Самый полезный суп, защищающий организм от инфекций и укрепляющий иммунитет: как приготовить

Этот суп помогает противостоять вирусным инфекциям в холодный сезон и способен очистить организм от шлаков.

Какой суп от простуды

Какой суп от простуды / © www.freepik.com/free-photo

В сезон простуд и вирусных инфекций особенно важно поддерживать организм теплыми, питательными и полезными блюдами. Один из самых простых способов укрепить защитные функции организма — включить в свой рацион суп, который будет не только согревать, но и насыщать витаминами, антиоксидантами и природными иммуномодуляторами. Рассказываем, какой суп справедливо называют «защитным щитом» для организма человека и как его приготовить.

Самый полезный суп, укрепляющий иммунитет и помогающий бороться с вирусами

На такой суп не нужно покупать дорогие продукты, однако он сочетает в себе ингредиенты, известные своими противовоспалительными и противовирусными свойствами: чеснок, имбирь, куркуму, овощи и бульон. Поэтому блюдо получается не только вкусным, но и очень полезным.

  • Имбирь — естественный антивирусный компонент. Имбирь содержит гингерол — вещество, которое помогает бороться с воспалениями, согревает и активизирует иммунные клетки.

  • Чеснок — защита №1 от бактерий и вирусов. Алицин, образующийся при измельчении чеснока, обладает сильными противовирусными свойствами. Он помогает организму быстрее реагировать на инфекции, чтобы защититься от них.

  • Куркума — естественный иммуномодулятор. Куркумин снимает воспаление, улучшает работу мозга и поддерживает общий тонус организма.

  • Овощи — источник витаминов и клетчатки. Морковь, лук и сельдерей насыщают организм витаминами А, С и антиоксидантами.

Как приготовить суп

Ингредиенты:

  • 1 литр легкого куриного или овощного бульона;

  • 1 средняя морковь;

  • 1 луковица;

  • 2 стебля сельдерея;

  • 2-3 зубчика чеснока;

  • 1 ч. л. тертого имбиря;

  • ½ ч. л. куркумы;

  • соль и перец по вкусу;

  • небольшой кусочек лимона;

  • зелень — петрушка, укроп или кинза.

Как приготовить.

  • Подготовьте основание. Поставьте бульон на огонь и доведите до кипения.

  • Добавьте овощи. Нарежьте морковь, лук и сельдерей небольшими кубиками и добавьте в бульон. Варить 10-12 минут.

  • Добавьте имбирь и куркуму. Положите в суп тертый имбирь и куркуму, перемешайте.

  • Чеснок. Мелко измельчите чеснок и добавьте за 2 минуты до готовности. Так алицин сохранит все свои свойства.

  • Добавьте лимон. Чуть-чуть лимонного сока или кусочек лимона усилят антивирусный эффект и придадут блюду свежести.

  • Подавайте с зеленью. Мелко порежьте зелень и добавьте в тарелку перед подачей на стол.

Какой эффект от регулярного употребления супа

  • Укрепляет естественные защитные силы.

  • Уменьшает риск сезонных вирусных инфекций.

  • Улучшает пищеварение.

  • Поддерживает энергию и тонус.

  • Помогает организму быстрее восстанавливаться.

