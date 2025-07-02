Самый старый крокодил в мире: какой он имеет вид и что делает

Самый старый крокодил в мире / © Shutterstock

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В свои 124 года Генри официально признан самым старым известным крокодилом в мире, и его история действительно поражает. Эта огромная рептилия не только прожила чрезвычайно долгую жизнь, но и стала отцом тысяч потомков.

Об этом сообщает Daily Galaxy.

Родившийся примерно в 1900 году в дельте Окаванго в Ботсване, Генри пережил немало приключений. В 1903 году его поймал охотник на слонов по имени сэр Генри, в честь которого крокодил и получил свое имя. После нескольких десятилетий в дикой природе, в 1985 году он переехал в заповедник Crocworld, где быстро стал ключевой фигурой в природоохранной деятельности. За время своего пребывания в неволе Генри спаривался по меньшей мере с шестью самками, и его смотрители подсчитали, что он стал отцом более 10 000 потомств.

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Впечатляющие размеры и секреты долголетия

Размеры Генри не менее удивительны. Этот массивный крокодил составляет более 5 метров (16 футов 5 дюймов) в длину от морды до хвоста и весит потрясающие 700 килограммов (1543 фунта). Для сравнения, средний нильский крокодил имеет около 4,5 метров длины и весит около 410 килограммов. Огромные размеры Генри делают его подлинным исключением как по возрасту, так и по физическим характеристикам.

Ученые считают, что крокодилы могут демонстрировать уникальное явление, известное как незначительное старение. Это биологическая концепция, предполагающая, что некоторые организмы как крокодилы могут не переживать типичного процесса старения, присущего другим животным. Другими словами, крокодилы, возможно, не умирают от старости, а подвержены влиянию внешних факторов, таких как голод, несчастные случаи или болезни.

Некоторые исследователи предполагают, что секрет долголетия крокодилов кроется в их кишечном микробиоме. Микроорганизмы в их пищеварительной системе могут играть решающую роль в поддержании здоровья и продолжении жизни.

Жизнь в Crocworld и наследие Генри

Генри не единственный старожил в Крокворлде. Он делит свою среду обитания с Колгейтом, еще одним летним крокодилом, которому около 90 лет. Несмотря на возраст, обе рептилии продолжают жить полноценной жизнью в защищенной среде. Крокворлд посвящен сохранению этих замечательных существ, а история Генри является одним из самых интересных примеров долголетия крокодилов.

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Хотя точная дата рождения Генри остается загадкой из-за его дикого происхождения, его день рождения ежегодно отмечается 16 декабря, и в этом году ему исполнится 125 лет. Наследие Генри в Crocworld продолжает вдохновлять посетителей и защитников природы, являясь живым свидетельством стойкости и выносливости крокодилов.

Напомним, в одном из зоопарков США бурый медведь Тундра получил самую большую зубную коронку в мире. Ему поставили титановый клык после травмы, и теперь у животного «блестящая улыбка».