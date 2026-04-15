Самый вкусный сорт свеклы назвал фермер: он превосходит популярные гибриды.

Самый сладкий сорт свеклы

Выбор семян для нового сезона среди его многообразия часто оказывается сложной задачей, поскольку популярность и распространенность определенного сорта не всегда гарантирует его вкусовые качества. Помочь может мнение профессионалов, занимающихся культурой давно и в больших объемах, очень правильно. Фермер Игорь Федосиенко поделился профессиональными советами по выбору столовой свеклы, которая не только поражает сладостью, но и способна пролежать в погребе до следующего лета.

Лучший, самый сладкий сорт свеклы

По мнению специалиста, самым лучшим вариантом для тех, кто ценит именно вкус, является гибрид Зеппо (Zeppo RZ F1). Его главное отличие — чрезвычайно высокое содержание сахаров, что позволяет добавлять овощи в салаты даже в сыром виде.

Кроме того, этот сорт очень удобен в саду и переработке, при густой посадке корнеплоды вырастают одинаковыми, небольшими и имеют идеальную круглую форму.

Для сравнения эксперт упомянул известный многим сорт Детройт. Несмотря на высокие продажи, он проигрывает фавориту по вкусовым показателям, поскольку обладает менее насыщенной сладостью и иногда отдает легким солоноватым привкусом.

Если огороднику нужен быстрый результат, фермер советует обратить внимание на гибрид Водана (Wodan F1). Это ранний сорт, который можно высевать даже в июле. Он формирует качественные плоды с однородной структурой без белых колец внутри, хотя по уровню сахара он немного уступает Зеппо.

Секреты успешного выращивания и длительного хранения свеклы

Несмотря на активное появление новых гибридов, опытные аграрии предпочитают проверенные сорта. Именно они гарантируют стабильную урожайность и надежность, которые часто важнее рекламных обещаний.

Столовая свекла — это благодарная культура, не требующая сложных технологий. По словам специалиста Игоря Федосиенко, для успеха достаточно базового уровня ухода, что делает процесс выращивания максимально рациональным.

