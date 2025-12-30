Щедрый вечер: какие традиции существуют и что нужно делать в этот день

Празднование Маланки.

Щедрый вечер, который празднуют 31 декабря, — один из самых веселых зимних праздников. Оно совмещает языческие обрядовые мотивы и христианские обычаи. Это ночь перехода, обновления, изобилия и плодородия.

Какие традиции есть на Щедрый вечер и что принято делать, читайте в материале ТСН.ua.

Заметим, с давних времен украинцы верили — как проведешь Щедрый вечер — таким будет весь год. Именно поэтому в доме царили смех, музыка, песни и щедривки.

На ужин хозяйка готовила богатый стол с сытными блюдами, тогда как на рождественский сочельник, 24 декабря, она была постная и сдержанная. На Щедрый вечер готовили кутью, разные мясные блюда, колбасы, вареники, блины, пышки. Стол должен был символизировать достаток в новом году.

В этот вечер дверь не закрывали. Напротив, в народе верили — если дом будет полон гостей — будет полна и судьба. В хозяев заходили щедрователи, соседи, родственники, дети — всех угощали, а отказывать было нельзя.

Щедрование и Маланка

Главная традиция — щедрование. Девушки и ребята ходили от дома к дому, пели щедривок, славили хозяина, желали хорошего урожая, здоровья, богатства и благополучия. В ответ получали вкусности.

Особенностью Маланки было шутливое переодевание:

коза — символ плодородия и жизни

Маланка — веселая девушка

Василий — молодой хозяин нового года

Дед и Баба — образ достатка и мудрости

Они водили «Козу», которая должна «умереть и воскреснуть» — чтобы в доме все восстанавливалось и приумножалось. Этот обряд — о победе жизни над зимой и бедностью.

Гадание

В этот вечер девушки гадали на суженого, на замужество, на счастье в новом году. Эта ночь считалась «ночью открытых дорог», когда желания обладают силой.

Например, незамужние девушки клали под подушку четырех королей из бревна карт, чтобы увидеть во сне будущего жениха. Кроме того, клали под подушку расчески и, ложась спать, нашептывали: «Суженый-ряженый, расчеши мне голову!». Кто приснится, с тем придется идти под венец.

