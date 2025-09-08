ТСН в социальных сетях

Самый уютный тренд осени 2025 года: латте-маникюр плюс фото вариантов

Сначала нас захватил макияж в стиле “латте”, а теперь пришло время для ногтей. Маникюр в теплых кофейных оттенках стал новым этапом развития “шоколадного” тренда — от кончиков пальцев до самых верхушек волос.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Латте-маникюр: новый осенний тренд

Латте-маникюр: новый осенний тренд / © Фото из открытых источников

Если кратко, макияж в стиле “латте” — это теплые кофейные оттенки, от карамели до какао, которые наносят на веки, скулы и губы. Он создает привлекательный образ, одинаково уместный и в жаркое лето, и в мягкую, бархатную осень.

Теперь очередь за ногтями. После лета, насыщенного светлыми и яркими цветами, пора добавить в палитру маникюра нежные кофейные оттенки и дать темным тонам заиграть по-новому.

Латте-маникюр / © Фото из открытых источников

Латте-маникюр / © Фото из открытых источников

Латте-маникюр / © Фото из открытых источников

Латте-маникюр / © Фото из открытых источников

Теплая гамма “латте” придает рукам утонченность, подчеркивает женственность и прекрасно сочетается с осенним гардеробом.

Латте-маникюр / © Фото из открытых источников

Латте-маникюр / © Фото из открытых источников

Латте-маникюр / © Фото из открытых источников

Латте-маникюр / © Фото из открытых источников

Этот маникюр — не просто модный акцент, а настоящее чувство уюта и стиля, воплощенное в цвете.

