Самый старый врач мира, доживший до 103 лет, поделился 3 простыми правилами для долгой жизни

Секреты долголетия

Реклама

Невролог, которого Книга рекордов Гиннеса в свое время признала самым старым практикующим врачом в мире, перед смертью поделился тремя главными принципами долгой и счастливой жизни. Медик скончался 22 декабря 2025 года в возрасте 103 лет.

Своими размышлениями о долголетии он поделился в эссе для CNBC Make It.

За годы практики он сформулировал три простых правила.

Реклама

Постоянно тренировать мозг

Врач считал, что мозг работает как мышца: без постоянной нагрузки он слабеет. Поэтому даже в старшем возрасте он не прекращал учиться и ставить перед собой новые вызовы.

В 60 лет невролог поступил в юридическую школу, а в 67 успешно сдал адвокатский экзамен в Огайо.

По его словам, умственная активность не обязательно должна быть связана с карьерой или работой. Он советовал читать, волонтерить, осваивать новые навыки, заниматься музыкой или любым хобби, поддерживающим интерес к жизни.

«Работа не обязательно означает профессию или карьеру. Это может быть волонтерство, чтение, обучение новому навыку, музыка, клубы по интересам или любая деятельность, поддерживающая активность мозга. Я видел, как многие люди начинали сдавать после того, как переставали взаимодействовать с миром», — писал он.

Реклама

Не жить с ненавистью

Вторым важным принципом врач называл эмоциональное равновесие. По его мнению, обида, злоба и ненависть постепенно разрушают человека как психологически, так и физически.

Он отмечал, что хронический стресс и постоянное накопление негатива могут повышать артериальное давление и ухудшать здоровье сердца.

«Когда люди спрашивают меня о долголетии, большинство хочет услышать об особой диете или физических упражнениях. Они важны, но не менее важно ваше отношение к жизни», — отмечал медик.

При этом он уточнял: двигаться дальше не значит оправдывать плохие поступки других людей. Речь идет о том, чтобы не разрешать негативным эмоциям полностью поглощать жизнь.

Реклама

Во всем соблюдать умеренность

Третьим правилом врач называл баланс. Он не поддерживал жестких ограничений в питании или образе жизни, зато советовал соблюдать умеренность.

Медик признавался, что любил хороший стейк и мартини, но в то же время всегда соблюдал сбалансированный рацион с большим количеством овощей и салатов.

«Умеренность — это то, что позволяет наслаждаться жизнью в долгосрочной перспективе. Избыток чего-либо изнуряет так же, как и недостаток», — подытожил он.

Поэтому секрет долголетия, согласно выводам врача, базируется на трех вещах: интеллектуальной активности, эмоциональном равновесии и умении сохранять баланс в повседневной жизни.

Реклама

Напомним, ранее врач-онколог Амит Гарг поделился простыми советами, которые, по его словам, могут положительно влиять на продолжительность жизни.

Новости партнеров