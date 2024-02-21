Сбрызните бумажное полотенце лаком для волос: вот как это поможет во время уборки

Лак для волос можно использовать не только для того, чтобы зафиксировать прическу. Это средство поможет и справиться с некоторыми проблемами при уборке.

Оказывается, бумажное полотенце с лаком для волос станет отличным заменителем валика для одежды. Именно с помощью такого бесхитростного средства можно с легкостью убрать шерсть домашних любимцев из дивана, кресла, ковра и т.д.

Что нужно сделать:

Возьмите салфетку или бумажное полотенце, нанесите на него лак для волос. Протрите поверхности, покрытые шерстью кошек или собак. На это придется потратить всего несколько секунд. Шерсть очень легко удаляется.

Еще одним прекрасным альтернативным решением для того, чтобы собрать кошачью шерсть из дивана, является резиновая или латексная перчатка. Просто наденьте ее на руку и проведите по поверхности мебели. Дополнительные чистящие средства не понадобятся. Чтобы усилить эффект, можете только слегка увлажнить поверхность.

А вы знали, что лаком для волос можно также отделать шторы? Зачем спросите вы. Это средство поможет быстрее их разгладить без утюга.

Просто повесьте на влажный карниз после стирки шторы, их вес будет тянуть их вниз, поэтому складки начнут расправляться. Затем сбрызгайте лаком для волос всю поверхность шторы на расстоянии до 20 см, чтобы не осталось следов.

Благодаря лаку на шторах появится защитный слой, который не даст пыли и грязи на них оседать, а также зафиксирует шторы прямыми.

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