Самый простой способ убрать запах чеснока из рук: эффективный лайфхак, который не стоит ни копейки.

Как убрать запах чеснока с рук / © unsplash.com

Реклама

И если дыхание можно быстро освежить, то кожа часто «сохраняет» аромат часами после приготовления.

К счастью, существует простой и бесплатный способ, как быстро убрать запах чеснока из рук, без специальных средств и сложных процедур.

Кухонный лайфхак: что делать сразу после работы с чесноком

После измельчения или растирания чеснока важно действовать сразу. Вначале остатки сока смываются водой, после чего используется обычный металл.

Реклама

Подойдет любая металлическая поверхность, которая есть на кухне:

раковина из нержавеющей стали;

кухонные ножи;

чайник;

холодильник;

бытовая техника с металлическим покрытием.

Никаких дополнительных средств не нужно — все уже есть под рукой.

Как правильно убрать запах чеснока из рук

Эффективность способа находится в зависимости от правильной техники. Руки обязательно должны быть влажными.

Далее выполняется простая последовательность действий:

Реклама

Смочите руки водой. Тщательно потереть пальцы, ладони и тыльную сторону рук о металлическую поверхность. Особое внимание уделить зонам с наиболее интенсивным запахом. Смыть водой, лучше с мылом. При необходимости повторить процедуру еще раз.

Чаще используется кухонная мойка или край большого ножа (только тупая часть для безопасности). В случае бытовой техники поверхность после контакта достаточно просто протереть полотенцем.

Почему важно не медлить

Специалисты и опыт кулинаров отмечают, что время имеет значение. Чем длиннее ароматические соединения чеснока остаются на коже, тем сложнее их полностью устранить.

Метод с металлом работает даже спустя определенное время, однако лучший результат достигается сразу после приготовления пищи.

Как работает этот лайфхак

Несмотря на отсутствие большого количества научных исследований, распространенное объяснение состоит в том, что соединения серы, отвечающие за резкий запах чеснока, взаимодействуют с поверхностью нержавеющей стали и частично «переносятся» на металл.

Реклама

Поэтому обычные кухонные предметы из металла эффективно нейтрализуют запахи после приготовления пищи.

Новости партнеров