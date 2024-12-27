Сантехники запрещают бросать в унитаз эти предметы, и вот почему

Рекомендуется вообще ничего не смывать в унитаз, кроме туалетной бумаги, чтобы потом не возникало проблем с засором канализации.

Если от засора в ванной или раковине достаточно легко избавиться, то с унитазом все гораздо сложнее. Поэтому не стоит смывать туда всевозможные вещи и бытовые отходы. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя выбрасывать в унитаз.

Какие предметы ни в коем случае нельзя смывать в унитаз: рекомендации экспертов

Сигареты и окурки не растворяются, табак накапливается на стенках труб. К тому же табачные изделия содержат в своем составе химические вещества, которые попадают в воду, а затем в окружающую среду.

не растворяются, табак накапливается на стенках труб. К тому же табачные изделия содержат в своем составе химические вещества, которые попадают в воду, а затем в окружающую среду. Подгузники и ватные диски. Все, что имеет в составе хлопок, набухает, поэтому может легко забить унитаз. К списку таких вещей также относятся ватные палочки, маски из ткани, шарики, тампоны и т.д.

Все, что имеет в составе хлопок, набухает, поэтому может легко забить унитаз. К списку таких вещей также относятся ватные палочки, маски из ткани, шарики, тампоны и т.д. Презервативы не растворяются в воде, потому так и остаются в канализационных трубах, создавая серьезное препятствие для протока воды.

не растворяются в воде, потому так и остаются в канализационных трубах, создавая серьезное препятствие для протока воды. Женские средства личной гигиены. Прокладки делают именно для того, чтобы они впитывали жидкость. Поэтому использованные средства гигиены после попадания во влажную среду набухают и мешают потоку воды.

Прокладки делают именно для того, чтобы они впитывали жидкость. Поэтому использованные средства гигиены после попадания во влажную среду набухают и мешают потоку воды. Волосы также не растворяются в воде и после попадания в канализацию будут создавать волосяную пробку, за которую будут цепляться другие предметы. Что может впоследствии повлечь за собой серьезную проблему.

также не растворяются в воде и после попадания в канализацию будут создавать волосяную пробку, за которую будут цепляться другие предметы. Что может впоследствии повлечь за собой серьезную проблему. Кошачий туалет и отходы. Некоторые производители кошачьего наполнителя убеждают, что смывать его в унитаз безопасно. Однако лучше с этим не экспериментировать, чтобы потом не вызывать сантехника.

Читайте также:

Какие комнатные растения защищают от сглаза: об этом почти никто не знает

Разбрасывайте это на ковер и оставьте на час – пятна и запах исчезнут, как и не было

Зачем надевать носок на бутылку: точно не догадаетесь, зачем этот полезный лайфгак