Сантехники запрещают бросать в унитаз эти предметы, и вот почему

Рекомендуется вообще ничего не смывать в унитаз, кроме туалетной бумаги, чтобы потом не возникало проблем с засором канализации.
Если от засора в ванной или раковине достаточно легко избавиться, то с унитазом все гораздо сложнее. Поэтому не стоит смывать туда всевозможные вещи и бытовые отходы. Рассказываем, что ни в коем случае нельзя выбрасывать в унитаз.
Какие предметы ни в коем случае нельзя смывать в унитаз: рекомендации экспертов
- Сигареты и окурки не растворяются, табак накапливается на стенках труб. К тому же табачные изделия содержат в своем составе химические вещества, которые попадают в воду, а затем в окружающую среду.
- Подгузники и ватные диски. Все, что имеет в составе хлопок, набухает, поэтому может легко забить унитаз. К списку таких вещей также относятся ватные палочки, маски из ткани, шарики, тампоны и т.д.
- Презервативы не растворяются в воде, потому так и остаются в канализационных трубах, создавая серьезное препятствие для протока воды.
- Женские средства личной гигиены. Прокладки делают именно для того, чтобы они впитывали жидкость. Поэтому использованные средства гигиены после попадания во влажную среду набухают и мешают потоку воды.
- Волосы также не растворяются в воде и после попадания в канализацию будут создавать волосяную пробку, за которую будут цепляться другие предметы. Что может впоследствии повлечь за собой серьезную проблему.
- Кошачий туалет и отходы. Некоторые производители кошачьего наполнителя убеждают, что смывать его в унитаз безопасно. Однако лучше с этим не экспериментировать, чтобы потом не вызывать сантехника.
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