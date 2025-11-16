Самый полезный суп, защищающий организм от инфекций и укрепляющий иммунитет: как приготовить

Какой суп от простуды / © www.freepik.com/free-photo

В сезон простуд и вирусных инфекций особенно важно поддерживать организм теплыми, питательными и полезными блюдами. Один из самых простых способов укрепить защитные функции организма — включить в свой рацион суп, который будет не только согревать, но и насыщать витаминами, антиоксидантами и природными иммуномодуляторами. Рассказываем, какой суп справедливо называют «защитным щитом» для организма человека и как его приготовить.

Самый полезный суп, укрепляющий иммунитет и помогающий бороться с вирусами

На такой суп не нужно покупать дорогие продукты, однако он сочетает в себе ингредиенты, известные своими противовоспалительными и противовирусными свойствами: чеснок, имбирь, куркуму, овощи и бульон. Поэтому блюдо получается не только вкусным, но и очень полезным.

Имбирь — естественный антивирусный компонент. Имбирь содержит гингерол — вещество, которое помогает бороться с воспалениями, согревает и активизирует иммунные клетки.

Чеснок — защита №1 от бактерий и вирусов. Алицин, образующийся при измельчении чеснока, обладает сильными противовирусными свойствами. Он помогает организму быстрее реагировать на инфекции, чтобы защититься от них.

Куркума — естественный иммуномодулятор. Куркумин снимает воспаление, улучшает работу мозга и поддерживает общий тонус организма.

Овощи — источник витаминов и клетчатки. Морковь, лук и сельдерей насыщают организм витаминами А, С и антиоксидантами.

Как приготовить суп

Ингредиенты:

1 литр легкого куриного или овощного бульона;

1 средняя морковь;

1 луковица;

2 стебля сельдерея;

2-3 зубчика чеснока;

1 ч. л. тертого имбиря;

½ ч. л. куркумы;

соль и перец по вкусу;

небольшой кусочек лимона;

зелень — петрушка, укроп или кинза.

Как приготовить.

Подготовьте основание. Поставьте бульон на огонь и доведите до кипения.

Добавьте овощи. Нарежьте морковь, лук и сельдерей небольшими кубиками и добавьте в бульон. Варить 10-12 минут.

Добавьте имбирь и куркуму. Положите в суп тертый имбирь и куркуму, перемешайте.

Чеснок. Мелко измельчите чеснок и добавьте за 2 минуты до готовности. Так алицин сохранит все свои свойства.

Добавьте лимон. Чуть-чуть лимонного сока или кусочек лимона усилят антивирусный эффект и придадут блюду свежести.

Подавайте с зеленью. Мелко порежьте зелень и добавьте в тарелку перед подачей на стол.

Какой эффект от регулярного употребления супа