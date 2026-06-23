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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
107
Время на прочтение
2 мин

Самый простой способ избавиться от муравьев в доме без химии: рецепт

Муравьи в доме — распространенная проблема, особенно на кухне, где всегда есть доступ к пище. Они быстро находят источники сладкого и образуют целые колонии, избавиться от которых бывает непросто.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как избавиться от муравьев без химии

Как избавиться от муравьев без химии / © pexels.com

Однако существует простой и доступный способ борьбы без использования агрессивной химии — приманка на основе борной кислоты, сахара и воды.

Почему появляются муравьи в доме

Муравьи чаще всего появляются там, где есть:

  • остатки пищи, особенно сладкой;

  • крошки на кухонных поверхностях;

  • доступ к воде и теплу;

  • недостаточная гигиена в местах хранения товаров.

Они оставляют феромонные следы, поэтому другие особи быстро находят путь к источнику пищи и колония растет.

Как работает борная кислота против муравьев

Борная кислота действует как медленный яд. Она не уничтожает муравьев сразу, что является ее преимуществом. Насекомое успевает:

  • употребить приманку;

  • вернуться в гнездо;

  • передать яд другим особям.

Таким образом поражается вся колония, включая матку.

Сахар в составе привлекает муравьев, а вода помогает создать жидкую приманку, которую легко потреблять.

Рецепт приманки от муравьев

Ингредиенты:

  • 1 стакан теплой воды;

  • 2–3 столовых ложки сахара;

  • 1 чайная ложка борной кислоты.

Приготовление:

  1. Растворите сахар в теплой воде.

  2. Добавьте борную кислоту.

  3. Тщательно перемешайте до полного растворения.

  4. Разлейте смесь в небольшие крышечки или смочите ватные диски.

Как использовать:

Разместите приманку в местах, где чаще всего появляются муравьи:

  • вдоль плинтусов;

  • у кухонных шкафов;

  • рядом с мойкой;

  • у входов в щели.

Важные советы для эффективного результата

  1. Не уничтожайте муравьев сразу — они должны донести приманку до гнезда.

  2. Регулярно обновляйте раствор (раз в 2–3 дня).

  3. Уберите все остальные источники пищи, чтобы приманка была единственным питанием.

  4. Поддерживайте чистоту на кухне, особенно ночью.

Преимущества метода

  • без резкого запаха и химии;

  • доступные ингредиенты;

  • действует не только на отдельных насекомых, а на всю колонию;

  • подходит для использования в квартире.

FAQ

Как быстро избавиться от муравьев в квартире?

Быстрый результат дает регулярное использование приманки с борной кислотой, сахаром и водой. Важно не уничтожать рабочих муравьев сразу, чтобы они занесли яд в гнездо.

Безопасна ли борная кислота для использования дома?

В небольших концентрациях приманка безопасна при правильном размещении (вне доступа детей и животных). Она действует целенаправленно на насекомых, не улетучивается и не загрязняет воздух.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
107
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