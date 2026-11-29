Брак / © Pexels

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Счастливая супружеская жизнь не всегда положительно сказывается на здоровье. Новое исследование американских психологов показало, что люди, довольные своими отношениями, могут быстрее стареть на клеточном уровне. Причиной этого исследователи называют общие нездоровые привычки, часто появляющиеся у влюбленных пар.

Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на исследования специалистов из пяти американских университетов.

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Ученые в течение двух лет наблюдали за 107 супружескими парами среднего и старшего возраста, в том числе за теми, кто состоял в браке или жил вместе без официальной регистрации отношений.

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Результаты показали неожиданную закономерность. Участники, которые сообщали о самом высоком уровне удовлетворенности отношениями, чаще демонстрировали признаки ускоренного генетического старения. Речь идет, в частности, о более быстрых изменениях метилирования ДНК — процесса, используемого для оценки биологического возраста организма.

Почему счастливые пары могут стареть быстрее

Влюбленные люди чаще проводят время вместе, но, как оказалось, общий досуг не всегда полезен для здоровья.

В частности, пара могут вместе курить, есть нездоровую пищу или вести малоподвижный образ жизни, проводя много времени на диване.

Кроме того, предыдущие исследования показывали, что счастливые супружеские пары нередко меньше озабочены своей внешностью и контролем веса. Это также может способствовать формированию привычек, негативно влияющих на физическое состояние.

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Участники исследования, которые имели более высокие показатели удовлетворенности отношениями, также демонстрировали более короткие теломеры. Это защитные участки на концах хромосом, предохраняющие генетический материал от повреждений. Их укорочения связывают с процессами старения и повышенной уязвимостью к некоторым возрастным заболеваниям, в частности раку и деменции.

Что говорят ученые о влиянии брака на здоровье

В отчете, опубликованном в журнале Brain, Behavior and Immunity, исследовательская команда обратила внимание на противоречивую связь между удовлетворенностью отношениями и образом жизни партнеров.

«Когда пары курят вместе или ведут малоподвижный образ жизни, они испытывают большую удовлетворенность отношениями», — отметили авторы исследования.

По мнению ученых, общие привычки могут укреплять чувство единства между партнерами, однако закреплять нездоровый образ жизни.

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«Хотя это может способствовать формированию общей идентичности пары, такие привычки могут усиливать нездоровые повседневные практики. Это сочетание может подрывать физическое здоровье», — подчеркнули исследователи.

В то же время, результаты не означают, что счастливый брак сам по себе ускоряет старение. Исследование указывает на возможную связь между удовлетворенностью отношениями и общими привычками поведения. Ранее ученые также обнаруживали, что счастливые пары могут жить дольше, особенно если оба партнера придерживаются здорового образа жизни.

Раньше речь шла о теме, которую даже в браке многим парам неловко обсуждать.

В частности, почему во время секса мы закрываем глаза и что действительно происходит в этот момент.

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