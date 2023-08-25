Сбросить 1 кг за ночь реально: семь привычек, которые помогают худеть во сне, и особенная диета

Часто на пути к похудению люди уделяют особое внимание диетам и физической тренировке. Но сбросить 1-2 кг можно даже за ночь, пока вы спите. Как правильно спать, чтобы худеть во сне?

Почему человек худеет во время сна? Эксперты в области здравоохранения утверждают, что только потеря воды из-за дыхания и потоотделения может составлять до 83% потери веса во время сна. Конечно, у каждого человека количество воды, которое теряется ночью, будет разным, поскольку не все имеют одинаковую скорость метаболизма.

Может ли улучшение сна помочь похудеть

Когда человек хорошо высыпается, он, скорее всего, будет поддерживать умеренный вес. Так в исследовании 2021 года утверждается, что люди, ранее страдавшие апноэ сна, в течение 12 месяцев потеряли больше массы тела и жира, когда улучшили отдых ночью.

Также исследователи связали более короткие интервалы сна с гедонической пищей (когда потребление определенных продуктов доставляет очень сильное удовольствие). Такое поведение впоследствии может привести к выбору больных и потребления большего количества калорий. Напротив, когда люди спят дольше, они меньше стремятся к нездоровой гедонической пище.

Как правильно спать, чтобы худеть во сне: семь привычек здорового человека

Как правильно спать, чтобы худеть во сне / Фото: Pexels

Высыпайтесь

Самое первое и самое важное правило. Исследования показали, что из-за недостатка сна нарушается баланс гормонов голода и снижается скорость обмена веществ. Когда человек спит недостаточно, организм начинает вырабатывать больше гормонов для стимулирования аппетита, и меньше гормонов, контролирующих чувство сытости. Это приводит к тому, что человек начинает потреблять больше калорий, чем ему нужно.

Кроме того, было доказано, что глубокий сон сжигает калории. Именно во время этой фазы организм работает над восстановлением и пополнением ресурсов, что требует энергии. Поэтому для контроля за аппетитом и поддержанием оптимального обмена веществ нужно не забывать о качественном сне.

Растяжка перед сном

Перед тем как лечь спать, посвятите несколько минут своего времени растяжке тела. Она не только улучшит качество сна, но и снизит мышечное напряжение и улучшит кровообращение. Если делать растяжку регулярно, она поможет увеличить сжигание калорий во сне и поспособствует быстрому засыпанию.

Создайте уютную атмосферу для сна

Качественный сон во многом зависит от того, в какой атмосфере вы спите. В спальне должно быть темно, прохладно и тихо. Следует избегать использования электронных гаджетов перед сном, потому что экраны излучают синий свет, нарушающий циркадный ритм и сон.

Избегайте позднего ужина

На сон и вес поздний перекус влияет отрицательно. Согласно исследованиям, поздний ужин ухудшает пищеварение и приводит к перееданию. Чтобы организм имел время переварить пищу, нужно ужинать не позднее двух часов до сна.

Соблюдайте режим сна

Попытайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Благодаря регулярному спящему режиму вы сможете поддерживать нормальный обмен веществ и гормональный баланс. А это очень важно для контроля веса.

Управляйте стрессом

Сон и вес стресс влияет также очень негативно. Если уровень стресса высок, это приводит к выбрасыванию гормона кортизола, который связывают с набиранием лишнего веса. Упражняйте методы релаксации (глубокое дыхание, медитация), чтобы снять стресс и улучшить качество сна.

Ограничьте количество кофеина

Особо осторожно нужно употреблять кофеин во второй половине дня, ведь он может негативно влиять на ваш циркадный ритм, ухудшая качество сна. Ограничение кофеина поможет вам лучше спать и терять во сне лишний вес.

Как сбросить 1 кг за ночь: ночная диета от Кэролайн Аповян

Как сбросить 1 кг за ночь / Фото: Pexels

Американский диетолог Кэролайн Аповян создала специальную ночную диету, которая уже завоевала сердца многих людей по всему миру. Она утверждает, что с помощью такого питания можно скинуть до 5 кг за одну неделю. Аповян работает в Бостонском университете с людьми, страдающими ожирением.

Основа диеты заключается в качественном сне, который, как известно, помогает снизить выработку гормонов голода. Поэтому нужно спать не менее 8 часов в сутки. Не менее важно правильное питание. Аповян рекомендует исключить из рациона продукты из переработанного мяса, рафинированные продукты, быстрые углеводы и сахар, вместо этого ввести большое количество белковых продуктов. Именно белковая пища дает долгое чувство сытости.

Фишкой ночной диеты в том, чтобы ввести один разгрузочный день в неделю. Его диетолог предлагает провести на соках и смузи. Может быть, выдержать его получится не у всех. На ночной диете можно есть нежирный белок, постное мясо, овощи, цельные злаки и фрукты. Хотя нужно сократить количество углеводов, совсем отказываться от них не стоит. Вполне можно позволить себе немного риса, хлеба, пасты.

Следует также помнить, что достичь впечатляющих результатов можно будет не всем. Тем более что быстрое освобождение от нескольких лишних килограммов часто ведет к быстрому их набиранию обратно. Поэтому такие диеты следует использовать очень редко. Лучше перейти на здоровое сбалансированное питание и худеть медленно.

Аповян утверждает, что ночную диету лучше не выбирать тем, у кого есть проблемы с почками. Из-за увеличения количества белка в рационе может появляться ухудшение самочувствия.

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