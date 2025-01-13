Щепотка этого неожиданного ингредиента сделает жареную рыбу в разы вкуснее

Многие повара всегда используют сахар, когда жарят рыбу, как передает Ukr.Media. Дело в том, что сладкий песок помогает создать ароматную, хрустящую и золотистую корочку, чего не всегда можно добиться, если жарить рыбу как обычно. К тому же, сахар придает блюду пикантный яркий вкус. Однако сахар надо добавлять правильно, иначе никакого эффекта от ингредиента не будет.

Как правильно использовать сахар во время жарки рыбы

Сахар надо добавлять в панировочную муку, в которой будет обваливаться рыба. Именно в этом случае на кусочках образуется золотистая хрустящая и очень вкусная корочка. К тому же, сахар усиливает вкус рыбы и она по-новому раскрывает свой аромат.

Стоит заметить, что не следует добавлять много сахара в панировочную муку, потому что можно испортить рыбу. Кусочки могут пригорать и на вкус будут сладкими. На килограмм рыбы надо добавлять лишь щепотку сахара.

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