекомендует показать мастеру несколько фотографий с примерами оттенка, который будет модным.

Напомним, что раньше мы писали про пять стрижек, которые старять после 45 лет.

Уход за крашеными в такой оттенок волосами довольно прост, если вы от природы шатенка или брюнетка. По словам Вальдеса, нужно будет лишь раз в 6-8 недель подкрашивать корни, сочетая этот ритуал с другими салонными процедурами. А вот блондинкам придется ходить в салон каждые 4 недели.

В повседневной рутине для того чтобы цвет не вымывался, эксперты советуют использовать шампунь и кондиционер для ухода за окрашенными волосами. Еженедельно делайте маски для восстановления. А перед сушкой не забывайте о термозащите. Чтобы не было обесцвечивания волос, Никки советует не мыть голову слишком часто.

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