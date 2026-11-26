Медведь гризли 14 / 255 / © Shutterstock

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Самые грозные хищники дикой природы — бурые медведи и пумы (горные львы) — на самом деле до смерти боятся только одно существо: человека. Исследования показывают, что звери не просто уходят от случайных встреч, а заранее перестраивают свою жизнь и отказываются от еды, услышав даже человеческий голос.

Об этом сообщает научное издание ScienceAlert со ссылкой на серию исследований, опубликованных в журнале Current Biology.

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В массовой культуре хищника обычно изображают как безжалостного агрессора, а человека как беззащитную жертву. Однако сухая статистика свидетельствует о противоположном: в Северной Америке шанс погибнуть от удара молнии в 50 раз выше, чем пострадать от нападения медведя гризли (в среднем фиксируется лишь около 11,4 нападения бурых медведей и 4–6 нападений пум в год, в то время как молния поражает около 580 людей ежегодно).

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Эксперимент на Аляске: паническое бегство от голоса

Биолог Лесной службы США Филипп Манлик с коллегами провел эксперимент на юго-востоке Аляски, где медведи охотятся на лосося. Ученые установили у рек динамики с датчиками движения и камеры. Как только хищник приближался к рыбе, включался один из трех звуков: крики чаек, шум внедорожника или разговор людей.

Результаты поразили ученых:

услышав шум двигателя, медведи, орланы и вороны убегали вдвое чаще, чем от звуков птиц;

услышав человеческие голоса, хищники бросали добычу и убегали почти в 10 раз чаще.

Страх перед человеком имеет серьезные последствия для всей экосистемы. Из-за постоянного шума животные вынуждены переходить на ночной образ жизни и едят значительно меньше рыбы (у самок гризли потребление лосося в шумных районах падает на 59%). Поскольку медведи больше не разносят остатки рыбы в лесу, почва теряет важные природные удобрения.

Как пумы рассчитывают график людей

Похожее поведение зафиксировал эколог Джон Морган из Калифорнийского университета. В течение шести лет его команда отслеживала перемещение 36 диких пум с помощью GPS-ошейников и накладывала эти маршруты на данные популярного фитнес-приложения Strava, которым пользуются туристы и велосипедисты.

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Выяснилось, что горные львы не просто убегают, увидев туриста — они заранее изучают, где и в какое время дня на тропах бывает много людей, и сознательно обходят эти участки в пиковые часы.

«Эти открытия меняют представление о конфликте между людьми и хищниками. Животные уже выполняют огромную работу, чтобы избежать опасных столкновений с нашим видом», — заключает эколог Йельского университета Освальд Шмитц, отмечая, что именно на людях лежит ответственность за сохранение среды обитания диких зверей.

Напомним, в Черниговской области застрелили загадочного зверя, похожего на чупакабру. В то же время глава Черниговской областной организации Украинского общества охотников и рыбаков Евгений Кучеренко не спешит с мистическими версиями: по его мнению, это мог быть шакал.

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