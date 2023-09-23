Сбросите лишние 10 лет: этот макияж мгновенно делает лицо моложе

Специалисты утверждают, что использование тонального крема или базы с легким сияющим эффектом помогает придать коже лицо молодости и здорового блеска. Также это скрывает мелкие морщинки и другие неровности.

Хайлайтер нужно наносить на участки выступающих скул, кончик подбородка, зону выступающего лба и верхнюю губу. Так вы сможете создать эффект сияния и сделать лицо ярче. Главное в этом деле – не переборщить. Всё должно выглядеть максимально естественно и натурально.

Выбирая румяна, обращайте внимание на розово-персиковые оттенки с сияющим или сатиновым финишем. Губную помаду лучше использовать чудесные цвета.

Чтобы придать глазам выразительность и подчеркнуть их форму, поможет тонкая линия подводки вдоль верхнего века. Она дополнительно сделает взгляд моложе визуально. Подчеркнутые, но естественные по форме брови, делают образ более эстетичным, а лицо более молодым.

Добавьте во внутренний угол глаза чуть-чуть светлых теней или блеска, а на веки нанесите матовые тени порового оттенка. Так вы создадите мягкий и ухоженный вид.

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