Щипалки в доме: чем они опасны и как с ними бороться народными средствами

Нередко насекомые селятся рядом с человеком. И в таком соседстве нет ничего приятного. Жизнь человеку не меньше тараканов или насекомых портят щипалки.

Совсем недавно мы писали о том, как избавиться от мокриц и чешуйок в ванной комнате. Насекомые часто выглядят неприятно и могут нести определенную угрозу здоровью.

Почему в доме завелись щипалки

Встречая щипалку в природе, человек сразу думает о болезненных укусах. И это не удивительно, ведь это насекомое выглядит довольно грозно и имеет пару "клешней" на конце тельца. В длину щипавка достигает приблизительно 7-50 мм.

Эти насекомые ведут скрытный ночной образ жизни, а на день щипавки прячутся в укромных местах. Если в доме появляются щипалки, это может свидетельствовать о ряде причин:

Повышенная влажность – щипавки часто живут в ванной комнате, плохо проветриваемых кухнях и т.д. Недостаточная вентиляция – из-за которой в закрытом участке образуется влага. Наличие растений или срезанных остаток — они могут питаться ими. Свободный доступ к еде — переполненное мусорное ведро, немытая посуда в раковине, ящик с овощами или фруктами.

В квартире щипалки появляются по тем же причинам. Они могут попасть в помещение из подвала или жить в забитой вентиляции. Еще они могут проникнуть туда, где хранится урожай, особенно падалица (яблоки, абрикосы, груши). Нередко, если происходит чрезмерная поливка комнатных цветов, в горшках также могут появляться эти насекомые.

Опасны ли щипалки для человека

Где прячутся щипавки? / Фото: commons.wikimedia.org

Щипалка действительно может ущипнуть (укусить). Но делает это насекомое изредка и только в целях самообороны. После укуса на коже могут появиться краснота, зуд, отек, небольшие пузырьки. Щипалка не ядовита, поэтому эти симптомы быстро исчезают, если вы не подвержены аллергии. Следует учитывать, что щипалки могут переносить инфекции, так как насекомые питаются падалью.

На даче или в частном доме щипалки могут испортить урожай. В засушливые годы насекомые часто атакуют черешню, смородину, яблоки, персики и т.д. Также могут обращать внимание и на овощи, в частности, свеклу и картофель. В домашних условиях они с удовольствием лакомятся рассадой или комнатными растениями.

Чем можно испугать щипалку, чтобы она покинула дом

Чего боятся щипалки? Как и другие насекомые, они не очень любят разные запахи, поэтому специалисты советуют обратить на это внимание. Вот какие можно использовать народные средства против щипалок:

Лук с чесноком – приготовьте такой яд для этих насекомых. Возьмите одну головку чеснока и луковицу, измельчите, залейте литром кипятка, поставьте в закрытой банке на ночь для настаивания. После этого жидкость процедите через марлю, поместите в емкость и распылите пульверизатором там, где чаще всего видны щипалки. Борная кислота от щипалки – еще один народный метод. Для этого смейте 50 г борной кислоты с одним вареным желтком яйца. Из застывшей смеси сформируйте шарики, а затем разложите их в уютных местах дома. Такие шарики уничтожат не только щипалок, но и назойливых муравьев. Травы – если на вашем участке или где-то поблизости растут травы, вам может подойти этот вариант. Возьмите душицу, полынь, пижму и тысячелистник. Из них можно приготовить настой, если залить чуть-чуть подсушенные растения на ночь кипятком. После этого добавьте к нему небольшое количество стирального средства и побрызгайте жидкостей все щели и другие любимые места щипцов.

Эффективно действуют на этих насекомых и такие химические средства как нефть, керосин, бензин. Их запах точно выжете щипалок из дома. Метод хорош еще и тем, что губительно действует не только на взрослых особей, но и на личинки.

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