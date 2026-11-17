Боль под ребрами считала растяжением мышц / © Credits

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Обычная боль под правыми ребрами, которая сначала казалась следствием физического перенапряжения, оказалась симптомом опасного заболевания. У 38-летней британки Лианн Дэвис-Грассник диагностировали рак толстой кишки четвертой стадии с метастазами в печени. Врачи обнаружили там 22 опухоли, самая большая из которых достигала 15 см.

Об этом сообщает egeszsegkalauz.

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Первые тревожные симптомы женщина заметила спустя несколько месяцев после рождения сына. Она объясняла усталость недосыпанием из-за ухода за младенцем, похудение — возвращением к весу к беременности, а изменения стула — послеродовыми процессами. О своей истории Лиан рассказала изданию, на которое ссылается материал.

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Боль под ребрами списывала на уход за младенцем

Первые необычные ощущения появились во время семейного отпуска на греческом острове Корфу. Лианн, ранее любившая прогулки и активный отдых, стала ощущать боль под правой реберной дугой даже после непродолжительной ходьбы.

Женщина не придала этому особого значения. Ее сыну тогда было четыре с половиной месяца, поэтому она часто носила ребенка на руках и предполагала, что просто перенапрягла мышцы.

«Однако после возвращения в Лондон боль усилилась. Однажды утром Лианн проснулась со столь сильной острой болью, что ей было трудно встать с постели, сесть и даже ходить. Ее жена Эмма, которая училась медицине, осмотрела женщину и обратила внимание на симптомы в области печени. Она настояла на срочном обращении в больницу», — говорится в материале.

Дополнительные обследования: что же назначили женщине?

В приемном отделении лондонской больницы King’s College Лиан сделали анализы крови. Результаты показали отклонения в показателях работы печени.

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Сначала медики предполагали, что женщина может вернуться домой, а ультразвуковое исследование пройти амбулаторно через три-четыре недели. Однако Лианн отказалась ехать домой из-за сильной боли и настояла на дальнейшем обследовании. Ее супруга также поддержала это решение.

В течение двух дней врачи провели дополнительные анализы и визуализационные исследования. Они обнаружили изменения в печени. Первоначально медики даже рассматривали возможность связи проблем с недавней беременностью. Однако во время консультации со специалистом по заболеваниям печени супруги услышали гораздо более страшный вывод. Врач сообщил, что химиотерапию нужно начинать как можно скорее.

Последующие обследования подтвердили рак толстой кишки, который уже распространился на печень. В общей сложности там обнаружили 22 метастаза, самый большой из которых имел 15 сантиметров.

Услышав о четвертой стадии рака, Лианн пережила сильную физическую реакцию: у нее начались тошнота, рвота и учащенное дыхание. Женщина не могла полностью осознать услышанное.

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Более 60 курсов химиотерапии и несколько видов лечения

К моменту установления диагноза заболевание было настолько распространенным, что удалить все опухоли хирургическим путем врачи не могли.

За годы лечения Лиан прошла 65 курсов химиотерапии. Также ей проводили иммунотерапию, лучевую терапию и назначали таргетные препараты, среди которых средство, препятствующее образованию новых кровеносных сосудов, необходимых для роста опухоли.

Сначала лечение давало результаты: новообразования уменьшались, а в течение некоторого времени болезнь не прогрессировала. Однако впоследствии опухоли становились более устойчивыми к препаратам, и их эффективность снижалась.

Дополнительные исследования нашли в опухоли генетическую мутацию BRAF V600E. Она связана с более агрессивным течением колоректального рака.

Из-за потери эффективности предыдущих препаратов врачам приходилось изменять схему лечения. К моменту рассказа женщина уже проходила пятый вариант терапии.

Впоследствии метастазы появились также в лёгких и лимфатических узлах. Часть новообразований лечили методом абляции — уничтожение опухолевых клеток посредством нагревания или замораживания.

Какие симптомы рака женщина поначалу не замечала

После установления диагноза Лиан переосмыслила изменения в своем самочувствии, которые появились еще до сильной боли.

Она постоянно чувствовала усталость, но связывала ее с ночными пробуждениями из-за грудного вскармливания. Также женщина худела, однако воспринимала это положительно, поскольку считала, что постепенно избавляется от килограммов, набранных во время беременности.

Изменились и привычки стула, но Лианн объясняла это восстановлением организма после родов.

Все эти симптомы казались ей незначительными на фоне заботы о маленьком сыне.

В то же время среди возможных признаков рака толстой кишки медики называют:

длительные запоры или диарею;

изменение привычного режима стула;

кровь в кале или ректальное кровотечение;

непонятное похудение;

постоянную усталость и слабость;

боли и спазмы в животе;

длительное вздутие живота;

анемию;

ощущение неполного стула кишечника.

Такие симптомы могут возникать и по другим, менее опасным причинам. Однако если они не проходят, повторяются или усиливаются, важно обратиться к врачу и выяснить их происхождение.

Лечение сопровождается сильными побочными эффектами

Несмотря на длительную терапию, повседневная жизнь Лианна остается непростой. Иногда она чувствует себя достаточно хорошо, чтобы гулять, заниматься садоводством, выполнять домашние дела и проводить время с семьей.

В другие дни слабость столь сильна, что даже обычные бытовые задачи становятся сложными.

Особенно тяжело женщина переносила препарат Lonsurf, который вызывал сильную тошноту, боль и истощение. По ее словам, побочные эффекты были настолько тяжелыми, что она стала понимать пациентов, которые задумываются о прекращении лечения.

Однако сама Лианн хочет продолжать терапию, чтобы подольше быть рядом с сыном.

Врачи регулярно контролируют его состояние. Каждые две недели женщина сдает анализы крови, в частности, для проверки онкомаркеров. Раз в 8–12 недель проводят визуализационные обследования, чтобы оценить эффективность лечения и проверить, не увеличиваются ли опухоли и не появляются ли новые метастазы.

Сменила питание и пытается больше времени проводить с семьей

Параллельно с лечением Лиан пересмотрела свой образ жизни. Как позволяет самочувствие, она занимается физической активностью и изменила рацион в пользу растительной пищи.

По собственному решению женщина отказалась от обработанных продуктов, мяса, молочных изделий и еды с добавленным сахаром.

Такие изменения помогают ему чувствовать определенный контроль над собственной жизнью в ситуации, когда течение болезни в значительной степени зависит от медицинских обстоятельств.

В то же время, изменение питания не заменяет противоопухолевого лечения. История Лианна не является доказательством того, что определенная диета способна остановить рак.

Важную роль в жизни женщины играет психологическая поддержка. Она не пытается скрывать страх, гнев или печаль, но старается не позволять этим эмоциям полностью определять ее повседневную жизнь.

Напомним, ранее принцесса Уэльска Кейт впервые откровенно заговорила о раке. Принцесса, объявившая о своей болезни в марте 2024 года, признала, что врачи предупреждали ее о том, что возвращение к нормальной жизни потребует времени.

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