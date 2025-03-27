Самый модный цвет волос весны 2025 года: советуют эксперты

raffia bronde — главный цвет весны 2025

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Весной 2025 года в индустрии красоты появился новый тренд по окраске волос – оттенок «raffia bronde». Этот цвет сочетает в себе тёплые золотистые и медовые тона, создавая естественный и солнечный вид. Оттенок «raffia bronde» получил свое название от рафии — натурального волокна, известного своим светлым, соломенным цветом.

Парикмахер Том Смит, известный британский стилист, описывает оттенок «raffia bronde» как напоминающий бежевый цвет рафии — натурального волокна, которое используется

изготовление шляп и аксессуаров. Он отмечает, что этот тон находится посреди цветового спектра – не слишком насыщенный и не слишком тусклый, что позволяет легко изменять его в течение года, делая более ярким или темным.

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raffia bronde — самый модный цвет весны// фото: glamour.com / © media.glamour.com

Почему именно «raffia bronde»

Представьте себе цвет волос, напоминающий нежное сочетание солнечного тепла блонда и уютную мягкость кофейного оттенка. Это нечто среднее, окутанное легкой карамельной сладостью и едва заметным золотистым сиянием, подобно цвету элегантных соломенных шляпок, сплетенных из натуральной рафии. Именно эта ассоциация и подарила название этому модному оттенку – «raffia bronde».

Покраска в стиле raffia bronde отличается своей необычайной мягкостью и естественностью. Оно лишено резких контрастов и искусственного, «пластикового» эффекта. Локоны выглядят шелковистыми и живыми, а на солнечном свете они игриво переливаются, словно меняя свой цвет в зависимости от угла падения лучей — то излучая больше тепла, то демонстрируя едва заметную глубину. Ведущие стилисты отмечают универсальность этого оттенка, ведь его легко адаптировать, делая светлее для весенне-летнего периода или более насыщенным и глубоким для осенне-зимнего сезона, а также в соответствии с личными предпочтениями и настроением.

Shakira из raffia bronde// фото: glamour.com

Одним из неоспоримых преимуществ raffia bronde является его удивительная способность подходить абсолютно всем. Независимо от того, являетесь ли вы обладательницей прямых, волнистых или вьющихся локонов, этот изысканный оттенок искусно подчеркнет естественную текстуру ваших волос, визуально придавая им объем и легкость. Стоит отметить, что среди поклонниц такой элегантной окраски уже немало знаменитых красавиц, среди которых такие иконы стиля, как Шакира, Майли Сайрус и даже непревзойденная Холли Берри, лишний раз подтверждающая актуальность и изысканность этого цвета.

Холли Берри с модной окраской волос // фото с Instagram

Если с наступлением весны вы ощущаете желание освежить свой образ, но не готовы к кардинальным переменам, raffia bronde может стать вашим идеальным выбором. Этот оттенок выглядит дорого, естественно и очень актуально. И, что не менее важно, он не нуждается в частом и сложном поддержании цвета, в отличие от таких требовательных техник, как платиновый блонд, что делает его практичным и удобным в повседневной жизни.