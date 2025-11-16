- Дата публикации
Самый полезный суп, защищающий организм от инфекций и укрепляющий иммунитет: как приготовить
Этот суп помогает противостоять вирусным инфекциям в холодный сезон и способен очистить организм от шлаков.
В сезон простуд и вирусных инфекций особенно важно поддерживать организм теплыми, питательными и полезными блюдами. Один из самых простых способов укрепить защитные функции организма — включить в свой рацион суп, который будет не только согревать, но и насыщать витаминами, антиоксидантами и природными иммуномодуляторами. Рассказываем, какой суп справедливо называют «защитным щитом» для организма человека и как его приготовить.
Самый полезный суп, укрепляющий иммунитет и помогающий бороться с вирусами
На такой суп не нужно покупать дорогие продукты, однако он сочетает в себе ингредиенты, известные своими противовоспалительными и противовирусными свойствами: чеснок, имбирь, куркуму, овощи и бульон. Поэтому блюдо получается не только вкусным, но и очень полезным.
Имбирь — естественный антивирусный компонент. Имбирь содержит гингерол — вещество, которое помогает бороться с воспалениями, согревает и активизирует иммунные клетки.
Чеснок — защита №1 от бактерий и вирусов. Алицин, образующийся при измельчении чеснока, обладает сильными противовирусными свойствами. Он помогает организму быстрее реагировать на инфекции, чтобы защититься от них.
Куркума — естественный иммуномодулятор. Куркумин снимает воспаление, улучшает работу мозга и поддерживает общий тонус организма.
Овощи — источник витаминов и клетчатки. Морковь, лук и сельдерей насыщают организм витаминами А, С и антиоксидантами.
Как приготовить суп
Ингредиенты:
1 литр легкого куриного или овощного бульона;
1 средняя морковь;
1 луковица;
2 стебля сельдерея;
2-3 зубчика чеснока;
1 ч. л. тертого имбиря;
½ ч. л. куркумы;
соль и перец по вкусу;
небольшой кусочек лимона;
зелень — петрушка, укроп или кинза.
Как приготовить.
Подготовьте основание. Поставьте бульон на огонь и доведите до кипения.
Добавьте овощи. Нарежьте морковь, лук и сельдерей небольшими кубиками и добавьте в бульон. Варить 10-12 минут.
Добавьте имбирь и куркуму. Положите в суп тертый имбирь и куркуму, перемешайте.
Чеснок. Мелко измельчите чеснок и добавьте за 2 минуты до готовности. Так алицин сохранит все свои свойства.
Добавьте лимон. Чуть-чуть лимонного сока или кусочек лимона усилят антивирусный эффект и придадут блюду свежести.
Подавайте с зеленью. Мелко порежьте зелень и добавьте в тарелку перед подачей на стол.
Какой эффект от регулярного употребления супа
Укрепляет естественные защитные силы.
Уменьшает риск сезонных вирусных инфекций.
Улучшает пищеварение.
Поддерживает энергию и тонус.
Помогает организму быстрее восстанавливаться.