Счастье любит тишину: шесть вещей, о которых ни в коем случае никому нельзя говорить

О чем нельзя говорить / © www.freepik.com/free-photo

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Порой кажется, что чем больше говоришь о чем-то хорошем, тем быстрее оно ускользает из рук. Психологи и эзотерики объясняют, почему так происходит. Рассказываем, когда действительно лучше промолчать, чтобы не спугнуть свое счастье.

Сплетни воруют вашу энергию

Если вы стали свидетелем ссоры соседей или несправедливого отношения к кому-то, не стоит обсуждать это даже с лучшими друзьями. Почему? Если вы распространяете негатив, то невольно подпитываете его своей энергией. Говоря о том, что вас не касается, вы зря тратите драгоценный ресурс, который могли бы применить на реализацию своих желаний. Стоит просто пройти мимо того, что не делает вас более счастливыми. Поэтому молчание в таких случаях — это лучший выбор.

Не навязывайте свой образ жизни

Вы перешли на правильное питание, начали учиться или нашли дело всей своей жизни? Это, конечно, очень хорошо, но не стоит спешить убеждать всех вокруг, что именно ваш путь — самый верный. Настоящее счастье и гармония не нуждаются в доказательствах. Ваши поступки должны говорить за вас, тогда вам действительно будут верить и следовать вашему примеру.

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Доброта не требует рекламы

Когда вы кому-то помогаете или совершаете благородные поступки, этим не стоит хвастаться. Искренняя доброта не ждет оваций. Как говорил великий древнегреческий философ Эпиктет: «Не рассказывай о своих добрых поступках, потому что они перестанут быть добрыми».

Мечты любят тишину

Замыслы и планы, озвученные слишком рано, так и остаются словами. Чем больше вы будете говорить о своих мечтах, тем больше энергии будет тратиться на говорение. Психологи объясняют это так: мозг после объявления цели решает, что она достигнута и перестает работать над ее воплощением. Именно поэтому большинство планов и мечт так и остаются нереализованными.

Деньги также любят тишину

Финансовый успех — достаточно щепетильная тема, запрещенная к обсуждению установившимися правилами этикета. Тем более, если постоянно хвастаться своими доходами, их можно легко потерять. Настоящее богатство не нуждается в огласке, оно просто есть.

Личное пусть остается личным

То, что происходит в семье, не должно выноситься на всеобщее обозрение. Семейные радости и трудности — не повод для публичных обсуждений. В этом случае стоит прислушаться к словам китайского философа Конфуция: «Молчание — это самый верный друг, который никогда не предаст».