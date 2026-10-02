Сантехники назвали шесть признаков того, что унитаз скоро забьется: проверьте свой

Как понять, что унитаз скоро убьется / © pexels.com

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Сантехники назвали шесть признаков, которые могут свидетельствовать о том, что унитаз скоро забьется. Если своевременно обратить на них внимание, проблему иногда можно устранить еще до того, как вода перестанет сходить вообще или начнет переливаться через край.

Вода плохо сходит не только в унитазе

Один из тревожных признаков — проблемы одновременно с несколькими стоками. Например, вода начала плохо сходить не только в унитазе, но и в ванной, душе или кухонной раковине.

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Такое явление может указывать на засорение дальше в канализационной системе. Воздух, которому мешает помеха в трубе, ищет другой выход, из-за чего в соседних стоках могут появляться необычные звуки или движение воды.

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В таком случае не стоит много раз смывать воду, пытаясь проверить, исчезла ли проблема. Это может только увеличить количество воды перед засорением и в конечном итоге привести к переполнению.

Вода в унитазе поднимается, а затем медленно сходит

Если после смывания вода поднимается выше обычного, а затем очень медленно опускается, это один из характерных признаков частичного засорения.

Причиной может стать чрезмерное количество туалетной бумаги, особенно если ее смыли многократно. Также в трубах могут задерживаться влажные салфетки, средства гигиены и другие плохо раскладывающиеся в воде предметы.

На этом этапе унитаз еще не может работать, поскольку часть воды проходит мимо препятствия. Однако игнорировать проблему не стоит.

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Если уровень воды слишком высок, не смывайте повторно. Дождитесь, пока он снизится. Для простого засорения можно попытаться использовать вантуз.

Унитаз забивается снова и снова

Если вам регулярно приходится прочищать унитаз, даже если это занимает всего несколько минут, проблема может быть серьезнее, чем кажется.

Одной из причин повторных засоров могут быть влажные салфетки. Даже если производитель указывает, что их можно смывать в унитазе, они не распадаются так же быстро, как туалетная бумага.

Салфетки и другой мусор могут скапливаться на изгибах труб, постепенно сужая проход для воды. Поэтому постоянно забивающийся унитаз лучше не игнорировать.

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Унитаз булькает после смывания

Бульканье или странные звуки из унитаза — еще один сигнал возможной проблемы. Обычно они возникают, когда воздух не может нормально двигаться по канализационной трубе.

Причиной может быть частичное засорение: вода и воздух вынуждены проходить вокруг препятствия, из-за чего и возникает характерное бульканье.

Особенно насторожить имеет ситуация, когда после смывания унитаза бульканье слышно также в ванне, душе или раковине. Это может означать, что проблема находится не непосредственно в унитазе, а далее в канализационной системе.

После смывания вода появляется в ванной или душе

Это уже более серьезный признак. Если вы смываете унитаз, а вода одновременно поднимается в ванне или душевом ливне, проблема может быть связана с основной канализационной трубой.

Причины бывают разными — от серьезного засорения до повреждения или деформации трубы.

В таком случае лучше ограничить использование воды в доме и обратиться в сантехнику. Обычного вантуза может быть недостаточно.

Вода в унитазе стала медленно сходить

Если чаша после смывания опорожняется дольше, чем раньше, не следует ждать, пока унитаз забьется полностью.

Медленный ливень часто связан с частичным засорением, хотя причина может быть и другой. К примеру, стоит проверить, достаточно ли воды набирается в бачок.

Когда воды для одного смывания недостаточно, часть туалетной бумаги и отходов может оставаться в чаше. Человек смывает воду повторно, что дополнительно нагружает систему.

Когда нужно вызвать сантехника

Если речь идет о небольшом засорении, первым решением может быть вантуз. Однако повторные проблемы, вода в других стоках, бульканье сразу в нескольких сантехнических приборах или обратное движение воды могут свидетельствовать о проблеме глубже в канализационной системе.

Также не стоит продолжать смывать воду, если вы знаете, что в унитаз случайно попал посторонний предмет. Если он еще виден, лучше попробовать его достать, а не проталкивать дальше в трубу.

FAQ

Что делать, если забился унитаз?

Прежде не смывайте воду много раз подряд, особенно если ее уровень в чаше повысился. Дождитесь, пока вода опустится, а затем попытайтесь воспользоваться вантузом. Если вода не сходит, засор постоянно повторяется или проблема одновременно возникла в других стоках, лучше обратиться в сантехнику.

Почему вода в унитазе медленно сходит?

Одной из наиболее распространенных причин является частичное засорение трубы туалетной бумагой, влажными салфетками или другими предметами. Однако медленный ливень также может возникать из-за недостаточного количества воды в бачке. Если проблема повторяется или сопровождается бульканием и поднятием воды в других стоках, это может свидетельствовать о засорении канализационной системы.

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