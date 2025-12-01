ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Сантехник не понадобится: одно копеечное средство из кухни прочистит засор за считанные минуты

У многих хозяек после мытья посуды в раковине остаются мелкие кусочки пищи и жир. Даже если пользоваться моющим средством, все это преобразуется в липкую массу, которая со временем оседает на стенах труб. Она становится причиной неприятного запаха, застоя воды и неизбежного вызова сантехника.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как убрать засор в раковине за 5 минут

Как убрать засор в раковине за 5 минут / © pexels.com

Но опытные эксперты объясняют, что избавиться от засорения в раковине можно и без радикальных методов или помощи мастера.

Решить проблему поможет копеечное средство, которое есть на кухне почти у каждого. Речь идет о таблетке для посудомоечной машины. Ферменты и активные компоненты в ее составе отлично расщепляют жировые остатки, что и приводит к засорению в трубах. Реакция запускается вместе с горячей водой.

Вот пять простых шагов, обеспечивающих быструю очистку труб:

  1. Полностью убрать застойную воду из раковины.

  2. Опустить таблетку в слив (можно предварительно раскрошить).

  3. Залить примерно 0,5-0,7 литра кипятка.

  4. Оставить на 15 минут, затем повторить процесс.

  5. Промыть раковину чистой водой.

Эффект заметен почти сразу: неприятный запах исчезает, вода начинает свободно проходить, засор растворяется.

Если даже после двух процедур изменений нет — засор может быть глубже. В таком случае уже стоит обратиться в сантехнику.

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie