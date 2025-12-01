Сантехник не понадобится: одно копеечное средство из кухни прочистит засор за считанные минуты

Как убрать засор в раковине за 5 минут / © pexels.com

Но опытные эксперты объясняют, что избавиться от засорения в раковине можно и без радикальных методов или помощи мастера.

Решить проблему поможет копеечное средство, которое есть на кухне почти у каждого. Речь идет о таблетке для посудомоечной машины. Ферменты и активные компоненты в ее составе отлично расщепляют жировые остатки, что и приводит к засорению в трубах. Реакция запускается вместе с горячей водой.

Вот пять простых шагов, обеспечивающих быструю очистку труб:

Полностью убрать застойную воду из раковины. Опустить таблетку в слив (можно предварительно раскрошить). Залить примерно 0,5-0,7 литра кипятка. Оставить на 15 минут, затем повторить процесс. Промыть раковину чистой водой.

Эффект заметен почти сразу: неприятный запах исчезает, вода начинает свободно проходить, засор растворяется.

Если даже после двух процедур изменений нет — засор может быть глубже. В таком случае уже стоит обратиться в сантехнику.