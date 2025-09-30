Счета за коммуналку уменьшатся: измените только одну настройку стиральной машины

Как сэкономить во время стирки

Хотя обещание уменьшить коммунальные счета сразу в 2 раза может показаться слишком оптимистичным, специалисты по энергоэффективности абсолютно правы: корректная настройка бытовой техники действительно приводит к значительной экономии электроэнергии. Для этого достаточно прибегнуть только к одному простому шагу, касающемуся вашей стиральной машины.

Как экономить элетроэнергию во время стирки без потери качества

Ключевой фактор, влияющий на энергопотребление стиральной машины — это нагрев воды. До 90% электроэнергии, потребляемой стиральной машиной, идет именно на то, чтобы довести воду до заданной температуры.

Чтобы существенно снизить затраты, эксперты рекомендуют устанавливать температуру 30 градусов Цельсия вместо привычных 40.

Снижение температуры с 40°C до 30°C позволяет снизить энергопотребление стиральной машины примерно на 35%…38% (по некоторым данным, стирка при более низкой температуре может потреблять на 35%…59% меньше энергии, чем стирка при высокой). Это незначительное изменение режима напрямую отразится на итоговой сумме в квитанции за электроэнергию.

Переходя на более холодный режим, вы экономите значительную часть средств, которые обычно тратятся на нагревательный элемент и при этом не теряете в качестве.

Преимущества стирки в прохладной воде

Стирка при низкой температуре имеет целый ряд преимуществ, кроме финансовой выгоды:

Использование прохладной воды при стирке имеет значительные преимущества для вашей одежды. Во-первых, такой щадящий режим обеспечивает лучшую сохранность тканей: большинство современных материалов менее подвержены износу, деформации или усадке, если стирать их в холодной воде, что, безусловно, продлевает жизнь вашим любимым вещам.

Во-вторых, низкая температура — настоящее спасение для яркости цветов. Стирка в прохладной воде помогает дольше предотвращать выцветание, что критически важно для всех цветных и деликатных изделий.

И, наконец, не стоит волноваться за качество чистки: современные стиральные порошки и гели разработаны для эффективной работы даже при низких температурах, легко справляясь с большинством повседневных загрязнений.

Когда нужна горячая вода для стирки

Несмотря на значительные преимущества прохладной стирки, существуют случаи, когда высокая температура остается необходимой.

Прежде всего, горячая вода незаменима, когда нужно справиться с сильными и жирными пятнами, поскольку высокая температура помогает эффективно расщепить жир и загрязнения.

Кроме того, горячая вода обязательна для дезинфекции: она обеспечивает глубокую очистку и уничтожение болезнетворных микроорганизмов, что критически важно при стирке постельного белья, полотенец, детской одежды или вещей, которыми пользовались больные.

Дополнительные советы для максимальной экономии

Чтобы достичь максимальной энергоэффективности, недостаточно лишь снизить температуру, стоит интегрировать в свой быт еще несколько полезных привычек.

Прежде всего, всегда используйте специализированные средства для стирки в холодной воде, поскольку они гарантируют наилучший результат чистки.

Кроме того, старайтесь полностью загружать барабан, ведь стирка полупустой машины — это прямая и неэффективная трата электроэнергии.

Если в вашем доме установлен многотарифный счетчик, обязательно пользуйтесь ночным тарифом: обычно в промежуток с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит почти вдвое дешевле.

И, наконец, не забывайте регулярно обслуживать свою стиральную машину, чтобы ее нагревательные и другие элементы всегда работали с максимальной эффективностью.