Сантехник не понадобится: одно копеечное средство из кухни прочистит засор за считанные минуты
У многих хозяек после мытья посуды в раковине остаются мелкие кусочки пищи и жир. Даже если пользоваться моющим средством, все это преобразуется в липкую массу, которая со временем оседает на стенах труб. Она становится причиной неприятного запаха, застоя воды и неизбежного вызова сантехника.
Но опытные эксперты объясняют, что избавиться от засорения в раковине можно и без радикальных методов или помощи мастера.
Решить проблему поможет копеечное средство, которое есть на кухне почти у каждого. Речь идет о таблетке для посудомоечной машины. Ферменты и активные компоненты в ее составе отлично расщепляют жировые остатки, что и приводит к засорению в трубах. Реакция запускается вместе с горячей водой.
Вот пять простых шагов, обеспечивающих быструю очистку труб:
Полностью убрать застойную воду из раковины.
Опустить таблетку в слив (можно предварительно раскрошить).
Залить примерно 0,5-0,7 литра кипятка.
Оставить на 15 минут, затем повторить процесс.
Промыть раковину чистой водой.
Эффект заметен почти сразу: неприятный запах исчезает, вода начинает свободно проходить, засор растворяется.
Если даже после двух процедур изменений нет — засор может быть глубже. В таком случае уже стоит обратиться в сантехнику.